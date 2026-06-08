Как А7 помогает строить новую архитектуру мировой торговли

Гостем открытой студии «Комсомольской Правды» на Петербургском международном экономическом форуме стал первый заместитель генерального директора «А7» по продажам Станислав Лазарев (слева) Фото: Комсомольская правда.

ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ ГОДА

- Станислав, расскажите, пожалуйста, какие планы у компании «А7» на Петербургском международном экономическом форуме.

— Для нас ПМЭФ — одно из ключевых событий года, и мы подходим к нему с конкретными практическими задачами. В центре внимания — развитие отношений с клиентами и партнерами, причем не только в части финансовых сервисов. К примеру, на этом форуме мы планируем запустить новые проекты с вузами и регионами.

Все это объединяет одна цель — перевести диалог в область практических решений, заложить основу для новых долгосрочных проектов.

— Можете рассказать, для каких клиентов решения «А7» особенно полезны? Это граждане или бизнес?

— В первую очередь это крупный и средний бизнес. Для этого сегмента любые задержки платежа в банке — риск остановки производства и других важных процессов компании. А работа с «А7» дает возможность провести расчеты достаточно быстро, в течение нескольких дней.

При этом мы не просто проводим платеж — мы выбираем способ оплаты, даем клиенту рекомендации и помогаем оформить все необходимые документы, в том числе для бухгалтерского и налогового учета, и в соответствии с требованиями таможенной службы.

ОХВАТ - СВЫШЕ СТА СТРАН

— Форум у нас международный, как и ваша деятельность. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас география международных расчётов «А7»?

— Думаю, что не удивлю вас, если скажу, что основную часть платежей мы проводим в Китай — это более 30% от общего объема. На Гонконг приходится чуть меньше 20%, и 16% — на Объединённые Арабские Эмираты. При этом наша инфраструктура гораздо шире, она охватывает более 100 стран мира, ежедневно через нашу систему проводится более 2 000 платежей.

— А что с валютой? От доллара мы давно отходим. В каких валютах сегодня происходят расчеты?

— Если пять лет назад доллар и евро занимали более 85% всех внешнеторговых расчетов российских предприятий, то сегодня их совокупную долю мы оцениваем не более чем в 15%. При этом доля рубля во внешнеторговых расчетах уже превысила 53%, а вместе с валютами дружественных стран эта цифра достигает порядка 85%.

Важна не только валюта, но и форма расчетов, а также инструменты, которые применяются для международных платежей. К примеру, мы очень активно используем вексель. Это один из старейших финансовых инструментов, он закреплен Женевской конвенцией 1930 года, а самому векселю уже более 700 лет, он признается судами в 30 странах мира. Это инструмент, расчет которым нельзя отменить. Он ценен тем, что позволяет фиксировать курс сделки, а расчеты по нему можно провести моментально, не нужно ждать несколько дней.

Подчеркну, что мы отталкиваемся от конкретного запроса бизнеса: где-то используем вексель, где-то банковский перевод, где-то цифровые инструменты. Все зависит от целей.

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

— Станислав, вы сказали, что крупный и средний бизнес — ваши основные клиенты. Предлагаете ли вы какие-то особые условия для малого бизнеса?

— Конечно. Мы сделали международные переводы доступными для малого бизнеса, в том числе для индивидуальных предпринимателей. Этому сегменту тоже важно производить закупки и расчеты с зарубежными контрагентами.

Здесь мы предлагаем фиксированную комиссию — всего 0,3% плюс НДС, вне зависимости от суммы платежа. Для малого бизнеса это особенно ценно.

Еще одно важное преимущество для этого сегмента: мы берем на себя оформление всех документов — проверку реквизитов, цепочек платежа и т. д Это очень помогает малому бизнесу избежать ошибок при осуществлении расчетов.

— С бизнесом все понятно. А могу ли я или любой другой частный клиент работать с «А7»? Есть ли у вас какие-то особые сервисы, платежные решения для физических лиц?

— Да, с помощью нашей системы платежей частные клиенты могут оплатить практически любые покупки и услуги своим зарубежным контрагентам: будь то приобретение автомобиля, оплата туристической поездки, платежи за образование или услуги здравоохранения.

Также у нас есть инвестиционные продукты. Из совсем нового: недавно совместно с Минфином и компанией «Росвексель» мы запустили на нашей инфраструктуре цифровую платформу, и теперь любой частный клиент может через нас купить золото, причем от 1 грамма. Здесь мы шагнули дальше рынка, таких предложений сейчас нет. Вместе с этой услугой мы предлагаем клиентам защиту от падения стоимости золота. Для инвесторов – особенно частных лиц – это очень привлекательно.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС, ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ

— Продолжим тему интересных нововведений. «А7» начинает активнее проявлять себя в городах России. Для чего это вам и какие у компании планы по работе в российских регионах?

— Наша задача — сделать качественный финансовый сервис доступным по всей России. Спрос на квалифицированную современную финансовую услугу есть на всей территории нашей страны, далеко не только в Москве.

Для корпоративных клиентов мы представлены, помимо столицы, еще в девяти регионах. А для частных лиц недавно открыли большой региональный филиал компании «А7 Финансы» в Краснодаре. В новом офисе частные клиенты могут получить весь комплекс услуг, что называется, в одном окне.

— Это чтобы людям было проще получить ваши финансовые услуги, консультации и так далее?

— Абсолютно верно. Краснодар — наш первый шаг. Далее последует масштабная программа регионального развития наших услуг для частных лиц.

— Станислав, а какие в целом вы видите перспективы международных расчетов на ближайшие пару лет?

— Рынок продолжает меняться, и всё большее значение приобретают надежность, прозрачность, устойчивость той финансовой инфраструктуры, которую мы и наши конкуренты предлагаем клиентам.

Также я убежден, что будущее за гибридными системами. Проще говоря, это решения, объединяющие разные инструменты: банковские переводы, векселя, цифровые активы, другие механизмы расчетов.

Сегодня я с уверенностью могу сказать: универсального решения для любой ситуации не существует. Поэтому бизнесу при расчетах важно иметь доступ в одном окне сразу к нескольким надежным каналам проведения платежей. И выигрывать будут те компании, которые выстраивают для своих клиентов такую независимую, гибкую финансовую инфраструктуру. Такие компании смогут уверенно чувствовать себя в будущем. «А7» намерена и дальше развивать подобные решения, помогать клиентам работать на всех международных рынках. Таким образом мы будем помогать строить новую архитектуру мировой торговли. Ведь чем проще и удобнее будет проводить расчеты, тем активнее будет развиваться экономика и тем лучше мы будем жить.