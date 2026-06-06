Милитаризация, ИИ и финансовый пузырь: Игорь Сечин предупредил о тройном ударе по мировой экономике

ПМЭФ — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме Игорь Сечин, ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по стратегии развития ТЭК и экобезопасности, выступил с докладом «Начало конца или конец начала». В центре внимания — рекордная милитаризация, раздувание финансового пузыря, крупнейшего со времен XIX века и сомнительная эффективность инвестиций в искусственный интеллект.

Мир на военных рельсах

Глобальные военные бюджеты растут уже 11 лет подряд, констатировал Игорь Сечин на Энергетической панели форума. Особенно тревожная динамика у США: их оборонные траты составляют треть мировых, за десять лет они увеличились в полтора раза, достигнув почти триллиона долларов. При этом к 2027 году Штаты намерены нарастить их еще на 50%.

Европа также не отстает. Оборонные расходы европейских членов НАТО демонстрируют самый крутой подъем с 1953 года. Только за прошлый год они выросли почти на четверть, перевалив за полтриллиона долларов. Ярче всех выделяется Германия: за три года ее военный бюджет удвоился (до 114 млрд долларов), а к 2030-му планируется новое удвоение.

«Можно смело констатировать, что Германия приступила к переводу экономики на военные рельсы. Немецкие оборонные гиганты Rheinmetall и KNDS планируют приобретение производственных мощностей Mercedes и Volkswagen», — заявил Сечин.

Примечателен, по его словам, и символический жест Берлина — заявка на проведение Олимпиады в 2036 году. «Видимо, есть желание отметить столетний юбилей предыдущей берлинской Олимпиады, задуманной как масштабный проект пропаганды достижений гитлеровского режима», — подчеркнул он, назвав это верхом цинизма.

Техногиганты и ВПК

Сечин раскрыл механизм, который связывает политическое давление, бюджетные траты и фондовый рынок. Простая цепочка: милитаризация толкает вверх капитализацию оборонных корпораций, высокотехнологичных фирм и финансового сектора. С 2022 года акции американского авиакосмического и оборонного комплекса выросли в 2,5 раза, тогда как весь рынок США прибавил 65%.

«Капитализация компаний, поставляющих оружие Украине, бьет все мыслимые рекорды: немногим более чем за четыре года акции немецкого Rheinmetall выросли более чем в 16 раз, британской BAE Systems — почти в три раза», — отметил Сечин.

Однако главная угроза, по его мнению, кроется в технологическом секторе. Четыре крупнейшие IT-корпорации в этом году направят около 700 млрд долларов на вычислительные мощности, а совокупные капзатраты в дата-центры к 2030 году могут достичь $8 трлн (оценка McKinsey). Доля технологического сектора в общих инвестициях США уже составляет рекордные 35% (15 лет назад — несколько процентов). При этом десять крупнейших технологических компаний захватили 44% американского фондового рынка, а с выходом на биржу SpaceX, OpenAI и Anthropic этот показатель приблизится к 50%.

«Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в 19 веке», – подчеркнул Игорь Сечин.

Главные бенефициары возможного кризиса — западные финансовые гиганты вроде BlackRock, Vanguard и State Street. Они управляют триллионами, вложенными в переоцененные активы ВПК и high-tech. А глава BlackRock Ларри Финк предложил использовать для покупки акций техногигантов пенсионные накопления и деньги страховых компаний. «Не уверен, что кто-нибудь спросит разрешение у американских пенсионеров», – резюмировал Сечин.

Роботы вместо людей: новая реальность?

Несмотря на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, отдача от него пока близка к нулю. Сечин сослался на исследования: около 70% компаний в мире активно внедряют ИИ, однако в 90% случаев за три года это никак не повлияло на производительность труда. Экономисты обещают потенциал в $17–26 трлн, но факты говорят об обратном.

Этот феномен еще 40 лет назад описал нобелевский лауреат Роберт Солоу. «Компьютерную эпоху можно увидеть где угодно, кроме статистики производительности», — писал он. В 1970–80-е годы рост производительности в США замедлился до 1%, хотя вычислительные мощности выросли в 100 раз. Сегодня доля софта в капзатратах high-tech-компаний достигает 35–45%, в промышленности — до 15%, причем эти вложения не облагаются налогом на имущество.

Но дело не только в экономике. Сечин предупредил о глубинных социальных сдвигах: «Речь идёт о коренных изменениях в развитии всего общества, когда на смену людям приходят роботы. Демография и человек, как личность, могут потерять своё значение перед лицом армии машин, если мы будем просто наблюдать. Необходимо четко осознавать, какого джинна мы выпускаем из лампы».

Религиозные авторитеты тоже бьют тревогу. Первая энциклика Папы Римского Льва XIV «Великолепное человечество» как раз посвящена необходимости поставить технологии «на службу человечеству, а не горстке властителей».

Пентагон, Palantir и новая этика войны

Сечин указал на прямую интеграцию технологических компаний с оборонным комплексом США. Стоимость контрактов исчисляется десятками миллиардов долларов. Например, технологии Anthropic (разработчик ИИ) применялись в операциях Пентагона через компанию Palantir — ключевого подрядчика американского ВПК.

«Идет отработка интеллектуальных систем управления людьми на поле боя. Люди фактически становятся расходным материалом, боевыми роботами, управляемыми искусственным интеллектом. Ситуация может стать неуправляемой. На базе какой логики будут приниматься решения искусственным интеллектом: коммерческой, политической, военной?», – резюмировал Сечин.

Таким образом, по его оценке, мир оказался в точке, где милитаризация, финансовые пузыри и бездумное внедрение ИИ сплелись в тугой узел. «Круг замкнулся», — констатировал ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ.