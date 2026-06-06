Плановая экономика против Запада: Игорь Сечин раскрыл формулу энергетического могущества Китая

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) посетили представители и делегации из более чем 130 стран мира Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сбалансированное развитие и уникальная экономическая модель превратили Китай в мировую энергетическую державу. Об этом на XXIX Петербургском международном экономическом форуме заявил ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.

По его словам, после распада Советского Союза на Западе были уверены, что реальный соперник больше не появится. Однако КНР за несколько десятилетий доказала обратное, совершив прорыв не только в экономике, но и в науке и технике. Сечин, процитировав председателя КНР, отметил: «именно ученые составляют костяк для продвижения модернизации в китайском стиле». В стратегическом противостоянии технологических гигантов Пекин демонстрирует непреодолимое преимущество плановой экономики.

Особое внимание Игорь Сечин уделил устойчивости Китая к внешним шокам. Оказалось, что страна оказалась лучше всех подготовлена к последствиям Ормузского кризиса. Благодаря трезвой оценке рисков и продуманной госполитике удалось создать дешевую транспортную инфраструктуру. Когда пролив перекрыли, потребители моторного топлива, по словам Сечина, «безболезненно воспользовались доступными альтернативами, такими как электромобили, электробусы, грузовики на газе, метро, электропоезда и электротакси».

Ключевым конкурентным преимуществом КНР стала цена на электричество. Для промышленности она составляет около 9 центов за кВт·ч (на 72% ниже, чем в Германии, и на 59% — чем во Франции), для населения — 7 центов, что на 58% дешевле, чем в США. «Только Россия находится на подобном уровне», — подчеркнул Сечин. В отличие от западных стран, в Китае успешно сдерживают рост тарифов, в том числе за счет оптимизации распределения ресурсов и вычислительных мощностей. Пример — новый план энергоуправления, предписывающий размещать дата-центры в богатых ВИЭ регионах. «При необходимости, вопрос строительства дополнительной генерации решается за счет самих центров обработки данных, а не потребителей», — пояснил эксперт.

Масштабы китайской энергосистемы поражают: установленная мощность генерации составляет около 4000 ГВт — это более чем в три раза превышает показатель США. Только в 2025 году в КНР ввели свыше 540 ГВт новых мощностей (половина мощности всего Евросоюза). При этом параллельно с «зеленой» энергетикой активно развивается угольная генерация: в прошлом году запущено 78 ГВт, а в планах — проекты на 161 ГВт. «В ближайшие 10 лет доля угля в общем потреблении энергии Китая останется выше 40%», — заявил Игорь Сечин, добавив, что страна также реализует крупнейшую атомную программу.

Китай лидирует и в накоплении энергии, ежегодно вводя порядка половины мирового объема аккумуляторных мощностей. «Только за декабрь 2025 года в Китае было введено 65 гигаватт-часов таких мощностей, что на 40% больше, чем было введено в США за весь прошлый год», — отметил Сечин. Инвестиции в электросети достигают $100 млрд в год.

По мнению Игоря Сечина, укрепление энергобезопасности — часть комплексной мобилизации внутренних резервов. Ее цель — подготовка к негативному сценарию противостояния с коллективным Западом, вплоть до торговой блокады. Для этого в Китае создают «стратегический тыл» от продовольствия до микроэлектроники. «Важно, что создаваемые резервы призваны быть одновременно и точками роста "производительных сил нового качества", полноценно функционируя в мирное время», — резюмировал Игорь Сечин.