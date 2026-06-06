Игорь Сечин: Индия — ключевой драйвер роста глобальной энергетики

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме в рамках Энергетической панели выступил Игорь Сечин — ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Он назвал Индию одним из главных двигателей роста мирового потребления энергии.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие десять лет на долю этой страны придётся около 15% глобального увеличения спроса на энергоресурсы. «Ожидается, что к 2035 году потребление в Индии вырастет на 80% до почти трех тысяч тераватт-часов и практически сравняется с потреблением Евросоюза», — отметил Сечин.

Особое внимание он уделил нефтяному рынку. «В следующие 10 лет именно эта страна обеспечит около половины глобального прироста спроса на нефть», — рассказал Игорь Сечин. По оценкам МЭА, к 2035 году потребление нефти в Индии достигнет почти восьми миллионов баррелей в сутки. Это рост на 44%, тогда как общемировой спрос увеличится лишь на 5%.

При этом Сечин предупредил о существующих рисках: «Конфликт в Ормузском проливе, а также новые риски, к сожалению, негативно скажутся на реализации потребностей индийской экономики. Но одновременно это и стимул для поиска долгосрочных решений в сфере энергобезопасности», — подчеркнул он.