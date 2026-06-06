Мировой ТЭК остался без денег: Сечин заявил о рекордном недофинансировании отрасли

Петербургский международный экономический форум - одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Энергетический сектор России и мира сталкивается с хроническим дефицитом финансирования. Об этом заявил Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели XXIX Петербургского международного экономического форума. Напомним, он занимает пост Ответственного секретаря Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.

В своём докладе «Начало конца или конец начала. Что осталось на дне ларца Пандоры» Сечин отметил: «Иллюзия ускоренного энергоперехода наряду с игнорированием вопросов энергобезопасности в последние годы привели к недофинансированию энергетической отрасли».

Эксперт привёл данные Международного энергетического агентства (МЭА): за последние десять лет вложения в ископаемое топливо сократились более чем на 20%. Причём основной удар пришёлся на нефтяной сектор, где капитальные затраты упали на 35%.

По словам Игоря Сечина, это лишь часть более масштабного тренда по снижению инвестиций в промпроизводство. Он предупредил, что негативная динамика сохраняется. «В прошлом году объем заявленных проектов снизился на 8%», — подытожил он.