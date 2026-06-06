Отрасль под давлением: нефтяной сектор РФ дает 40% экспортной выручки, но теряет триллионы из-за курса рубля

Нефтяной сектор РФ дает 40% экспортной выручки, но теряет триллионы из-за курса рубля. Фото: Sergey Hramov/Shutterstock/Fotodom

Выступая на Энергетической панели в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума, ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин заявил, что Россия остается незаменимым игроком на мировом энергетическом рынке и гарантом глобальной стабильности.

По словам Сечина, наша страна располагает колоссальной ресурсной базой: «около 60 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, это 14% мировых запасов». Он также напомнил, что РФ входит в топ-5 держателей угольных запасов. Учитывая текущую конъюнктуру, сделать Россию изгоем в цепочках поставок энергоносителей невозможно, подчеркнул докладчик.

В качестве доказательства незыблемости позиций РФ он привел взаимодействие с восточными партнерами. На фоне турбулентности в отрасли экономическое партнерство России с Китаем и Индией гарантирует стабильный экспорт. Отечественные поставки черного золота приносят этим государствам весомую выгоду. Как подчеркнул Сечин: «С апреля 2022 года его совокупная величина для Китая и Индии превысила 40 млрд долларов».

При этом нефтяной сектор остается главной доходной частью и локомотивом всей отечественной экономики. Сечин обратил внимание, что отрасль формирует около 40% всей экспортной выручки, создавая мощный мультипликативный спрос для смежных производств. По итогам прошлого года совокупные налоговые поступления от нефтегазового комплекса и связанных с ним отраслей составили примерно 17 триллионов рублей, что эквивалентно почти четверти доходов консолидированного бюджета.

Однако, констатировал ответственный секретарь комиссии, на развитие сектора давят не только внешние ограничения, но и внутренние макроэкономические проблемы. «Текущий уровень процентных ставок приводит к значительному росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость», — заявил он.

Отдельную озабоченность спикера вызывает валютная политика. «Необъяснимый механизм формирования курса рубля снижает доходы экспортеров и российского бюджета. По расчётам Российской Академии Наук, потери федерального бюджета от укрепления национальной валюты только за прошлый год составили более двух триллионов рублей», — отметил Игорь Сечин.

Давление на отрасль, по его мнению, также усиливает опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, что ограничивает развитие реальной экономики. Тем не менее, топ-менеджер выразил уверенность, что ситуацию можно исправить. «Разумные решения по этим вопросам поддержат экономику и быстро дадут результаты, так необходимые нашей стране», — резюмировал Игорь Сечин.