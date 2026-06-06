Лампочка за миллиард: как ИИ и дата-центры меняют глобальную энергетику. Фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

Мир вступил в полосу фундаментальных изменений в сфере энергопотребления. По мнению экспертов, прежняя модель роста, базировавшаяся на ископаемых ресурсах, уступает место эпохе доминирования электричества. Как заявил Игорь Сечин, ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК, на Энергетической панели XXIX Петербургского международного экономического форума, формируется модель «от молекул к электронам», где ключевая роль отводится дата-центрам.

Стремительное развитие искусственного интеллекта становится главным драйвером роста. По прогнозам, в ближайшие пять лет глобальный спрос на мощности дата-центров может вырасти почти втрое – до 220 гигаватт, более 70% этого объема придется на задачи, связанные с искусственным интеллектом. При этом новый тариф будет распределен на всех потребителей.

Уже сегодня центры обработки данных по всему миру «поглощают» около 500 тераватт-часов в год – это больше, чем потребляет вся Франция. Согласно ожиданиям Международного энергетического агентства, к 2035 году этот показатель может подскочить в 2,5 раза (до 1200 ТВт·ч), что сопоставимо с нынешним уровнем потребления электроэнергии в России.

«Мир сегодня входит в фазу структурного роста потребления электричества. К 2035 году, по прогнозу Международного энергетического агентства, мировой спрос на электроэнергию увеличится почти на 40%. Такие темпы требуют сбалансированного развития энергосистемы с опорой на стабильную и экономически эффективную генерацию», – подчеркнул Сечин.

Эксперты бьют тревогу: высокие темпы технологического развития уже в обозримом будущем спровоцируют нехватку генерирующих мощностей. В частности, дефицит электроэнергии уже примерно через год ожидает Илон Маск, а дефицит полупроводников в течение трех-четырех лет.

Зеленая ловушка

Одновременно с наращиванием генерации остро встает вопрос о транспортной инфраструктуре. Игорь Сечин акцентировал внимание на том, что строительство и модернизация электросетей нового типа потребует фактического удвоения существующих мощностей. При этом он призвал учитывать негативный опыт необоснованных решений в «зеленой» энергетике, который уже привел к системным дисбалансам: дефициту резервных мощностей, перебоям и дополнительной бюджетной нагрузке в сотни миллиардов долларов.

Отсутствие сбалансированного подхода уже отразилось на кошельках потребителей. В США за последние 5 лет цены на электричество выросли более чем на 30%, в Европе – на 35-45% для разных категорий.

«Ключевым ограничением остаются электросети и хранение энергии. Потребность в расширении и модернизации сетей достигнет 60 миллионов километров к 2035 году и 80 миллионов километров к 2040 году – фактически потребуется удвоение существующей инфраструктуры», – сказал Сечин.

Цифры инвестиций выглядят колоссально. По оценкам Bank of America, на замену существующих сетей должно направляться около 40% инвестиций (примерно 240 миллиардов долларов в год), так как более чем в половине развитых стран средний возраст электросетей превышает 20 лет. В ближайшие 25 лет суммарные вложения в электросети могут составить почти 16 триллионов долларов. Для этого капитальные затраты должны составлять порядка 600 миллиардов в год. Это почти в два раза выше среднегодового уровня за предыдущие пять лет.

Позитивным сигналом служит развитие накопителей энергии. Только за 2025 год их себестоимость снизилась на треть, а ввод мощностей вырос более чем на 50%. «По прогнозам, к 2035 году совокупная емкость систем хранения энергии в мире увеличится в 8 раз и превысит 7 террават-часов — уровень, сопоставимый с годовым потреблением небольшой страны», – подытожил Сечин.

Цена истребителя в литрах

Строительство энергосистемы нового типа упирается не только в финансы и технологии, но и в ресурсные ограничения. Игорь Сечин отметил критическое значение металлов, в особенности меди и редкоземельных элементов. Спрос на них в электрогенерации, электротранспорте и электросетях вырастет более чем в два раза к 2050 году. Прирост потребления может составить почти двести миллионов тонн. А ресурсы, при этом, ограничены.

Ключевым металлом для «новой» экономики названа медь. Ее потребление в электросетях может вырасти на 65% к 2040 году и превысить семь миллионов тонн, что равно четверти всего текущего потребления этого металла.

«По прогнозам, в ближайшие 20 лет потребуется добыть объем меди, сопоставимый с производством за предыдущие десять тысяч лет», – добавил секретарь Комиссии по ТЭК. По оценкам экспертов, дефицит этого металла к 2050 году может составить около 40%.

Стратегическая важность ресурсов подчеркивается и оборонным контекстом. Доступ к редкоземельным элементам критически важен для ВПК. Истребитель F-35 содержит свыше 400 кг таких элементов, а атомная подводная лодка Virginia требует более 4 тонн.

Еще одним неочевидным, но жестким ограничением становится вода. Развитие дата-центров превращается в водозатратную отрасль. В США центр обработки данных мощностью 100 мегаватт требует около 2 млн литров воды в сутки. Этот уровень потребления равен нуждам шести с половиной тысяч домохозяйств. К 2030 году потребление воды центрами обработки данных может почти удвоиться.