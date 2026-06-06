Глобальный дефицит перекроит мировую экономику. Фото: Ksw Photographer/Shutterstock/Fotodom

Завершая своё выступление на энергетической панели в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума, Игорь Сечин — ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности — заявил, что формирование глобальной экономики в значительной степени будет определяться острой нехваткой ключевых природных ресурсов.

Развивая начатое в докладе сравнение мирового хозяйства с древнегреческим мифом о ящике Пандоры, Сечин задался вопросом: «Так что же осталось под крышкой на дне ларца Пандоры? По Гесиоду — это надежды. Причем в более точном переводе мифа – пустые надежды, тщетные ожидания».

Затем он добавил: «В нашем случае на дне ларца мы с неизбежностью обнаружим глобальный дефицит электроэнергии, дефицит продовольствия, меди и других металлов, дефицит воды, которые и будут определять новый облик мировой экономики. Все ли готовы противостоять новым угрозам?»

По мнению Сечина, выживет лишь тот, кто окажется лучше подготовлен к этим вызовам. «Это и будет, собственно, "конец начала", когда пустые надежды, иллюзии и спасительные химеры окончательно испарятся», — подчеркнул ответственный секретарь президентской комиссии.

В своей речи он также привёл афоризм польского поэта и философа Станислава Ежи Леца: «Вечность – временное решение, пока не определится начало и конец».

Подводя итог докладу, озаглавленному «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры?», Игорь Сечин отметил: «До настоящего конца системного кризиса и формирования новой нормальности ещё очень далеко. Дождутся его далеко не все. Тем не менее, как сказано в Екклесиасте: "Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного"».