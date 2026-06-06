Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

ЛАКОМАЯ УСЛУГА

Вдумайтесь: уже не меньше 40% взрослых россиян время от времени заказывают или покупают готовую еду. Это показал опрос ВЦИОМ. Вот мы и спросили Кирилла Родина:

- Почему цифра такая высокая?

- В данном случае речь идет о тех, кто работает в течение дня, пытается на ходу перекусить или заказать еду в офис, - пояснил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ. - Но в целом тема общественного питания гораздо глубже, чем просто еда, которую мы заказываем или покупаем в супермаркетах, ресторанах или кафе. Преград для доставки сегодня нет. При этом люди экономят время и силы. Они получают что-то вкусное и вместе с этим – свою порцию эндорфинов (гормонов счастья, - Ред.) в обеденный перерыв.

Для широкого круга людей это очень лакомая услуга - и в прямом, и в переносном смысле. И она становится всё доступнее. Причем она позволяет нам не только экономить время на приготовлении еды, но и сделать это в соответствии со своим уровнем доходов. Мы можем заказать еду в дорогом ресторане - никто не мешает обедать устрицами с шампанским и черной икрой - или воспользоваться услугами фастфуда.

Если брать экономически активную часть населения, которая в основном и является потребителем (иногда вынужденным) готового питания, то цифра в 40% достаточно большая. Я бы не сказал, что это тотальный охват, но если мы уберем 30% пенсионеров и примерно 20% молодежи (опросы проводятся с 18 лет), то получится, что фактически половина населения в той или иной степени прибегает к этому формату еды.

— А почему его популярность растет?

— Основная причина — простота. Я ещё застал времена, когда мои родители приходили домой с работы обедать. Не знаю, много ли мы сейчас найдем людей, особенно в суматошном ритме крупных городов, которые могут позволить себе на обеде пойти домой, поесть горячего супа, может быть, даже минут десять отдохнуть, и вернуться на работу.

Формат обеденного отдыха, этой самой сиесты, с точки зрения здорового образа жизни играет очень большую роль. Но он, к сожалению, ужимается, как шагреневая кожа. И тот факт, что обеденный перерыв фактически сократился до времени употребления салатика, в лучшем случае йогурта с бананом, причем не отрываясь от монитора, - с точки зрения здорового образа жизни это неправильная история.

— Если нарисовать портрет потребителя готовой еды, что это за человек? Что о нем говорят опросы ВЦИОМ?

— Вообще, надо определиться, о какой готовой еде мы говорим, потому что она может быть очень разнообразной — начиная от питания в детском саду и заканчивая мишленовскими ресторанами. Всё то, что мы не готовим сами, система общественного питания. И поскольку форматы потребления очень разнообразны, то и портреты пользователей различаются.

Есть система общественного питания в детских садах или школах, - мы понимаем, на кого она рассчитана. Есть офисные работники, которые едят, сидя за компьютерами. Если говорить о работниках на производстве, они тоже потребляют готовую еду: кто-то приносит ее из дома, кто-то ходит в столовые, которые до сих пор существуют на крупных предприятиях. Это тоже отдельная интересная тема, ведь руководители крупных корпораций зачастую ставят вопросы здорового образа жизни сотрудников на первое место. Они стараются следить за здоровьем работников, в том числе через питание как неотъемлемую его часть. Организуют питательные, вкусные, полезные, сбалансированные по витаминам обеды.

Если же выделить общие характеристики этих людей, то это самая экономически активная часть населения. Возраст – средний (потому что пенсионеры в основном питаются дома и реже заказывают пиццу, шашлыки и тому подобное). По большей части это мужчины. Ведь женщинам пока проще в силу сохранившихся остатков традиций питания что-то себе приготовить и захватить на работу еду, в которой они уверены.

В открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ на наши вопросы ответил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

ДОМА ВКУСНЕЕ?

— Опросы ВЦИОМ говорят: около 77–80% опрошенных уверены, что домашняя еда вкуснее и качественнее готовой. Почему же они все равно покупают готовую?

- Правда где-то посередине. Многое зависит от того, какую именно готовую еду вы потребляете. Если говорить о массовом сегменте, о тех, кто на бегу пытается перекусить в течение рабочего дня фастфудом или едой из гастронома, то я вспомнил бы старика Карла Маркса, который говорил, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. Ведь почему многие считают домашнюю еду более полезной, но при этом запихивают (уж простите за выражение) в себя ту, которую подозревают в том, что она вреднее? Причин две: время и деньги. И зная, что покупателю нужно «быстро и по возможности дешево», некоторые производители используют базовую механику: в заламинированную упаковку с названием какого-нибудь салата положить что угодно.

Сторонники домашней пищи утверждают: у нас есть больше возможностей контролировать процесс приготовления с точки зрения баланса микроэлементов, того, что мы кладем, на чем жарим, какая колбаса в салате оливье, из чего сделан майонез. В этом плане мы себе больше доверяем.

Если мы начнем спрашивать любого встречного, конечно, нам скажут, что домашняя еда, сделанная по правилам, будет лучше готовой. И что бабушкины котлетки всегда полезнее какой-нибудь котлеты в лаваше из системы быстрого питания в привокзальном кафе. Все мы знаем про вокзальный беляш и его возможные последствия для организма.

ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИКА

- По опросам ВЦИОМ, только 3% россиян воспринимают готовую еду как способ сэкономить. Получается, это все еще относительно дорогое удовольствие по сравнению с домашней едой для среднего класса, а не реальная замена домашней кухне для широких масс?

- Это достаточно глубокая и непростая тема. С одной стороны, мы живем в плену множества стереотипов. Если взять такие же ингредиенты, которые производитель кладет в какой-нибудь салатик, и сделать его дома, то конечно, выйдет дешевле. Но, наверное, мы захотим что-то улучшить, сделать повкуснее.

Второй момент — насколько все это полезно. У нас есть стереотип, что хорошая, качественная, полезная еда - обязательно дорогая. Но очень часто бывает наоборот. Сбалансированная еда — это если на завтрак у вас тарелка гречневой каши с маслом, на обед куриная грудка с клетчаткой (больше всего ее в капусте и моркови, они не очень дороги), а ужин вы отдали врагу или съели вечером творожок. Так вы получите баланс микроэлементов. Для этого совсем необязательно черпать икру столовыми ложками.

И еще одна важная проблема. За то, что у меня на столе, я отвечаю сам. Но в случае с готовой едой на мое место приходит кто-то из системы общественного питания. Он готовит для меня конечный продукт. На рынке появляются посредники, но их цели в первую очередь коммерческие, они не ориентированы на здоровье. Среднестатистический продавец салатов не просыпается в холодном поту, думая, получу ли я сегодня достаточный комплекс витаминов. Он думает о прибыли и об организации производства.

Получается, что у предпринимателя целеполагание иное, чем у меня. Когда я готовлю дома, я могу сделать лучше, качественнее, дешевле. Но почему я выбираю готовую еду? В конечном счете дело в том, что приготовление домашней еды требует не только времени, но и дополнительных усилий. Ваш покорный слуга любит готовить, но одно дело заниматься этим по выходным, и совсем другое - каждый день. Многие физически не могут себе этого позволить. Человек вернулся с работы, ему надо поспать, помыться, позаниматься с детьми. Поэтому по дороге домой папа забежит в гастроном и купит оливье. И сделает то же самое по пути на работу.

Мы говорим о готовой еде потому, что социологам интересно, к чему это приведет, если условный Вася начнет регулярно заказывать бургеры и пиццу, откажется от домашнего приготовления и перестанет даже думать о балансе того, что он ест. Производитель указал на пачке определенное содержание жиров, белков, углеводов - и всё, вроде энергия появилась, можно бежать... Но бегать так он будет недолго. Со временем начнутся проблемы с желудочно-кишечной системой. Потом он начнет толстеть. И если у одного Васи ожирение, больное сердце и желудок, планета и Российская Федерация это переживут. А если у 40% трудоспособного экономически активного населения возникнут проблемы с физическими ограничениями и активностью — это уже общественная проблема.

Не правда ли, интересно зазвучал тезис Ильфа и Петрова о том, что, тщательно пережевывая пищу, мы помогаем обществу? Смех смехом, но так оно и есть. Каждый волен распоряжаться своим столом как хочет и совершать в отношении себя любые «преступления», какие считает допустимыми. Но когда это приобретает общественный резонанс, появляется запрос на регулирование. И у государства возникает важная управленческая функция — проследить, чтобы люди питались не абы чем, а качественными продуктами, позволяющими быть максимально эффективными и включенными в социальную жизнь.

Попытки регулировать эти процессы уже делаются в детских садах, в школах. Но как я зайду к вам на кухню и скажу: «Время 18:00, убирай майонез, мороженое, пельмени, вместо этого выпей стакан кефира и съешь овсяное печенье»? Это сделать сложно.

ПРИЯТНОГО БУДУЩЕГО

— Какие изменения ждут рынок готовой еды? Как должна меняться сама готовая еда и те, кто её производит и поставляет?

— Из тумана уже начинает проступать контур будущего общества, связанного с цифровизацией, роботизацией, искусственным интеллектом, интернетом вещей. У нас уже появляется возможность осуществлять полный цикл мониторинга жизнедеятельности организма. Причем это не для очень богатых людей, имеющих возможность нанять профессоров и врачей, которые будут ходить за ними следом. Постепенно такие услуги становятся массовыми. Если эта сфера будет развиваться, то со временем это позволит делать предложения по выбору продуктов — что я должен съесть сегодня, вплоть до детализированных списков.

И это уже не фантастика. Те, кто занимается активным фитнесом, знают о приложениях для работы с мышечной массой, жировой диетой и так далее. Все это становится едиными комплексами, постепенно связываясь между собой.

Второй важный момент: ваш покорный слуга зачастую является взрослым ребенком, который головой понимает, что надо есть клетчатку, но почему-то идет и покупает побольше майонеза. Это я подвожу к теме законодательного регулирования - по крайней мере, там, где мы имеем дело с организованными системами общественного питания: это школы, детские сады, производство. А частный сектор остается частным. Но в корпоративном сегменте тот самый капиталист понял, что от здорового работника прибыли в десять раз больше, чем от больного, и с точки зрения регулирования питания предпринимает меры гораздо активнее, чем государство. Но развитие этой направляющей, координирующей функции, мне кажется, важно и со стороны государства. Так что мы приближаемся к необходимости формировать новую культуру потребления продуктов.

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Пользуетесь ли вы следующими услугами и если да, то как часто?

Заказываю доставку готовых блюд/напитков на дом, на работу/учебу

Практически ежедневно 2%

Несколько раз в неделю 6%

Несколько раз в месяц 14%

Эпизодически, но не менее одного раза в полгода 18%

Не пользуюсь 60%

Затрудняюсь ответить 0%

Покупаю готовые блюда домой/на работу/учебу

Практически ежедневно 3%

Несколько раз в неделю 10%

Несколько раз в месяц 14%

Эпизодически, но не менее одного раза в полгода 16%

Не пользуюсь 56%

Затрудняюсь ответить 1%

Можно было дать один ответ по каждой услуге.

Продолжите, пожалуйста, фразу: «Для меня готовая еда – это возможность...

Сэкономить время и силы 49%

Порадовать себя и/или членов семьи 31%

Утолить голод «здесь и сейчас» 22%

Избежать готовки 19%

Разнообразить свой рацион 17%

Контролировать объем порций и калорийность блюд 3%

Сэкономить деньги 3%

Минимизировать пищевые отходы 1%

Ничего из перечисленного 2%

Другое 3%

Затрудняюсь ответить 2%

Можно было дать до трех ответов.

По данным ВЦИОМ. Опрошено 1600 человек в марте 2026 года.