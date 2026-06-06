«Доверие — наше главное достижение»: интервью с Романом Кармановым о пятилетии Президентского фонда культурных инициатив

Роман Карманов. Фото: Алексей Посников

В интервью «Радио «Комсомольская правда» в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов рассказал о главных итогах пяти лет работы фонда. За это время поддержано более 11 700 проектов на сумму порядка 50 миллиардов рублей во всех 89 регионах страны. Роман Карманов объяснил, почему доверие творческого сообщества считает важнее любых цифр, как изменился подход к контенту о специальной военной операции и почему игры — это не развлечение, а серьёзный канал передачи культурного кода.

ЮБИЛЕЙ С ЧЕТЫРЬМЯ ДНЯМИ РОЖДЕНИЯ

- Президентский фонд культурных инициатив недавно отпраздновал первый юбилей — пять лет. Какие результаты вы назвали бы своим главным достижением и почему?

- У нас есть четыре даты, и все они важные. 21 апреля президент впервые обратился к Федеральному собранию и сказал о создании фонда. 17 мая вышел указ о создании. 1 июня фонд зарегистрировали как юридическое лицо. А 15 июня объявили первый конкурс.

17 мая мы отпраздновали выход указа, а 15 июня будет важное событие: в Москве, в музее современной истории откроется выставка, посвящённая этому указу. Мы считаем его историческим, потому что 17 мая 2021 года фактически изменилась судьба огромного количества творческих людей в стране. Президент прямым адресным образом обратил внимание на креативных людей в России.

На выставке покажем эффект от этого решения. 2021-й — год указа, а 2022-й — начало специальной военной операции, которая во многом повлияла на то, как сейчас выглядит наша культура. Фонд участвовал во множестве ярких событий с 2022 по 2026 год, и многие из них стали историческими. Фонд обеспечил, чтобы они случились.

- За пять лет фонд поддержал более 11 700 проектов на сумму порядка 50 миллиардов рублей. Сумма гигантская. Как вы принимаете решение о финансировании и какой у вас ежегодный бюджет?

- Когда спрашивают о главном достижении, я отвечаю: это доверие. Мы распределяем деньги в сфере, где работают творческие люди, они бывают недоверчивыми, бывают требовательными.

У нас прошло 16 конкурсов, распределено почти 50 миллиардов рублей. На первый конкурс подали более 12500 заявок, сейчас среднее количество — 10–11 тысяч. Много новичков, но много и тех, кто подаётся многократно. Побеждают не с первого раза, а с третьего, четвёртого, пятого. Есть примеры - с тринадцатого, с четырнадцатого. Это значит, что люди верят: у нас действительно справедливый отбор, независимая экспертиза, есть возможность победить. И они побеждают.

Мы трепетно относимся к процедурам, которые обеспечивают честную конкуренцию. Поддерживаем примерно один проект из десяти — это обеспечивает и конкуренцию, и качество.

2000 ПРОЕКТОВ О СВО

- Вы активно поддерживаете создание контента о специальной военной операции. Как изменился подход к такому творчеству за последние два года и какую роль в его создании играют ветераны СВО?

- Мы плотно работаем с Фондом «Защитники Отечества». У нас есть отдельная образовательная программа для ветеранов СВО и их семей. Фондом поддержано порядка 2000 проектов, посвящённых теме спецоперации и нашим историческим регионам. Самое главное — к ним вовлечены сами участники СВО. Творческий проект получается самым искренним, честным и эффективным, когда его делает человек, который и сердцем понимает, что хочет передать аудитории.

Эта работа идёт не первый год, и состав заявок меняется. На 16-м конкурсе появилось много детских проектов — конкурсы, выставки, посвящённые памяти участников СВО. Это явное желание сформировать память о наших защитниках, сохранить её и передать потомкам. Очень важно.

- 2026-й объявлен Годом единства народов России. Можете привести яркие примеры того, как гранты фонда помогают его реализации на местах и одновременно сохраняют культурное многообразие?

- Самая большая категория проектов, которые мы поддержали, — это ремёсла и народные художественные промыслы. Это само по себе говорит о том, что фонд активно поддерживает нашу исконную культуру. Очень много музыкальных проектов дают возможность этноколлективам и этноартистам себя проявить.

На форуме есть стенд «Душа России», где представлен во всём многообразии наш культурный код и продукты мастеров и ремесленников. Высочайшего качества — благодаря тому, что государство выделило средства на оборудование, на разработку коллекции, на поддержку коллектива.

В этом году многие получили наши знаменитые ватные игрушки в подарок. Это большое производство в Москве, которое начиналось с маленькой комнатки и первого маленького гранта. Сейчас это предприятие делает не просто ёлочные игрушки, а произведения искусства. Их можно увидеть здесь, на стенде ПМЭФ. Мы этим очень гордимся.

ЛЮДИ ИГРАЮТ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ

- В программе форума особое внимание уделяется креативной экономике и индустрии видеоигр. Как вы относитесь к поддержке игровых проектов и могут ли они внести вклад в развитие культурного кода?

- Люди играют на протяжении веков. Мы получаем огромное количество информации через игры. Человек любит играть. Просто сейчас это приобрело такой масштаб, но через игры мы получаем сигналы, которые потом руководят нами в жизни. Поэтому отношение к играм самое серьёзное.

Нам есть куда развиваться. В этом смысле работает Институт развития интернета (ИРИ) по поддержке игр, работает наш фонд, частные компании. Достижения есть, но это область, которую ещё предстоит сильно развивать.

Я призываю компании и организации, занимающиеся разработкой игр, присмотреться к возможностям ПФКИ. Мы поддерживаем игры на разных этапах — от прототипа до выпуска. Можно разработать прототип у нас, получить средства и пойти в ИРИ за более серьёзными деньгами на производство. Инфраструктура поддержки есть, главное — чтобы ею пользовались те, кто делает качественный продукт.

ОТ ХАБАРОВСКА ДО КАЛИНИНГРАДА

- Фонд гордится, что проекты реализуются во всех 89 регионах страны. Приведите пример, где локальный проект из отдалённого города оказался не менее успешным, чем столичный конкурсант.

- 89% денег — это региональные проекты. В Петербурге, например, «Страна света» собирает специалистов видеомеппинга со всей страны, лучшие приезжают на Дворцовую площадь и показывают свои работы на главном штабе. Это региональная инициатива.

В Хабаровске прекрасная команда занимается анимацией — скоро выходит полный метр про адмирала Невельского. В Иркутске — замечательные джазовые и гастрофестивали. Красноярск стал законодателем гастромоды в стране.

Те, кто был на выставке «Россия» на ВДНХ, видели 89 ёлок — каждая представляла свой регион. Проект «Ёлки России» поддержан нашим фондом. Вся работа по сбору того, что на ёлках было, — при участии команд, которые появились при нашей поддержке. Получилась закольцованная экосистема.

Я ехал на форум с губернатором Томской области, Владимир Владимирович рассказывал: у них прошёл фестиваль «Родники», который выявляет таланты в музыкальной сфере. Это проект, поддержанный ПФКИ. Теперь он самостоятельно ездит по регионам — недавно был в Нижнем Новгороде, сейчас в Томске. Таких проектов очень много.

- Роман Владимирович, спасибо, что нашли время. Приятно общаться с человеком, который по сути меняет нашу страну.

- Меняет нашу страну президент. А мы, я надеюсь, обеспечиваем качественную работу по реализации этих решений. Спасибо.