От ипотеки до «зеленого» стандарта: главные итоги ПМЭФ от «ДОМ.РФ»

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

На Петербургском международном экономическом форуме компания ДОМ.РФ объявила о портфеле заключенных соглашений. Общая сумма договоренностей достигла порядка 3,5 трлн рублей. Центральным событием стало подписание меморандума со Сбером по ипотечной секьюритизации. Стороны договорились до конца 2030 года выпустить ипотечные облигации общим объемом до 3 трлн рублей.

Банк ДОМ.РФ активно развивает синдицированное кредитование. Меморандум с Альфа-Банком предполагает совместное финансирование проектов жилищного строительства и инфраструктуры — общий пакет сделок может составить до 200 млрд рублей. Кроме того, заключено соглашение с ГК «Точно» о партнерстве в финансировании крупного жилого проекта в Татарстане.

С правительством Кемеровской области достигнута договоренность о развитии территории поселка Шерегеш. При содействии компании в Иркутской области запустят проекты комплексного развития территорий. Здесь же компания открыла свой первый арендный дом в регионе. В Якутии готовится первый арендный проект в сегменте ИЖС для сотрудников компании «Селигдар» в Алдане.

В технологической сфере ДОМ.РФ расширил кооперацию с ведущими операторами: «Ростелеком», МТС, «Билайн», Т2 и «МегаФон». Партнерство нацелено на развитие ИТ-инфраструктуры, связи, кибербезопасности и клиентских сервисов. Также подписано соглашение с Российским экспортным центром — для продвижения за рубеж российского экспертного опыта, высокотехнологичной продукции и услуг в жилищной сфере.

Особое место в повестке заняло восстановление объектов культурного наследия. ДОМ.РФ и РЖД договорились привлекать частные инвестиции для реставрации исторических зданий, принадлежащих железнодорожной компании. Речь идет более чем о 1 тыс. ОКН, включая вокзалы, депо, дворцы культуры, багажные и пассажирские здания.

Концепция выставочного пространства ДОМ.РФ на форуме была связана с темой наследия. Архитектурный образ стенда — это современная интерпретация дачи Фаберже. Кстати, сама дача Фаберже сейчас выставлена на торги. В лот включены здания площадью около 3 тыс. кв. м и право аренды земельного участка 7,95 га в поселке Парголово (Санкт-Петербург). Начальная цена лота составляет 46,88 млн рублей. Торги назначены на 19 июня 2026 года.