На премии МУЗ-ТВ появление Киркорова по традиции произвело фурор Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Видимо, не зря Филипп Киркоров на своём недавнем дне рождения рассказал о своей секретной психологической установке: мол, после 50 лет его годы пошли назад.

«Новый нос и юный вид»: Обновлённый Киркоров появился на премии Муз-ТВ

«Сегодня мне, по моему летоисчислению, не 59 лет, а - 41 год. Я себе дал установку, когда мне исполнилось 50, что в следующем году мне не 60, а 40. Поэтому сегодня, да, мне 59 лет, но по моему внутреннему паспорту мне 51», — делился Филипп.

Филипп Киркоров на премии МУЗ-ТВ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

И похоже, не лукавил. На премии МУЗ-ТВ появление Киркорова по традиции произвело фурор. Какой юный, стройный и с обновлёнными чертами лица, а точнее с новым носом! Артист в белоснежном костюме вышел из шикарного лимузина Aurus Senat Long и продефилировал по красной дорожке премии.

Обновленная внешность Филиппа Киркорова

Поклонники поп-короля заметили, что с недавних пор его нос стал миниатюрным, как у короля мировой поп-сцены Майкла Джексона. Пока не ясно, кто автор этих метаморфоз — косметолог или пластический хирург.

Поклонники поп-короля заметили, что с недавних пор его нос стал миниатюрным, как у короля мировой поп-сцены Майкла Джексона Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Но все, кто знают Филиппа лично, уверены: он сам обо всём совсем скоро расскажет, поскольку никогда не скрывал истины о своих обновлениях. Напомним: несколько лет назад артист выточил пресс и формы атлета у пластического хирурга Тимура Хайдарова, чем тоже весьма удивил своих поклонников. Впрочем, тогда артист пояснил, что хочет быть молодым и красивым ради своих фанатов. Мол, сцена обязывает быть во всём эстетом.