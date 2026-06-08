От врачей до военных: как меняется запрос общества от выборов к выборам

В преддверии выборов 2026 года особенно важно понять, как меняется общественный запрос. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии выборов 2026 года особенно важно понять, как меняется общественный запрос. Так как это не просто смена состава парламента, а зеркало того, что волнует страну сегодня. В разные годы в Думу приходили люди, которые лучше других понимали актуальные вызовы: экономисты, управленцы, силовики, аграрии. И последние два избирательных цикла особенно наглядно показывают эту динамику.

В 2021 году выборы в Госдуму проходили на фоне пандемии. Тогда страна ждала не просто политиков, а людей, которые умеют работать в кризис, – врачей, социальных работников, тех, кто знает, что такое помогать в сложных условиях. И они пришли. Среди кандидатов было очень много представителей сфер здравоохранения и образования – именно их тогда ждали избиратели.

Сейчас, в 2026 году, повестка изменилась. На передний план выходят участники специальной военной операции, волонтеры, выпускники федеральных кадровых программ. Их участие в выборах – это ответ общества на новые вызовы. И это норма: состав парламента должен меняться вместе со страной, чтобы в Думе были люди, которые отвечают текущим задачам.

По мнению руководителя аналитического центра «Политген» Ярослава Игнатовского, основная задача предстоящих выборов – легитимация курса через мобилизацию электората, и, по сути, они становятся очередным референдумом доверия.

Что сегодня ждут от депутата?

Очевидно, что запрос сместился с «эффективного хозяйственника» на «народного защитника». Как отмечает политолог Яков Якубович, сегодня востребован не просто управленец с корочками, а человек, сочетающий жизненный опыт и способность слышать людей. Подлинная эффективность, по его словам, рождается не из дипломов, а из умения применять знания для решения конкретных проблем жителей.

И это изменение – не косметическое. Оно затрагивает саму суть депутатской работы. Раньше от парламентария ждали, прежде всего, хозяйственных успехов: отремонтированных дорог, построенных школ, привлеченных бюджетов. Сегодня этого недостаточно. Депутат все чаще должен быть проводником общественных настроений, чувствовать запросы людей и уметь отстаивать их перед государственными структурами. Быть там, где люди не могут решить свои проблемы без участия власти.

Этой логикой сегодня руководствуются многие парламентарии. Один из них – депутат от Пермского края Дмитрий Скриванов, который сосредоточен на конкретных делах: помогает детям-сиротам, инвалидам, многодетным семьям, участникам СВО.

«Для меня служение людям – это не громкие слова, а ежедневная работа. Люди ждут от депутата не отчетов и красивых цифр, а реальной помощи, когда она нужна. Сегодня главный приоритет – это защита интересов общества и поддержка тех, кто не может постоять за себя сам. Когда мы, депутаты, чувствуем запросы людей и отвечаем на них, тогда и появляется тот самый «народный защитник», о котором говорят эксперты. Мой опыт, знание региональной повестки, законотворчество – это мой багаж, и я всегда применяю и буду применять его для помощи тем, кто в этом нуждается», – отмечает Дмитрий Скриванов.

Таким образом, Госдума нового созыва, скорее всего, будет другой – с новыми лицами, но с сохранением преемственности. Главное, чтобы в итоге выигрывали люди, а не карьерные траектории. А страна получала именно тех депутатов, которые ей нужны сегодня.