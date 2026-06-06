Александр Беглов: ПМЭФ-2026 стал одним из самых результативных для Петербурга – 74 соглашения на 731 млрд рублей

XXIX Петербургский международный экономический форум вновь доказал свою значимость, собрав на одной площадке представителей 89 регионов России и гостей из 142 стран. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

XXIX Петербургский международный экономический форум вновь доказал свою значимость, собрав на одной площадке представителей 89 регионов России и гостей из 142 стран. Глава города Александр Беглов поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении мероприятия мирового масштаба.

«Мы готовы делиться передовым опытом и брать пример с коллег из других регионов и дружественных стран», - отметил губернатор.

Для самого Петербурга ПМЭФ-2026 выдался насыщенным и очень эффективным. Ключевая тема его стенда - «Санкт-Петербург — столица морских и беспилотных технологий: передовая промышленность и инвестиции» - как нельзя лучше отражает основные направления современного развития города. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, результаты которого были представлены на форуме, Петербург впервые вошел в тройку регионов-лидеров с наибольшей динамикой роста по всем показателям.

ПМЭФ-2026 стал для города еще одной возможностью заложить задел на годы вперед и дать старт десяткам масштабных проектов.

«Санкт-Петербург заключил 74 соглашения, в том числе 41 инвестиционное, на общую сумму 731,72 млрд рублей. Новый ПМЭФ стал для города одним из самых результативных. Вместе с надёжными партнерами Петербург сделал важный шаг к успешной реализации программы "10 приоритетов развития" и новых национальных проектов», - рассказал губернатор Александр Беглов.

Подписанные соглашения реально изменят жизнь петербуржцев к лучшему: это новые предприятия и миллиарды налоговых отчислений в бюджет города, которые затем пойдут на развитие социальной сферы. Это десятки тысяч новых рабочих мест и современные комфортные жилые кварталы, построенные в ближайшие годы. А еще – удобные цифровые услуги для горожан, студенческие кампусы будущего и обновленные исторические здания.

НОВЫЕ ЗАВОДЫ: от производства социально значимых лекарств до автомобилей представительского класса

Одно из важнейших для петербуржцев соглашений на ПМЭФ-2026 губернатор Александр Беглов подписал с компанией «Фармасинтез-Норд»: оно позволит создать крупнейшее в России производство биотехнологических препаратов. Завод будет выпускать современные лекарства для лечения социально значимых заболеваний. Мощности предприятия позволят не только полностью закрыть потребности города в таких медикаментах, но и поставлять их в другие регионы России. На производстве создадут около тысячи новых рабочих мест.

«Фармацевтический кластер – один из самых динамично развивающихся в Петербурге. В него входят 24 крупных предприятия, и «Фармасинтез-Норд» – одно из них. Сегодня мы заключили соглашение о создании третьей площадки этой компании. Развернём на ней крупнейшее в России производство биотехнологических препаратов. В петербургской фармацевтике сосредоточены лучшие разработки, кадры и ресурсы. Правительство города поддерживает эту важную отрасль и создаёт комфортные условия для создания новых предприятий», – отметил Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что с 2026 года в России реализуется президентский проект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Создание современного фармацевтического производства станет еще одним шагом к решению его задач.

На ПМЭФ-2026 была открыта новая страница петербургского автомобилестроения. Гости форума в прямом эфире наблюдали, как с конвейерной линии в Шушарах сходят первые готовые машины SENAT 900.

Серийное производство автомобилей представительского класса в нашей стране прекратилось около 40 лет назад. Легендарную «Чайку» на Горьковском автозаводе перестали делать еще в СССР, в 1988 году. И вот теперь выпуск представительских автомобилей снова наладили в Петербурге. Александр Беглов во время торжественной церемонии символического старта производства отметил, что с возобновлением производства в Шушарах вновь работают все петербургские площадки по выпуску автомобилей.

«Перезапуск производства на площадке в Шушарах – это не просто открытие конвейера. Мы возрождаем традиции инженерного мастерства, передаём эстафету новым поколениям конструкторов, технологов и рабочих. Сегодня Петербург – один из ключевых центров отечественного автопрома, и его роль в укреплении технологического суверенитета страны становится все более значимой. Рост производства автомобилей в четыре раза за 2025 год – яркое тому подтверждение. Запуск «Сената 900» даст новый импульс развитию отрасли и экономики города в целом», – подчеркнул Александр Беглов.

На ПМЭФ-2026 новое развитие получил еще одно старейшее предприятие Петербурга – «ЛОМО». Завод со столетней историей разрабатывает и выпускает оптические и оптико-электронные системы для научного, медицинского и промышленного применения, в том числе и уникальные: сегодня это единственный в нашей стране производитель медицинских видеоэндоскопов. На форуме было подписано соглашение с концерном «Калашников» о реиндустриализации промышленных территорий «ЛОМО» и созданию новых производств.

Проект будет реализован в 2027-2032 годах, общий объём инвестиций в него составит не менее 7,5 млрд рублей. Реновация охватит территорию площадью свыше 17 гектаров в Калининском районе города, на производстве будет создано 1200 новых рабочих мест.

Кроме того, во время ПМЭФ-2026 концерн «Калашников» совместно с правительством Петербурга открыл высокотехнологичный завод «Семаргл». Новое предприятие, расположенное на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург», выпускает автоматизированное и роботизированное оборудование для внутрискладской и производственной логистики.

«Петербург занимает первое место в России по уровню роботизации. Согласно официальной статистике Росстата за 2025 год, наш город лидирует по количеству применяемых промышленных роботов в организациях. На предприятиях Северной столицы уже работают порядка двух тысяч роботов», - рассказал Александр Беглов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: будущее – за искусственным интеллектом

Промышленность Петербурга становится все более высокотехнологичной: внедрение современных цифровых технологий позволяет вывести производство на новый уровень. Петербург успешно выполняет поручение президента России о достижении технологического лидерства. В 2025 году доля инвестиций в объекты интеллектуальной собственности выросла вдвое - с 4,6% до 9,8%.

«Инновационные проекты Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» помогают развивать новые отечественные технологии, повышают инвестиционную привлекательность Северной столицы и создают новые рабочие места для петербуржцев. ОЭЗ сегодня – полноценный технологический кластер, задающий стандарты в масштабах всей страны», – рассказал на ПМЭФ Александр Беглов.

Северная столица занимает лидирующие позиции по выпуску беспилотных систем: на долю 65 петербургских предприятий приходится 30% всех беспилотников, производимых в стране. В 2026 году в городе будет создана дополнительная инфраструктура — две посадочные площадки и полигон.

На ПМЭФ правительство Северной столицы подписало важное соглашение со Сбером о развитии технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в рамках цифровой трансформации промышленности Петербурга. Их внедрение позволит повысить эффективность производства и конкурентоспособность предприятий.

«Современные требования к производству — точность, гибкость, отсутствие ошибок - достигаются благодаря автоматизации и внедрению интеллектуальных систем», - отметил Александр Беглов.

«УМНЫЕ» ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ: биометрия на транспорте, «Единая карта петербуржца» и мессенджер «Макс»

Важный блок договоренностей на форуме был посвящен цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Новые технологии будут внедряться во все сервисы и услуги, которыми петербуржцы пользуются ежедневно – от метро и наземного транспорта до предоставления социальных льгот.

Один из таких проектов - «Единая карта петербуржца» - получил на ПМЭФ нового партнера: власти города заключили соглашение с Банком «Россия».

«Единая карта петербуржца» выпускается на базе платежной системы «МИР» в пяти крупнейших банках страны, и мы рады, что в ближайшее время к ним присоединится такой мощный игрок, как Банк «Россия», - рассказал Александр Беглов после подписания соглашения.

Сегодня «Единой картой петербуржца» пользуются более 2,2 млн человек, это один из самых универсальных инструментов для получения социальных льгот, транспортных услуг и городских сервисов. На ПМЭФ была заключена еще одна договоренность, расширяющая ее возможности. Власти Северной столицы совместно с банком ПСБ внедрят новые банковские сервисы, повышающие удобство использования «Единой карты петербуржца» для старшего поколения, в том числе технологии искусственного интеллекта, фиджитал-инфраструктуру и смарт-устройства с сенсорным и голосовым управлением. При этом акцент будет сделан именно на сервисах, которыми чаще всего пользуются пенсионеры: упрощенный доступ к медицинским услугам, льготному транспорту, социальным выплатам и акциям партнеров программы.

О цифровизации городских услуг шла речь и на встрече губернатора с генеральным директором «ВК» Владимиром Кириенко. За минувший год у россиян появилась возможность пользоваться государственными и городскими услугами через новый национальный мессенджер «Макс». Компания «ВК» также с 2023 года развивает городское приложение «Я здесь живу», объединившее удобные сервисы для петербуржцев, в том числе «Серебряный возраст» для горожан старшего поколения. Новое соглашение продолжит интеграцию городских услуг в привычные людям цифровые экосистемы.

«Для нас очень важно, чтобы жителям было удобно общаться с органами власти и пользоваться государственными услугами», – подчеркнул Александр Беглов.

Еще одно соглашение, подписанное с главой «Сбера» Германом Грефом, напрямую затронет каждого пассажира в городе: стороны договорились о внедрении биометрических технологий на петербургском транспорте.

Накануне ПМЭФ-2026 новую технологию уже запустили в аэропорту Пулково. Воздушная гавань Петербурга первой в стране начала пропускать пассажиров на посадку по биометрии. Кроме того, «оплата улыбкой» уже работает в городском метро.

«Новое соглашение - шаг к тому, чтобы сделать весь общественный транспорт города по-настоящему удобным. Мы видим огромный потенциал в цифровизации городской среды и рады быть технологическим партнёром Санкт-Петербурга», - рассказал Герман Греф.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДНИЕ: от реконструкции «Крестов» до реставрации памятников архитектуры

За последнее десятилетие старый Петербург заметно преобразился. Исторические здания не просто реставрируются, а наполняются новой жизнью: в них открываются современные культурные и общественные пространства, создаются музеи и выставочные залы. Большинству этих масштабных проектов дали старт на Петербургских форумах: здесь были подписаны соглашения о строительстве международного терминала аэропорта Пулково, нового футбольного стадиона «Зенит», музейного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.

Реконструкция исторических объектов – дело затратное, требующее миллиардных финансовых вложений. Поэтому так важно привлекать к их обновлению внебюджетные капиталы. Одним из главных достижений Петербурга на ПМЭФ-2026 стало привлечение новых частных инвестиций в историко-культурное наследие.

Пожалуй, самым обсуждаемым соглашением форума стал договор о реконструкции бывшего следственного изолятора «Кресты». В одной из самых знаменитых тюрем России создадут современное культурно-деловое пространство. В 2001 году «Кресты» получили статус объекта культурного наследия регионального значения. Заключая договор с инвесторами, губернатор Александр Беглов заверил: реконструкция исторического комплекса будет проводиться с соблюдением всех норм по охране памятников.

Еще два исторических здания будут обновлены в Невском районе Северной столицы. Частный инвестор отреставрирует памятники промышленной архитектуры «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон"» и «Комплекс построек бумажной фабрики Варгуниных». После реконструкции в них будут открыты гостиницы.

«По поручению Президента Владимира Путина к 2030 году в нашей стране предстоит восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее тысячи объектов культурного наследия. Петербург активно вносит свой вклад в достижение этой цели» - отметил Александр Беглов.