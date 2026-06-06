Полина Диброва заговорила о свадьбе с Романом Товстиком

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Дмитрий и Полина Дибровы разошлись летом прошлого года. Молодая жена шоумена оставила его ради миллионера Романа Товстика – отца шестерых детей. 36-летняя супруга телеведущего поселилась вместе с бизнесменом в роскошном особняке на Рублевке, неподалеку от дома Диброва.

Недавно Товстик официально оформил развод со своей супругой Еленой. Поклонники в нетерпении: когда же влюбленные поженятся? Однако пока что Роман не спешит делать Полине предложение. По словам мамы троих детей, она находится в счастливом ожидании этого события.

«Предложения пожениться пока не поступало. Я в ожидании», - сообщила Диброва на шоу «Звезды сошлись».

Полина также рассказала, как дела у ее мужа Дмитрия. После развода младшие дети Илья и Федор живут с ней. Старший же сын решил остаться с отцом. По словам Полины, она рада этому – есть кому приглядывать за 66-летним шоуменом.

«Я была даже рада, что Саша остался с Дмитрием, поскольку переживала за бывшего мужа», - уточнила Диброва.

Сейчас телеведущий занят продажей их семейного гнездышка. Шоумен решил расстаться с домом после того, как супруга ушла от него к Товстику. Мол, боль от утраты настолько сильна, что жить в этом месте он больше не хочет. За двухэтажный особняк площадью 499 квадратных метров в элитном поселке «Успенские Поляны» (деревня Лапино) Дибров запросил солидную сумму – 570 миллионов рублей. Но желающих отдать за дом такие деньги не нашлось. В итоге шоумен был вынужден снизить цену сразу на 75 миллионов рублей. Теперь особняк продается за 495 миллионов рублей.

Полина полностью доверяет бывшему мужу в вопросе продажи.

«Если Дима продаст дом, половина суммы останется нашим детям», - заявила 36-летняя модель.

Также она сообщила, что не получает от Диброва алментов. Дмитрий оплачивает учебу их детей, и на этом все. К счастью, нынешний избранник Полины очень щедр и взял на себя расходы по содержанию ее детей. Выбивать из экс-супруга дополнительные алименты она не намерена.

«Все деньги Диброва идут на обучение детей. Я не представляю себя в суде против него, даже если будет задержка алиментов, - говорит многодетная мама. - К счастью, я выбрала мужчину, который не разделяет наших детей и закрывает их базовые потребности».

То, что Товстик обеспечивает детей Диброва, очень не нравится его бывшей жене Елене. В соцсетях женщина пожаловалась, что Полина настолько вскружила голову ее бывшему мужу, что тот перестал обеспечивать собственных детей и почти забыл об их существовании. Экс-супруга Товстика обвинила Диброву в транжирстве. Она уверена, что новая женщина доведет Романа до банкротства и обнищания.

«Мечта и счастье с новой женщиной ведет Романа-миллиардера к банкротству и обнищанию… Или это он для собственных детей стал „бедным, голодающим и с отсутствием времени на отцовство“, что заявил об отсутствии у него средств на поддержание их прежнего уровня жизни, оплату учебы, посещение детских садов и в конце концов питание?» - посетовала Елена в соцсетях.

Экс-супруга бизнесмена говорит, что пока ее собственные дети голодают, наследники Диброва катаются как сыр в масле благодаря щедрости Романа.

«Он ссылается на великую занятость, которая стала препятствием в общении с детьми… Выклянчить у суда временный порядок общения с детьми и пользоваться им лишь на 10-15 процентов. Как-то это все не по-людски. А еще обрекать собственных детей на нужду, когда готов тратить бессмертное количество денег на постороннюю женщину и ее детей! А ведь закат приходит, когда его совсем не ждешь!» - предупредила Елена Товстик экс-супруга.