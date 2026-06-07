Ксения Шойгу: О беговой столице, русском форте Боярд и ответе Кремниевой долине

Руководитель федерации триатлона России, создатель «Лиги героев» и глава фонда «Долина Менделеева» Ксения Шойгу Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Руководитель федерации триатлона России, создатель «Лиги героев» и глава фонда «Долина Менделеева» Ксения Шойгу в студии «Радио «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума рассказала о том, почему Петербург остается беговой столицей, как полумарафон в сланцах подтолкнул к созданию национальной ассоциации массового спорта, когда российские триатлеты выступят под флагом на мировых турнирах и почему «Долина Менделеева» — это не копия Кремниевой долины, а совершенно другой путь развития промышленности.

«ЭТО НЕ ДЕМОТИВИРУЕТ, А РАЗЖИГАЕТ БОРЬБУ»

- Петербург второй год подряд и третий раз в истории получает на ПМЭФ Кубок беговой столицы России. Не планируете вводить правило сменяемости — скажем, не больше двух раз подряд?

- Нет, не планирую. После долгого обсуждения команда решила: город будет записываться беговой столицей вне зависимости от того, сколько раз он ее завоевывал. Петербург — безусловный лидер, три раза с перерывом. Но он не единственный, кто повторял это звание.

Было бы неправильно, если бы в следующий раз город точно знал, что кубок не вручат. Это может слегка демотивировать бегунов, которые выходят на старт каждый год, понимая, что должны обогнать всю Россию, чтобы завоевать звание снова.

- В этом году 23 мая ваш забег синхронно бежали четверть миллиона человек — 250 тысяч! Откуда такая любовь к бегу? Вы угадали с трендом или сами его формируете?

- Тренд на развитие массового спорта продиктован поручением президента. Многое делается для этого. Но важно: для занятий спортом не обязательно строить огромные стадионы или тяжелую инфраструктуру, требующую больших вложений.

Мы включились в это направление очень рано — 10 лет назад. И даже сейчас, спустя десятилетие, по данным разных организаторов (и нашим в том числе), мы прирастаем год к году на 17–20 процентов.

Ксения Шойгу, гость "Комсомольской правды" на ПМЭФ-2026 Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

СПОРТ ЧЕРЕЗ ГАСТРОФЕСТИВАЛИ И ЭКСКУРСИИ

- Какие громкие события ждут россиян? На стенде Минспорта видели ролики «Лиги героев» — велогонку по Золотому кольцу. Что это за мероприятие и кто может участвовать?

- Участвовать могут все. Спасибо регионам, которые активно поддержали инициативу правительства России — мы готовимся к 60-летию Золотого кольца. Зарегистрироваться может абсолютно любой человек на сайте.

Причем, это не просто спорт. Это возможность посмотреть, чем живет каждый город. Любое спортивное мероприятие сопровождается культурной и гастропрограммой. Помимо циклических гонок (велопарада и езды от точки к точке — не по кругу), будут гастрофестиваль, фестиваль народных промыслов, семейный спортивный фестиваль и экскурсии под открытым небом.

- Вы — инициатор создания Национальной ассоциации организаторов массового спорта. Как она поможет обычному любителю?

- По данным Минспорта, порядка 62,3% населения вовлечены в спорт так или иначе. Это огромная аудитория, у которой есть свои потребности и барьеры. Первое — медицинские справки и допуски. Мы сближаем позицию с Минздравом каждый год. Изначально говорили: «Обязательно нужны справки, если хочешь пробежать дистанцию». Сейчас видим более лояльный подход к физкультурникам — это реальный барьер, который мы стараемся убрать.

Второе — безопасность. Стандарты должны быть унифицированы. Чтобы участник в любом регионе и при любой погоде получал тот уровень сервиса, на который рассчитывает. Сейчас нормативы очень разнятся.

- Я правильно понял, что появятся стандарты для организаторов мероприятий?

- Да. У организаторов свои регламенты безопасности, они схожи, но единого набора требований нет. Разные регионы трактуют по-разному. Если губернатор сам бегает — документы согласуют быстро, если он больше поддерживает культуру — появляются дополнительные требования: объем ЧОПов, перекрытия, оформление трасс. Не потому, что не хотят стартов, а потому что практика непривычна и не на что ссылаться.

А когда есть федеральный регламент, субъекту проще опираться на документ и понимать, что всё сделано правильно.

- Что еще даст ассоциация?

- Цифровая платформа — это наибольшая выгода для любителей. Сейчас невозможно на одном сайте узнать, какие мероприятия и маршруты есть в твоем городе. Люди не подозревают, что инфраструктура, о недостатке которой так много говорят, находится у них под носом. Просто нет информирования.

Кроме того, нужна база знаний. Я вижу участников, которые бегут полумарафон в сланцах. Зачем? Очень много вопросов: «Как начать? А что первым делом? Как найти тренера? Где команда новичков по волейболу?» Тренеры не могут найти аудиторию.

Раньше соцсети работали в интересах ИП. Теперь возможностей меньше — должен возникнуть ресурс с рейтингом. Ведь у кафе и гостиниц есть звездность и комментарии. Почему этого нет у тренеров и организаций? Это станет частью платформы. Она уберет информационный туман — станет очевидно, где, как, когда и с кем заниматься спортом.

Руководитель федерации триатлона России, создатель «Лиги героев» и глава фонда «Долина Менделеева» Ксения Шойгу Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

НА КОГО СТАВИМ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ?

- В России благодаря вам начали говорить о триатлоне. Целая серия побед, допуск юниоров и паратлетов с флагом и гимном. Какие перспективы у профессионалов на мировой арене? Вернутся полноценно?

- Триатлон — олимпийский вид спорта. Мы ориентируемся и на международную федерацию, и на позицию Олимпийского комитета. Спасибо Минспорту и министру — мы видим серьезную динамику в риторике МОК. Если раньше диалога не было, сейчас ряд послаблений видят разные федерации.

Если говорить о триатлоне, мне кажется, мы получим полный допуск — и с флагом, и с гимном, и в национальной форме — достаточно скоро, дай Бог.

- Есть ли надежда выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году?

- Конечно, есть. Мы будем готовиться. Сейчас мы в предстартовой позиции — начинается отбор. Старты в Испании и Франции, где будем набирать очки. Где-то в районе июля сможем сказать, сколько у нас путевок и будет ли эстафета.

Девочки выступают значительно лучше мальчиков. Валентина Рясова, Диана Исакова не раз выигрывали медали в прошлом году и уже показали себя — в разных погодных условиях и на технически сложных трассах. Но в этом году и мальчики начали вселять больше уверенности. Подросли юниоры. Роман Минеев завоевал золото Кубка Азии в Китае 30 мая — для меня это большая победа. Семен Кашицын стал шестым на первом международном старте — очень хороший результат. При огромной конкуренции в мужской группе мы выглядим перспективно.

И, конечно, наши паратлеты — звездочки. На прошлом старте в Узбекистане при конкурентах из ста с лишним атлетов разных стран мы были практически в каждой категории «на тумбочке».

АНГАРО-ЕНИСЕЙСКИЙ КЛАСТЕР НЕ ПОХОЖ НА КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ

- Расскажите о проекте Ангаро-Енисейского кластера. В чем идея? Что это даст науке и промышленности?

- Науке — новые заказы, запросы на технологии и экономическую обоснованность разработок. В России сфера редких и редкоземельных металлов технологически представлена мало. Мы много добываем, но в основном оксиды. Требуется получать больше сверхчистых материалов, компонентов и конечных изделий. При этом производство высокотехнологичной продукции очень капиталоемко и требует мобилизации и промышленности, и науки.

Основная задача «Долины Менделеева» — найти разрывы в критически важных цепочках, обеспечивающих технологический суверенитет, и ликвидировать их. Пример: добываем оксид лития, есть конечная сборка накопителей, но посередине — технологический провал. Закроем его — получим полностью российский накопитель от начала до конца.

Президент подписал поручение и поддержал инициативу о создании такого кластера. Путь только вперед.

- Можно сказать, что это наш ответ Кремниевой долине?

- Не лучшее сравнение. Кремниевая долина — это большой венчурный хаб, место с крупными корпорациями и венчурными фондами, которые занимаются разными коммерческими направлениями.

У нас конкретная государственная задача: полностью производить высокотехнологичную конечную продукцию в стране, где это экономически целесообразно. И мы идём по ступенькам, собирая механизм.

У нас очень понятный мандат. И мне он значительно ближе, чем широкое понимание венчура в мире.

Ксения Шойгу в студии «Радио «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

- Какие соглашения уже подписаны и где разместится проект?

- Порядка девяти соглашений с лидерами промышленности: Росатом, Ростех, группа компаний «Ареал», «Норильский никель», Русал, «Трансмашхолдинг». На ПМЭФ подписали соглашения с Росгидро и «Клауд Солюшенс» (Cloud X). Готовим еще ряд перспективных подписаний.

В следующем году порядка проекты по пяти заводам выйдут на этом строительно-монтажных работ. Ангаро-Енисейский кластер находится в Сибири — место выбрано не зря: там сосредоточены гидро-, ресурсный и промышленный потенциал. Это одна из самых безопасных во всех отношениях территорий. Я читала: если растают ледники в Северном Ледовитом океане, в Сибири это вряд ли кто-то заметит. Там очень солнечно. Не зря в Советском Союзе самые большие промышленные проекты размещали именно там — в бассейне Ангары и Енисея.

Ангаро-Енисейский кластер станет катализатором развития не только индустрии редких металлов и машиностроения, но и дополняющей инфраструктуры — транспортной, энергетической. В целом это инвестиции в экономику, которые позволяют компаниям производить то, что они не производили раньше, или нарастить объемы. В гидроэлектроэнергетике это новая веха — давно не строили гидрогенерацию. Надеюсь, мы восстановим и приумножим компетенции, которые были в СССР.

ЧУМНОЙ ПРОТИВ ФОРТА БОЯРД

- Вы почти восемь лет курировали «Остров фортов». В прошлом году вышло шоу «Форт» с Александром Петровым. Как сейчас развивается проект и как туристам планировать посещение?

- Я поздравляю всю команду, город Санкт-Петербург и Министерство обороны. Мы находимся в финальной, завершающейся стадии. В этом году, даст Бог, удастся завершить все строительно-монтажные работы в рамках реставрации фортов.

Они приобретут новых попечителей. Изначально задача была такая: форты навсегда остаются в федеральной собственности, но, чтобы государство не несло затраты на эксплуатацию (оно уже вложилось в реставрацию). Мы искали меценатов, которым нравится идея и концепция приспособления. Такие люди нашлись. Форты обретут новую жизнь в новом статусе.

Что касается форта Чумной — Император Александр Первый — он превратился в русский форт Боярд, если можно так сказать. Он уже успел прославиться на наше время как место съёмок приключенческого телешоу. По мне, Чумной даже интереснее, чем форт Боярд. Он и крупнее, и старше, и история у него богаче и разнообразнее.