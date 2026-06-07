Новый нос российского поп-короля не обсудил на церемонии только ленивый Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На премии «Муз-ТВ» Филипп Киркоров заинтриговал репортеров и коллег. Обновление артиста, даже несмотря на его молчание, уже не скрыть. Новый нос российского поп-короля не обсудил на церемонии только ленивый. Ведущие премии, «золотой голос» Николай Басков и Лера Кудрявцева, не смогли не отметить новый облик помолодевшего Киркорова.

Ведущие премии Лера Кудрявцева и Николай Басков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Ощущение, что к нам Майкл Джексон пришел!»: Басков оценил на премии Муз-тв новый нос Киркорова

«У него всегда что-то новое. Ощущение, что к нам Майкл Джексон пришел. Когда ты сел, Джиган померк сразу же», — юморил Николай, когда Филиппу вручали специальную премию «Муз-ТВ» «Ренессанс года» за давний хит «Я эту жизнь тебе отдам», внезапно завирусившийся в этом году в соцсетях.

Николай Басков и Лера Кудрявцева оценили обновленного Филиппа и осыпали друга комплиментами. Мол, артист уже сорок лет на сцене и каждый раз удивляет публику.

«Держу по ветру свой красивый нос!»: Киркоров на премии Муз-тв обмолвился о своем преображении

«Держу по ветру свой красивый нос!» — витиевато ответил на все вопросы о награде и своем преображении Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров в обновил свой облик Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Судя по всему, артист остался доволен не только премией, но и своим новым образом.