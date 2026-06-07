Содружество авторов афоризмов и малых литературных форм «СОКРАТ» презентовало премию «Афорист года»

Председатель Содружества Сергей Сидоров и Владимир Вишневский. Фото: Владимир Малёшин

Содружество авторов афоризмов и малых литературных форм «СОКРАТ» провело презентацию ежегодной Всероссийской литературной премии «Афорист года».

Мероприятие прошло 5 июня в рамках проведения книжного фестиваля «Красная площадь». Его ведущим выступил председатель Содружества Сергей Сидоров.

Сидоров представил вышедшие ранее альманахи «СОКРАТ-23», «24» и «25», а также книги лауреатов Премии – В. Сумбатова «Афоризмы моей харизмы», С. Пугачева «Книги учат жизни, если их читать», В. Колечицкого «Мысли с ограниченной ответственностью», В. Кисмерёшкина «Слова внезапно прописались» и Л. Соколова «Выжатое из ума».

Фото: Владимир Малёшин

Афоризмы представили Владимир Малешин и Афанасий Смыслов, а жанр одностиший представили Татьяна Кормилицына и Наталья Хозяинова. После них выступил член Общественного совета Премии Владимир Вишневский.

За ним продолжили еще два члена Содружества Владимир Городзейский и Станислав Овечкин, которые представили жанр иронических четверостиший. Сам председатель выступил с коротким прозаическим юмором, завершив творческий вечер.

В финале презентации стали известны имена новых номинантов на Премию «Афорист года» за 2026 год. Ими стали: Гарун Агацарский, Сергей Берсенев, Валерий Вдовин, Алексей Голдобин, Сергей Козлов и Валерий Румянцев.

Церемония награждения победителей пройдет в Центральном Доме работников искусств 11 декабря.