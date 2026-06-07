Дебетовая карта с кредитным лимитом, вклады с высокими ставками и кешбэк в 5% на всё: глава Вайлдберриз Банка рассказал о новых и выгодных продуктах

Председатель правления Вайлдберриз Банка Георгий Горшков Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

СОЧЕТАНИЕ ВЫГОДЫ И УДОБСТВА

— Георгий, вы выходите на открытый банковский рынок, пожалуй, достаточно поздно. Чем планируете привлекать клиентов, подавляющее большинство которых уже являются клиентами условного Сбера, ВТБ и других крупных банков, в том числе OZON Банка и Яндекс.Банка?

— Мир банковского обслуживания за последние пять-семь лет сильно изменился. Раньше какой-то конкретный банк мог сказать: это мой клиент, я его никому не отдам. И действительно, у человека в кармане была зарплатная карта какого-то одного банка, которой он пользовался каждый день.

Сейчас, если заглянуть в наши кошельки, мы увидим там карты или платежные стикеры четырех-пяти банков. Об этом говорят все исследования, которые мы проводим на рынке. А это означает, что мы, как потребители, научились выбирать самые выгодные для себя предложения. У какой-то карточки будет кешбэк на такси, у какой-то — на продукты. Мы хотим экономить, получать товары и услуги по лучшей цене.

Поэтому мы априори не конкурируем с каким-то конкретным банком. Мы стараемся брать сочетанием выгоды и удобства. Если существующие банки инвестируют много средств, чтобы привлечь клиента, заманить его выгодными предложениями, которые зачастую живут недолго (например, специальные акции на вклады или карты на две-три недели), то нам этого делать не приходится. Поскольку мы - часть крупной экосистемы Wildberries, куда приходят миллионы покупателей и совершают нужные каждому домохозяйству покупки, нам не приходится отдельно заманивать клиентов какими-то не совсем реалистичными предложениями. Наоборот, мы даем нашим клиентам самый удобный способ оплаты. У Wildberries примерно 80 миллионов покупателей в месяц — практически каждое домохозяйство в стране. И большинство из них уже открыли самый легкий платежный инструмент на рынке, так называемый кошелек.

Конечно, мы отвечаем на запросы клиентов и развиваемся. Во-первых, на остаток денег на кошельке мы начали ежедневно начислять проценты. Это достаточно редкое предложение: если у тебя остались деньги от покупок, тебе ежедневно будет капать приличный процент на счет. Во-вторых, мы запустили депозиты. В-третьих, ввели кешбэк.

По депозитам мы априори поставили одну из лучших ставок на рынке. Нас часто спрашивают, почему так происходит? Отвечаю: это опять сочетание выгоды и удобства. Поскольку мы полностью цифровой банк, необанк, у нас нет отделений, касс и затрат на всю эту инфраструктуру. Эту операционную экономию от того, что нам не надо вкладываться в физическую сеть, мы передаем клиентам, в том числе через условия лояльности, доступные нашим пользователям.

Что касается кешбэка, то в некоторых банках нужно выбирать категорию, по которой в следующем месяце вы будете его получать. Но мы решили сделать его сразу на всё. Наши клиенты получают кешбэк в 5% баллами лояльности Wildberries, которые сейчас называются «ягодки». Он начисляется от всех трат по этой карте.

— А на что этот кешбэк можно потратить?

— На покупки на Wildberries. Проектируя эту программу, мы думали: не ограничиваем ли мы этим клиентов, не выпадают ли какие-то значимые категории, важные в повседневной жизни? И поняли: нет, не выпадают. Совокупные расходы россиян на товары и услуги ежегодно составляют примерно 100 трлн рублей. Мы посчитали, посмотрели наши товарные категории. Это одежда, книги, товары для дома, бытовая техника, мобильные телефоны, косметика, некоторые лекарства, путешествия в Турцию, Египет или по России... Получается, наша больша экосистема Wildberries закрывает не менее 50% всех потребительских трат в стране. И потенциально из 100 триллионов рублей потребительских трат до 50 триллионов мы можем закрыть нашим ассортиментом.

"НАДЕЮСЬ, ЧТО СКИДКИ СОХРАНЯТСЯ"

- Как идет дискуссия между банками и маркетплейсами по поводу скидок при оплате картой того или иного банка? До чего договорились? Конечно, нам, как клиентам, выгоднее, чтобы скидки остались…

— В этом споре очень важно понимать, кто на чьей стороне. Мы находимся на стороне клиентов и, конечно, выступаем за сохранение скидок. Потому что скидки — это не только привлекательные условия для покупателей. Если подняться на уровень государства, товары по более низким ценам — это реальный вклад в снижение инфляции. Ведь те же самые товары по более низким ценам - это и есть признак снижения инфляции. Правительство и Центральный банк уже на уровне своей статистики признают, что мы помогаем государству держать цены на доступном уровне и где-то даже участвуем в их снижении.

Почему банки инициируют спор? Потому что некоторые из них пытались создавать свои маркетплейсы. У них это не получилось в силу разных причин.

При этом покупатели давно поняли, что многие вещи удобнее приобретать онлайн. Как мы онлайн заказываем такси, продукты и т. д. Так же и покупка одежды или бытовой техники сейчас в большинстве случаев проходит онлайн.

Таким образом, финансовый поток по оплате товаров и услуг начал перетекать в область электронной коммерции. Банки увидели потерю части комиссий с платежей (которые они получают от каждого магазина), и, естественно, забеспокоились. Так что этот спор разделяет позицию потребителей, которые хотят получать товары по выгодным ценам, и позицию банков, которые хотят защитить свой материальный интерес.

Надо сказать, что и правительство, и Центральный банк очень хорошо понимают суть спора. Они видят всю картину — как с доходами банков, так и с доходами потребителей. И кабмин, и регуляторы занимают очень взвешенную позицию. И я надеюсь, что закон о платформенной экономике, который вступает в силу в текущем году, позволит сохранить для клиентов привлекательные цены на Wildberries и других электронных площадках.

— При оплате со счета именно на этой площадке?

— Необязательно. Потому что значительная часть скидки предоставляется самим маркетплейсом вне зависимости от того, чем вы платите.

Когда покупатель собирает корзину товаров, он в конце процесса попадает на платежную страницу. На экране — список всех покупок, их цена и платежные средства. Там есть кнопка «СберПэй», можно заплатить картой любого другого банка.

Ещё одна функция, которую мы привнесли на рынок: можно нажатием одной кнопки за доли секунды получить бесплатную рассрочку на оплату товара.

Поэтому то, что мы не принимаем какие-то платежные средства или не даем скидок при использовании карт сторонних банков— это миф. Основную часть скидки дает сам маркетплейс, и эта скидка не зависит от того, платежным инструментом какого банка вы пользуетесь.

Да, при оплате с кошелька Wildberries Банка есть дополнительная скидка. Но что в этом плохого? Ведь тот же Сбербанк дает скидку по ипотеке, если вы являетесь его зарплатным клиентом. Если вы летаете самолетами «Аэрофлота», то накапливаете мили, которые можно потратить только в этой авиакомпании.

Иными словами, программы лояльности давно стали нормальным инструментом работы со своей клиентской базой. Я не вижу в этом ничего плохого. Это как раз та самая конкуренция, которую правительство и Центральный банк хотят поддержать, чтобы у клиентов сохранялся выбор качественных товаров по доступным ценам.

ЗАЧЕМ МАРКЕТПЛЕЙСАМ БАНКИ

— А зачем вообще маркетплейсам собственные банки?

— Маркетплейсы начинали свое активное развитие, когда банки в основном зарабатывали на кредитах и депозитах. Так называемый транзакционный бизнес, бизнес по приему платежей, да и вообще финтех 15 или больше лет назад не был так развит, как сейчас. А сегодня Россия входит в топ 3 стран мира по развитию финтеха. И те граждане, которые путешествуют за границей, видят, насколько электронные средства — и платежа, и общения с государством — у нас доступнее, чем во многих других странах.

Но маркетплейсам была нужна глубокая интеграция с финансовыми институтами, а также самые удобные и современные способы оплаты, рассрочки на покупку товаров. Банки не были готовы предоставлять такие услуги. Поэтому и Яндекс, и OZON, и Wildberries приобрели банковские лицензии. Это абсолютно в поле регулирования Банка России, и банки при маркетплейсах, при цифровых платформах регулируются ровно так же, как и другие крупные банки на российском рынке.

Дальше эти интеграции развивались, и благодаря этому клиенты теперь получают то самое удобство и выгоду без скрытых комиссий, а также возможность оплатить покупку удобным средством в один клик. Вот, собственно, и вся история появления банков при маркетплейсах.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

- В вашем банке уже есть вклады, накопительные счета, платежные стикеры для пользователей айфонов. Каковы дальнейшие планы по развитию продуктового ряда Wildberries Банка?

— В ближайшие недели запустим потребительские кредиты, на которые мы также видим запрос.

Большой популярностью пользуются бесплатные рассрочки, которые можно оформить уже сейчас без всяких страховок и скрытых комиссий.

Также в ближайшие недели мы запустим, мне кажется, суперинновационный продукт, которого еще ни у кого нет. Это возможность подключить кредитный лимит к своей дебетовой карте. Фактически это комбинация текущего счета, дебетовой карты и постоянного доступа к кредитному ключу. Или дебетовая карта с кредитным лимитом. И ты можешь выбирать, какими средствами платить. Мне кажется, это будет очень удобно.

Также мы начинаем развивать платформу инвестиционных продуктов. Летом запустим витрину цифровых финансовых активов, где мы являемся крупным эмитентом. И дадим нашим клиентам попробовать вкус народных инвестиций, в том числе в секторе электронной коммерции.

— А можно ли будет получить те или иные банковские услуги в пунктах выдачи?

— Wildberries Банк рождён в цифре и живет в цифре. У нас цифровое сердце — очень доброе, щедрое, но цифровое. И цифровой мозг, насыщенный искусственным интеллектом, который помогает нам принимать транзакционные или кредитные решения за доли секунды.

Мы очень внимательно слушаем клиентов. Когда они приходят в пункты выдачи заказов (а их у Wildberries уже порядка ста тысяч по всей стране), мы понимаем: каждый покупатель хочет как можно быстрее забрать посылку и пойти домой наслаждаться покупкой. Иными словами, никто из нас не просыпается утром с желанием пойти в банковское отделение или пункт выдачи и провести там 15 или 20 минут, оформляя карту.

Поэтому мы хотим оставаться полностью в цифре, но рассматриваем сценарии, в которых на пунктах выдачи Wildberries мы дадим клиентам возможность повысить статус счета, пройти дополнительную идентификацию или получить очень простые финансовые сервисы. Думаю, мы примем это решение в течение лета.

— Планировали ли вы развивать сеть банкоматов?

— Сейчас завершается подготовка стратегического партнерства Вайлдберриз Банка и банка ВТБ. Мы надеемся, что в рамках этого партнерства клиенты Wildberries получат доступ к одной из самых крупных в стране банкоматных сетей — банка ВТБ. Это порядка 20 тысяч устройств, которые установлены в торговых центрах, офисах и на станциях метро.

— А что с физическими пластиковыми картами?

— Они выпускаются. Это можно сделать прямо в приложении, нажав кнопку «Хочу заказать карту». Для этого нужно иметь счет максимального уровня. Карта приедет к вам в пункт выдачи заказов. Выпуск и обслуживание - бесплатные.

Также можно заказать платежный стикер, который сразу активируется. Так вы присоединитесь к миллионам потребителей, которые пользуются этим продуктом и каждый месяц получают кэшбэк в 5% на любые покупки.