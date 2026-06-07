«Это была мечта»: Книга спецкора «КП» Александра Рогозы награждена премией «Русский детектив»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В рамках Книжного фестиваля «Красная площадь», который сегодня завершается в Москве, накануне вручили премию «Русский детектив». С 2020 года ею отмечают лучшие книги, кино и сериалы, представляющие жанр детектива. В нынешнем сезоне (он уже шестой по счету!) читатели и жюри выбрали лучших из лучших в 12 основных номинациях.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В номинации «Документальный детектив» победу одержала книга специального корреспондента газеты «Комсомольская Правда» Александра Рогозы «Фишер. По следу зверя». Это документальное расследование, основанное на материалах уголовного дела и интервью с участниками следствия, рассказывает об истории одного из самых кровавых убийц конца 20 века. Сергей Головкин по прозвищу «Фишер» в 1986-1992 годах орудовал в Подмосковье и убил 11 мальчиков-подростков. Эта книга, всего за несколько месяцев ставшая бестселлером, выпущена книжным издательством «Комсомольская правда».
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Автором года стал Тимур Суворкин с романом «Проклятие дома Грезецких», лучшим в номинации «Исторический детектив» - роман «Тайны льда» Антона Чижа, а лучшим отечественным детективным сериалом – «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли. (Полный список победителей - ниже).
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Председатель жюри и автор нескольких десятков популярных детективных романов Елена Михалкова поблагодарила всех участников за вклад в развитие русского детектива:
- Премия «Русский детектив» помогает создать конкуренцию, которая просто необходима в любой творческой среде для развития и роста, - отметила Михалкова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
После вручения фирменной статуэтки премии в виде большой лупы Александр Рогоза признался, что мечтал получить премию «Русский детектив».
- И вот эта мечта наконец-то сбылась, - сказал спецкор «КП». – Теперь я буду мечтать, что когда-нибудь, когда научусь писать художественные детективы, выиграю «Русский детектив» и в других номинациях.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Кстати, 5 июня на фестивале «Красная площадь» прошла презентация новой книги Александра Рогозы «Спесивцев. Мама знает». Расследование серии убийств детей и женщин, совершенных в 1996 году Александром Спесивцевым, ужасает прежде всего тем, что сообщницей маньяка была… его собственная мать. Почему женщина помогала сыну избавляться от тел убитых и приводила к нему новых жертв? Почему местом преступлений стала обычная квартира в панельном доме, но никто из соседей ничего не слышал? Ответы на эти вопросы дают материалы дела и откровенные рассказы следователей.
КОНКРЕТНО
Все победители премии «Русский детектив» 2026 года
Дебют года: Иви Тару «Аферистка на царской службе. Заговор молчащих».
Детективный триллер: Александр Пензенский «Шаги во тьме».
Детский детектив: Павел Коломиец «Загадка покинутой дачи».
Документальный детектив: Александр Рогоза «Фишер. По следу зверя».
Исторический детектив: Антон Чиж «Тайны льда».
Лучший иностранный детектив: Ричард Осман «Мы раскрываем убийства».
Открытие года: Игорь Евдокимов «Тайный архив Корсакова».
Автор года: Тимур Суворкин «Проклятие дома Грезецких».
Преступление и наказание - Детектив года: Алексей Заревин, Алексей Якушкин «Дорога на Голгофу».
Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив: «Плевако».
Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив: «Убийство в маленьком городке» (Канада).
Лучший фильм в жанре детектив: «Конклав» (США, Великобритания).
Премия за вклад в развитие детективного и остросюжетного жанра: писатель, сценарист и переводчик Татьяна Устинова.