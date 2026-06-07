«Это была мечта»: Книга спецкора «КП» Александра Рогозы награждена премией «Русский детектив»

В номинации «Документальный детектив» победу одержала книга специального корреспондента газеты «Комсомольская Правда» Александра Рогозы «Фишер. По следу зверя» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках Книжного фестиваля «Красная площадь», который сегодня завершается в Москве, накануне вручили премию «Русский детектив». С 2020 года ею отмечают лучшие книги, кино и сериалы, представляющие жанр детектива. В нынешнем сезоне (он уже шестой по счету!) читатели и жюри выбрали лучших из лучших в 12 основных номинациях.

В номинации «Документальный детектив» победу одержала книга специального корреспондента газеты «Комсомольская Правда» Александра Рогозы «Фишер. По следу зверя». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В номинации «Документальный детектив» победу одержала книга специального корреспондента газеты «Комсомольская Правда» Александра Рогозы «Фишер. По следу зверя». Это документальное расследование, основанное на материалах уголовного дела и интервью с участниками следствия, рассказывает об истории одного из самых кровавых убийц конца 20 века. Сергей Головкин по прозвищу «Фишер» в 1986-1992 годах орудовал в Подмосковье и убил 11 мальчиков-подростков. Эта книга, всего за несколько месяцев ставшая бестселлером, выпущена книжным издательством «Комсомольская правда».

Спецкор КП Александр Рогоза на презентации своей книги «Фишер. По следу зверя» издательства «Комсомольская Правда» на XI книжном фестивале «Красная площадь» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Автором года стал Тимур Суворкин с романом «Проклятие дома Грезецких», лучшим в номинации «Исторический детектив» - роман «Тайны льда» Антона Чижа, а лучшим отечественным детективным сериалом – «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли. (Полный список победителей - ниже).

«Фишер. По следу зверя» за нескольк месяцев стала бестселлером. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель жюри и автор нескольких десятков популярных детективных романов Елена Михалкова поблагодарила всех участников за вклад в развитие русского детектива:

- Премия «Русский детектив» помогает создать конкуренцию, которая просто необходима в любой творческой среде для развития и роста, - отметила Михалкова.

Книга Александра Рогозы - документальное расследование, основанное на материалах уголовного дела и интервью с участниками следствия, рассказывает об истории одного из самых кровавых убийц конца 20 века. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После вручения фирменной статуэтки премии в виде большой лупы Александр Рогоза признался, что мечтал получить премию «Русский детектив».

- И вот эта мечта наконец-то сбылась, - сказал спецкор «КП». – Теперь я буду мечтать, что когда-нибудь, когда научусь писать художественные детективы, выиграю «Русский детектив» и в других номинациях.

5 июня на фестивале «Красная площадь» прошла презентация новой книги Александра Рогозы «Спесивцев. Мама знает» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, 5 июня на фестивале «Красная площадь» прошла презентация новой книги Александра Рогозы «Спесивцев. Мама знает». Расследование серии убийств детей и женщин, совершенных в 1996 году Александром Спесивцевым, ужасает прежде всего тем, что сообщницей маньяка была… его собственная мать. Почему женщина помогала сыну избавляться от тел убитых и приводила к нему новых жертв? Почему местом преступлений стала обычная квартира в панельном доме, но никто из соседей ничего не слышал? Ответы на эти вопросы дают материалы дела и откровенные рассказы следователей.

КОНКРЕТНО

Все победители премии «Русский детектив» 2026 года

Дебют года: Иви Тару «Аферистка на царской службе. Заговор молчащих».

Детективный триллер: Александр Пензенский «Шаги во тьме».

Детский детектив: Павел Коломиец «Загадка покинутой дачи».

Документальный детектив: Александр Рогоза «Фишер. По следу зверя».

Исторический детектив: Антон Чиж «Тайны льда».

Лучший иностранный детектив: Ричард Осман «Мы раскрываем убийства».

Открытие года: Игорь Евдокимов «Тайный архив Корсакова».

Автор года: Тимур Суворкин «Проклятие дома Грезецких».

Преступление и наказание - Детектив года: Алексей Заревин, Алексей Якушкин «Дорога на Голгофу».

Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив: «Плевако».

Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив: «Убийство в маленьком городке» (Канада).

Лучший фильм в жанре детектив: «Конклав» (США, Великобритания).

Премия за вклад в развитие детективного и остросюжетного жанра: писатель, сценарист и переводчик Татьяна Устинова.