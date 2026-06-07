Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Григорий Гуров в студии «Радио «Комсомольская правда» на полях Петербургского международного экономического форума. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

В студии «Радио «Комсомольская правда» на полях Петербургского международного экономического форума руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Григорий Гуров рассказал, почему национальный проект «Молодежь и дети» ставит в центр человека, а не цифры, как крупный бизнес помогает молодым специалистам находить себя и чем российский опыт добровольчества удивляет даже ООН. А также объяснил, почему патриотизм сегодня — это про созидание, а не про лозунги, и дал совет родителям 15-летних подростков, которые пока не знают, кем хотят стать.

МОТИВАЦИЯ ВАЖНЕЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров — о косоворотках, светильнике в виде буханки хлеба и кадрах будущего

— Одна из заявленных государством целей — к 2030 году довести долю молодых людей, верящих в самореализацию в России, до 85%. Что для этого важнее: новые рабочие места, доступное жилье или психологическая и ценностная поддержка? Что в фокусе Росмолодежи?

— Вы все правильно сказали. Эта цель сформулирована в рамках национального проекта «Молодежь и дети» по поручению президента России, и это комплекс. Чем отличается сейчас нацпроект от любых других документов, которые были до этого? В фокусе — человек, а вокруг него создается среда.

Министерство науки и высшего образования отвечает за развитие профессиональной среды в вузе, строительство современных кампусов. Росмолодежь — за организацию социального роста школьников и студентов, их поддержку и развитие вне учебных заведений, строительство молодежных центров и продвижение просветительского контента. Институт развития интернета — за создание контента. Это комплексная работа, нельзя сказать, что первично, а что вторично.

Безусловно, можно создать любое количество рабочих мест, но если не будет мотивации, если человек не будет понимать, что важно жить и создавать в России, то это будет просто невостребовано. Наша работа как раз связана с ценностями и смыслами: чтобы молодые люди, пока растут, участвуют в тех или иных проектах и программах, понимали и видели свою роль в государстве, свою ценность и ощущали стремление мечтать и работать в России, создавать здесь, зарабатывать, делать всё, чтобы страна становилась лучше.

— Сегодня в фокусе ПМЭФ развитие технологий и инноваций. Как выстраивается взаимодействие Росмолодежи с крупным бизнесом и корпорациями, чтобы молодые специалисты и стартапы из экосистемы «Движения первых» получали реальные стажировки, заказы и технологическое партнерство?

— Пул компаний, с которыми мы работаем, — их больше трехсот. Среди них, например, Росатом, Ростех, Роскосмос, Ростелеком и многие другие. У нас два больших направления работы с ними.

Первое — развитие молодежных советов и работа с теми молодыми ребятами, которые уже являются сотрудниками компаний. Одно дело, когда человек попал в компанию, а другое — сделать так, чтобы компания стала его постоянным местом работы, чтобы был интерес, энтузиазм. Это наша совместная деятельность по работе с молодыми специалистами.

Второе — когда компании являются заказчиками и будущими работодателями. Есть целый комплекс: начиная от школьных просветительских уроков, когда специалисты с предприятий приходят и рассказывают, чем они занимаются. А дальше мы выстраиваем систему стажировок. У нас есть программа «Больше, чем путешествие» — это полезные поездки по стране для молодых людей. И в рамках программы есть направление «Больше, чем работа» — это стажировки, возможность молодым людям поехать и пройти короткую или более длинную стажировку на крупном предприятии (реализуется совместно с «Росмолодёжь. Предпринимай»).

Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

ПАТРИОТИЗМ БЕЗ НАВЯЗЫВАНИЯ

— Патриотическое воспитание — один из ключевых приоритетов в нашей стране. Как изменилось само понятие патриотизма сегодня и как Росмолодежь выстраивает эту работу, особенно с молодыми людьми, которые могут придерживаться разных взглядов? Где та грань между воспитанием и навязыванием?

— Мы занимаемся воспитанием и молодежной политикой — это комплексная работа «Движения первых», Росмолодежи, Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения. Главная наша задача — мы обучаем разным способностям. Молодые люди, проходя через проекты и программы, получают навыки. И самый главный навык — это способность защищать свою Родину, способность ценить себя и свою Родину, способность проактивно думать и понимать, что от тебя зависит всё, что происходит в твоей стране.

Когда мы говорим про созидателей — это как раз про разные направления интересов. Они являются творцами в рамках культурных проектов, связанных с творчеством и нашим культурным многообразием. Они предприниматели, когда начинают что-то делать и создавать. В научном направлении — изобретатели. Даже когда мы говорим про добровольчество, мы говорим про активных людей, которые создают доброе пространство вокруг, помогают кому-то. Это всё про действия и про созидание.

Поэтому патриотизм — это абсолютное созидание. Наша задача — научить молодого человека и дать ему первый навык позитивной созидательной деятельности.

— Известно, что в 2026 году Росмолодежь планирует запустить программу по формированию кадрового потенциала в регионах. Какие проблемы в подготовке специалистов на местах вы видите как наиболее острые?

— Наиболее острая задача, которую мы стараемся решать, — это профессиональная ориентация. Наша задача — дать детям и молодым людям возможность первых проб. Чтобы они поняли, кем могут стать, какую роль в проекте выполняют эффективнее всего, куда потом пойти учиться, остаться у себя дома или поехать в другой регион, где есть университет или определенный работодатель.

Это всё про нас. Мы занимаемся комплексным познанием себя и страны через пробы, ошибки. Даже грантовый конкурс Росмолодежи — это про первый опыт получения инвестиционных денег и правильного распоряжения ими, создания проекта во взаимодействии с государством.

— Моим детям сейчас 15 лет, и их основная проблема, как и многих других подростков в этом возрасте: они не знают, кем будут. Что им нужно сделать, чтобы принять участие в ваших проектах?

— С проектами и программами можно познакомиться на сайте Росмолодежи и Движения Первых. Есть несколько проектов, которые мы реализуем совместно с Минпросвещения: «Билет в будущее», «Больше, чем путешествие», «Большая перемена». В них можно принять участие. На каждом этапе одним из методов поощрения является или поездка, или стажировка, или посещение крупных компаний, которые работают в нашей стране. Единственная рекомендация — проактивно участвовать в проектах и программах Росмолодежи или «Движения первых».

— А люди какого возраста могут принимать участие в них?

— В проектах Движения Первых — от 6 лет и выше. Даже 18-летним возрастом деятельность Движения не ограничивается, потому что там есть роль наставника, роль активного участника, который помогает как старший товарищ более младшим. А так основная аудитория — от 14 до 35 лет.

ЧТО РОССИЯ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ООН

— Недавно вы выступали на молодежном форуме ЭКОСОС ООН в Нью-Йорке. С какими вызовами в сфере молодежной политики сталкиваются страны мира и какой уникальный российский опыт, например в сфере волонтерства или развития Движения Первых, может быть интересен на международной арене?

— Я точно могу сказать: приезжая на международную площадку, понимаешь, что гуманитарные технологии, связанные с молодежной политикой и социальной деятельностью, у нас на голову выше, чем у большинства стран, которые привыкли себя считать высокоразвитыми.

Есть несколько мировых вызовов, и вы их сейчас озвучили. Во-первых, высокая турбулентность и неопределенность будущего — с точки зрения технологий, того, какие специальности и профессии будут востребованы. Кем стать? Что делать сейчас? Куда пойти учиться? Это всё обсуждают и на международных площадках.

Всех интересует глобальная коммуникация, потому что возникает ситуация, когда выстраивается система давления на те или иные страны. Все остальные государства на это очень чутко смотрят и понимают: если можно какой-то набор стран отключить от ресурсов, то надо перестраховываться, смотреть в другую сторону. Это серьезно обсуждается. Доступ к информации, доступ к образовательным технологиям, доступ к проектам и программам, возможность приехать в ту или иную страну, в Россию, получить образование и развиваться — это то, что люди хотят получать и иметь уверенность, что их право не будет ограничено.

«ДОЛЖНЫ БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ»

— В интервью в прошлом году вы шутили, что переоделись из худи в косоворотку. Это был просто образ или действительно внутренний запрос молодежи на обращение к культурным кодам?

— Мне кажется, много общаясь с молодыми людьми, мы действительно наблюдаем позитивное движение в сторону своего национального суверенитета, в том числе с точки зрения культуры и образов, которые мы продвигаем. Косоворотка — это была дискуссия про то, в какой одежде мы ходим. Создавая новые коллекции одежды, образы, связанные с нашими традиционными ценностями, важно искать артефакты, которые нам близки. Росмолодежь над этим работает.

Если вы сейчас посмотрите на стенд Росмолодежи, он полностью пронизан другими шрифтами, другими образами, даже другими цветами, которые соответствуют тому, что мы видим в реальной жизни, и той палитре, которая есть в России. Мы над этим серьезно работаем и понимаем: мы должны быть, а не казаться. Когда ты говоришь о продвижении ценностей, их важно продвигать через визуальные образы. А эти визуальные образы связаны с нашей культурой — с образом воротника, который принят в нашей культуре, одеждой, рукавом, штаниной. Когда ты видишь, например, ту же самую косоворотку, ты понимаешь: это свое.

— Вы сегодня пришли не с пустыми руками. Расскажите, что это?

— Это продукция молодых предпринимателей. Ребята делают сладости, которые, кстати, без сахара. Производят уникальные напитки, текстильную продукцию. И даже подсвечники или светильники: ребята превратили буханку хлеба в светильник — она обработана лаком. Это очень крутой и интересный светильник.

— Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию.