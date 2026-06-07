«Лечат здоровую ногу»: онколог опроверг медицинские доводы за запрет вейпов

Запрет вейпов бьёт не по теневому обороту, а по законной рознице. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Медицинские аргументы против легального рынка никотинсодержащей продукции строятся на подмене понятий и непроверяемой статистике, а сам запрет бьёт не по теневому обороту, а по законной рознице. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, врач — клинический фармаколог и онколог Евгений Щетинин.

На фоне обсуждения законопроекта о лицензировании, отмечает он, в публичном поле резко прибавилось выступлений «от имени медицины» — с опытами на куриных яйцах, ссылками на безымянных британских учёных и статистикой без источника.

«Медицинская репутация держится на сносках, а не на интонации. Если мы требуем доказательности от индустрии, неплохо бы предъявлять её и самим», — отметил Щетинин.

Самый растиражированный тезис — «никто не знает, что в этих вейпах» — он называет несостоятельным. Никотинсодержащие жидкости с сентября 2022 года подлежат обязательному декларированию соответствия по профильному ГОСТ: партия проходит аккредитованную лабораторию, где измеряют никотин и проверяют примеси, без протокола испытаний декларации не будет. Сверху — обязательная маркировка: с конца 2023 года каждая единица несёт код прослеживаемости от производителя до кассы.

«Когда спикер публично заявляет, что состав задекларированного и лабораторно испытанного товара „никому не известен“, он делает проверяемое утверждение о продукции конкретных компаний. А у них есть законный инструмент защиты деловой репутации в суде», — предупредил он.

Продукт с действительно «неизвестным составом», подчёркивает врач, — это не маркированный товар, а контрафакт из теневого оборота. На этой подмене и держится вся аргументация: описывают безымянную банку с нелегального рынка, а запретить предлагают легальный задекларированный продукт.

Тезис об «агрессивном цифровом продвижении» для детей он парирует тем, что реклама этой продукции запрещена с 2023 года, а продажа несовершеннолетним запрещена полностью. Легального агрессивного продвижения не существует как юридической возможности: если кто-то его наблюдает — это нарушение со стороны нелегальных продавцов, довод за надзор, а не против розницы, которая как раз спрашивает паспорт.

Отдельно Щетинин разобрал научную часть. Опыт со сворачиванием яичного белка — это денатурация, которую покажут и уксус, и спирт, и сковородка.

«По этой логике ядом придётся объявить маринад и яичницу. А коллеги, ссылающиеся на британских учёных, апеллируют к научной школе, которая утверждает противоположное: обзор Public Health England оценивает никотиновые вейпы примерно на 95% менее вредными, чем сигареты. Внушительные же цифры — „восемь тысяч обследованных“, „триста тысяч женщин“ — гуляют по эфирам без названия исследования, журнала и авторов», — указал он.

Бесспорно одно, заключает врач: никотин вреден для подростков и не должен попадать к несовершеннолетним. Но это обосновывает запрет продажи детям, который уже действует, и вычищение теневого рынка, где, по оценкам Минфина, обращается больше 60% продукции и где паспорт не спрашивает никто. Именно это делает лицензирование. А запрет легального оборота лишь отдаёт потребителя «той самой безымянной банке, которой нас пугают».

«Запрет не трогает теневой рынок. Он освобождает ему полку», — резюмировал Щетинин.