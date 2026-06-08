Герой спецоперации «Z» Иван Шимохин выполнил приказ под артобстрелом

Фото: Минобороны РФ.
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.
Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.
«Сам погибай — товарища выручай», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще он считал, что: «Благость и милосердие потребны героям».
Рядовой Василий Барков
«Рядовой Василий Барков, в составе штурмовой группы выполняет боевые задачи по уничтожению украинских боевиков, захвату и уничтожению их укреплённых опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений и важных объектов.
В ходе наступательных действий, продвигаясь по пересеченной местности, штурмовая группа попала под огонь крупнокалиберного пулемета. Барков оперативно определил откуда ведется огонь и скрытно перемещаясь обошёл противника с фланга. Заняв удобную позицию, Василий, метким броском ручной гранаты уничтожил пулеметный расчет.
Продолжив штурмовые действия, российский отряд вышел на рубеж атаки и выбил подразделения ВСУ с подготовленных огневых позиций, продвинувшись вглубь его обороны без потерь.
Смелые и решительные действия рядового Василия Баркова способствовали дальнейшему продвижению российских подразделений. В результате выполнения штурмовой группой поставленной боевой задачи были созданы условия для успешного наступления второго эшелона российских войск».
Старший сержант Иван Шимохин
«Старший сержант Иван Шимохин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.
С целью оперативного и бесперебойного снабжения штурмовых подразделений Шимохин регулярно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
В ходе подвоза боеприпасов на позиции своего подразделения, ведущего наступление на важном тактическом направлении, автомобильный транспорт, в котором следовал Иван, подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков.
Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Шимохин вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника, не допустив его поражения и подрыва боекомплекта.
Не прерывая движения, старший сержант Иван Шимохин обеспечил доставку боеприпасов на передовую позицию штурмового подразделения в установленные сроки.
Благодаря своевременно доставленному грузу, российские штурмовики продолжили уничтожать бронетехнику и личный состав противника, захватили важный опорный пункт ВСУ, значительно улучшив положение по переднему краю».
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