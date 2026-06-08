МО РФ показало работу расчетов ударных БПЛА группы "Север" в в Харьковской области Фото: Минобороны РФ.

Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие работу расчетов ударных беспилотников 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» в Харьковской области. На кадрах запечатлено уничтожение украинского пункта управления БПЛА, расположенного в погребе.

Ударные и разведывательные дроны работают в режиме 24/7, выявляя и ликвидируя укрытия, военную технику и живую силу. Оснащенные тепловизионными и ночными прицелами российские FPV-дроны успешно обнаруживают и поражают противника.

Российские военнослужащие совершенствуют и используют сбитые украинские беспилотники

На следующих кадрах из Запорожской области разведывательный беспилотник группировки «Восток», ориентируясь на активность операторов и наличие терминалов спутниковой связи «Старлинк», выявил замаскированные украинские пункты управления.

В записи также показано применение подразделениями группировки «Центр» модернизированных трофейных тяжелых коптеров «Вампир», перехваченных у ВСУ. Эти беспилотники, после модификации, способны выполнять дальние перелеты. Они используются для логистического обеспечения, а также для прикрытия штурмовых подразделений.

По словам оператора-техника Александра Платонова, модернизация в российском подразделении позволила украинским «Вампирам» совершать дальние полеты с возможностью возвращения вперед носовой частью, что значительно повысило эффективность работы оператора.

Трофейные дроны также дают возможность эффективно действовать в тылу врага.

Начальник расчета БПЛА Андрей Кутузов добавил, что нашим инженерам удается собирать из трофейных дронов собственные беспилотники, которые получают способность вращаться на 360 градусов над точкой сброса. Украинские «Вампиры» так не умеют.

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