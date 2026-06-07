37-летняя женщина выдала себя за 12-летнюю девочку, и ее чуть не удочерили. Вот как ей это удалось

Бразильянка по имени Аманда Мария Соуза де Оливейра сумела убедить добропорядочную семью в том, что она - девочка, нуждающаяся в том, чтобы ее удочерили. Фото: Гражданская полиция Санта-Катарины

Бразильянка по имени Аманда Мария Соуза де Оливейра сумела убедить добропорядочную семью в том, что она - девочка, нуждающаяся в том, чтобы ее удочерили. И добилась фантастического успеха: ее и впрямь едва официально не удочерили. А еще Аманду обеспечили жильем, покупали ей дорогие лекарства от диабета... И закатили вечеринку для «девочки» в честь 12-летия. Можно представить, как удивились эти простодушные люди, когда полиция прервала парад благолепия, арестовав Аманду и объявив, что ей на самом деле 37 лет.

По данным правоохранительных органов, все началось с того, что женщина обратилась к незнакомому ей до того пастору церкви в городе Жоинвили. Она рассказала, что является несчастным ребенком из неблагополучной семьи. Да, она выглядела не совсем как дитя, - но объяснила это тем, что жестокие родители зачем-то подвергали ее насильственной гормональной терапии. Плюс печать на ее облик наложили издевательства со стороны отца - от них она преждевременно постарела. Пастор поверил, прихожане помогли деньгами, а одна семья взяла к себе. И Аманда жила у них 14 месяцев!

Сообщается, что Аманда, вероятно, уже проворачивала подобные аферы семь раз в разных бразильских штатах - добивалась помощи (в том числе материальной), выдавая себя за несчастную малютку. Врала каждый раз разное: что сбежала из семьи из-за побоев, что родители заставляли ее заниматься проституцией, что были оккультистами и сделали ее жертвой колдовских ритуалов... Чтобы не возникло сомнений в последнем, она воткнула себе в тело 200 металлических иголок - те были обнаружены в ходе медицинского обследования. При этом волонтер из штата Рио-де-Жанейро сейчас рассказала, что, когда Аманда обратилась к ней за помощью в 2023 году, «выглядела как тучная девушка-подросток с аутизмом, а говорила как ребенок» (еще она в приемной семье пила из детской бутылочки и даже сосала соску, а также симулировала панические атаки из-за ночных кошмаров).

Ее и раньше задерживали, но ей всегда удавалось выбраться на волю и приняться за старое. Сейчас разоблачить мошенницу удалось, потому что в окружении последней приемной семьи, свято верящей в легенды Аманды, все-таки нашлись скептики. Кто-то из родственников решил поискать информацию о подобных случаях в интернете. Нашел - и обратился в полицию. Сейчас Аманда находится в женской тюрьме Жоинвили, ей предъявили обвинение в мошенничестве и краже личных данных, а еще назначили психиатрическую экспертизу.

Очень похожий сюжет разрабатывался в голливудском триллере 2009 года «Сиротка» (в нашем прокате - «Дитя тьмы»). Его герои удочеряли 9-летнюю русскую девочку, которая обеспечивала им массу неприятностей, - а в финале выяснялось, что на самом деле это 33-летняя эстонка, которая выглядит как ребенок из-за редкого гормонального заболевания, шастает по разным американским приемным семьям и уже успела убить нескольких людей.