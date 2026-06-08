Пульс ее теперь в твоих руках: Как знаменитости смогли справиться с тяжелыми недугами

МакSим находилась и на аппарате ИВЛ, и на ЭКМО. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Звезды экрана - на самом деле такие же простые люди, как и мы. Со своими проблемами, заботами и болячками. Просто обычно все это остается за кадром, ведь небожители не должны иметь слабых мест. И все же случаются ситуации, когда не утаить, как русские врачи возвращали знаменитостей буквально с того света.

МакSим: вдоль ночных дорог

За историей воскрешения певицы МакSим (Марины Абросимовой) в 2021 году следила вся страна. И главный телеврач страны Елена Малышева в том числе.

- Это выдающаяся работа врачей-реаниматологов 52-й московской больницы, - рассказывала ведущая. - Потому что МакSим находилась и на аппарате ИВЛ, и на ЭКМО (метод, при котором используют искусственные сердце и легкие для временной поддержки жизни пациента. - Ред.), так как было 100% поражения легких. Все сосуды в тромбах, воздух не проходит. Сложнейшая ситуация. И то, что ее спасли, - великая слава в веках профессору Царенко, руководящему реанимацией (Сергей Царенко - директор НМИЦ ЛРЦ Минздрава России. - Ред.), и всем, кто там работал.

У МакSим все началось с симптомов простуды, которые она почувствовала за день до открытия собственной школы искусств 9 июня 2021 года. Сдала тест на ковид - он оказался отрицательным. 12 июня температура поднялась до 39 градусов, но МакSим все же вышла на сцену в Казани. Это выступление вокалистка потом не вспомнит. Врач-пульмонолог Сергей Пурсяев объяснил, что на тот момент болезнь плавила легкие певицы, как огонь целлофановый пакет. Дальше события развивались стремительно: 13 июня МакSим госпитализируют в частную клинику, где часто лечатся звезды (Надежда Бабкина, Анастасия Заворотнюк). Уже тогда легкие были поражены на 40%, врачи ставят диагноз: полисегментарная двусторонняя пневмония. 19 июня певицу вводят в медикаментозную кому и подключают к аппарату ИВЛ: в сосудах - тромбы, кислород в легкие не доходит.

В этот момент из Казани в Москву прилетает мама певицы - и волевым решением фактически спасает дочь. Она переводит МакSим из частной клиники в городскую столичную больницу № 52, где артистку перевели на ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). Как поделился потом реаниматолог Денис Павлов, перед ним оказалось «симпатичное тело серого цвета с тяжелой дыхательной недостаточностью». Потоком 5 литров в минуту через специальную трубку кровь МакSим насыщали кислородом - качала кровь машина. Потом было кровотечение, септический шок, пневмония и другие осложнения. В конце июля МРТ показал дыры в легких певицы. Шок! И новый вызов для наших врачей, не умеющих опускать руки. Спустя полтора месяца кропотливой работы эскулапов и медикаментозной комы МакSим пришла в сознание. В СМИ на тот момент вышло уже несколько материалов о смерти артистки.

Уже потом певица узнала, что во время искусственной комы у нее было две остановки сердца, но врачи сделали все, чтобы МакSим снова пела про то, как шла босиком, не жалея ног.

Олег Газманов: увидел себя с высоты

Человек и есаул, который в преддверии 75-летия крутит сальто и пляшет, как задорный пацан, кажется самым бессмертным артистом русской эстрады. Но и он был под угрозой. Когда в 1995 году во время выступления перед публикой в «Артеке» в честь 70-летия лагеря взял в руки два незаземленных микрофона - и получил страшнейший удар током, после чего мгновенно рухнул.

Олег Гозманов получил страшнейший удар током. Фото: Алексей БЕЛКИН/NEWS.ru/globallookpress.co

Когда Газманова спрашивают об этом, он вспоминает, что в тот момент как будто увидел себя сверху. С высоты.

- Отключаюсь, а потом вижу себя с высоты 15 метров, - уверяет вокалист. - Я лежу, вокруг меня все суетятся. И перед этим был момент, когда я понял, что нахожусь в каком-то пространстве... или даже не пространстве, а точке - там не было ни запаха, ни вкуса, ни боли, ни звуков. Как будто вселенная захлопнулась - и я вместе с ней. Было ощущение, что возник голос - или я сам себе сказал: «Ты как хочешь: уйти из мира или вернуться назад?» Боли не было. Даже эйфория какая-то. Вот я был - и вот меня нет. И такая мысль оформилась: если хочешь остаться - вспомни, что тебя держит. И пусть меня все простят, но я в тот момент подумал о том, что не дописал несколько песен. У меня же альбом! А песни не дописаны.

Роман Костомаров: олимпийский дух

В случае с олимпийским чемпионом все тоже развивалось весьма безобидно.

- Я просто думал, что покашлял дома и уехал на скорой помощи для того, чтобы сделали в попу укол и прополоскали мне рот, - признавался спортсмен. - И через час вернусь домой.

Теперь Костомаров - пример для тех, кто попал в сложную ситуацию. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Но вернуться к близким на новогодних праздниках в начале 2023 года не вышло. 10 января фигуриста госпитализировали в уже легендарную на тот момент Коммунарку - мощный антиковидный комплекс, спасший тысячи человек. Вместо укола реаниматологи подключили пациента к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. 7 февраля стало известно, что Роману необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за развившейся гангрены. 21 февраля он перенес инсульт. 17 марта Роман пришел в сознание, и состояние его, если можно так сказать, улучшилось. Но в конце марта Костомарову из-за некроза тканей ампутировали стопы, голени, кисть правой руки и пальцы левой.

9 мая фигурист выложил победоносный пост: селфи в толстовке «Без комментариев». Он вернулся! Романа выписали 6 июля. В больнице он провел 175 дней. И при выписке поблагодарил теплым и расширенным постом в соцсетях всех врачей, боровшихся за него до конца.

Теперь Костомаров не просто живет, но служит примером для тех, кто попал в сложную ситуацию (да и всех нас, ноющих здоровых смертных), - держит вес, следит за питанием, занимается в зале (без кистей и ступней, но с бионическими протезами!) и выходит в эфир шоу «Ледниковый период» (12+).

Максим Фадеев: детское сердце

В жизни композитора и продюсера было немало ударов: потеря первенца из-за врачебной ошибки, потеря слуха, развал лейбла из-за воровства сотрудников, которым он доверял, набор лишнего веса и многое другое. Даже собирался уходить на Алтай с котомкой - «пусть тайга разберется…» Однако ключевым событием, в результате которого никакой музыкальной карьеры могло и не быть, все же остается клиническая смерть, которую пришлось пережить Фадееву. В юности.

Сердце Максима Фадеева так и осталось маленьким, детским. Фото: t.me/maxfadeev1

- У меня дефект межжелудочковой перегородки - врожденный порок сердца, - объяснял Максим. - А в 17 лет врачи буквально вернули меня с того света. Мне делали открытую полостную операцию на сердце: когда разрезают от подмышки до подмышки. У меня теперь отсутствует грудной позвонок. Сердце можно потрогать. Сердце так и осталось маленьким, детским. Врачи делали рентген и сильно удивлялись, как я вообще живу. Вместо восьми часов операция продлилась 16. Я тогда на три минуты пережил клиническую смерть. Врач спасла мне жизнь, сделав прямой массаж сердца.

Что было дальше - Фадеев не раскрывает. Лишь намекает.

- Все, что я могу сказать: дальше что-то есть, - говорил продюсер. - Я почувствовал это. Про туннели и встречи с покойниками рассказывать не буду, этого не было. Но я ощущал, что там, впереди, что-то есть...

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