«Мы не фудкортники, мы - нормисы»: зачем подростки часами сидят в фудкортах

Подростки сутками тусят на фудкортах, что многих напрягает. С другой стороны - не в подвалах же. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

ОФНИКИ ПРОТИВ ПАУКОВ

Субкультуры в последние годы измельчали. Анимешники смотрят мультики и ходят, увешанные значками. Нефоры просто одеваются в черное, а кей-поперы тащатся от корейской музыки (кей-поп - музыкальный жанр, который возник в Южной Корее). Фудкортники хоть что-то делают. Ну как делают: сидят в зоне едален ТЦ, копаются в мобильниках, иногда поругаются, погалдят. Никаких идейных установок не преследуют.

Подростков-фудкортников можно назвать небожителями. Ведь их любимые места расположены на последних этажах ТЦ. Я занял один из столиков в 11.00 и стал наблюдать. Компании начали подтягиваться после обеда.

Выбрал объекты для наблюдения. Первая компашка вся в черном. Их стол венчала пачка сухариков - одна на шестерых. Вспомнил себя 20 лет назад: с тех пор подростки так и не стали богаче. Парни периодически доставали из рюкзака пустую бутылку колы, колошматили друг дружку по загривку и попинывали ножку стола, чтобы тот противно дребезжал.

К мужику с бородой, который подсел к ним познакомиться (то есть ко мне), пацаны отнеслись настороженно. Не могу их осуждать.

- А чё типа, ну сидим, каникулы, собрались пообщаться, - тревожно взял слово старший, Егор, вчерашний восьмиклассник.

- Почему вы тут? Погода хорошая, сами говорите - каникулы. Можно на великах покататься…

Парни почесали загривки. Сказали, что приходят сюда каждый день (!), потому что тут друзья, тепло и большой супермаркет с недорогой едой этажом ниже. Трое достали смартфоны и уставились в экран. Я так и не понял: это защитная реакция, как у страуса, или способ сказать: «Дядя, ты душный». Поинтересовался: как здесь вообще с порядком - беспределят ли, жалуются ли другие посетители?

- Последний год тут спокойно стало. Это в районных ТЦ по беспределу двигаются. Были в Ростокино - там толпа офников пауков щемила посреди полного фудкорта.

Офники - это такие со стрижками и поведением героев сериала «Слово пацана». А пауки - мрачные модники в штанах-клешах, с крашеными, нарочито неопрятными волосами.

ПРОСТО «ПОТОМУ ЧТО»

Заприметил еще одну тусовку. На этот раз хотя бы некоторые были в светлой одежде.

Марина и Оливия с косичками, как у гимнасток, кривлялись на камеру смартфона, повторяя «сыкс-сэвэн, у-у-у, сыкс-сэвэн, е-е-е». Смысла не ищите - его намеренно нет. Это тренд поколения альфа (рожденные после 2010-го) и самых молодых зумеров, суть которого - в повторении английских цифр «6-7» (six-seven), потому что… Нипочему! Просто все так делают.

- Чё плохого, что мы тут сидим? Мы лично никому не мешаем, - как бы оправдывались передо мной их спутники Марк и Мирон.

- Что думаете по поводу ворчаний, что вы - фудкортники, суету наводите потасовками или слушанием музыки с колонки?

- Иногда приходят те, которые байтят (т. е. провоцируют) на конфликт, драки ищут, всяких нубасов («зеленых») разводят бургер купить. Но мы почти что нормисы (т. е. вне субкультур, обычные). Часов до восьми посидим и по домам пойдем.

Время было только 14.00.

Третья компания парней - их было человек 16 - порадовала. Часть их просто болтала о своем, а вторая половина собралась вокруг ноутбука. Пацаны играли в незамысловатую игрушку: нужно вовремя жать кнопки, чтобы космолет летел по лабиринту и не задевал ловушки. Парни с упоением рассказали, что игрулька - престижная дисциплина с мировыми чемпионатами, а российские игроки по ней лидеры.

Расспросы левого мужика - то есть меня - их вообще не смутили. Может, глаза у меня добрые. А может, поколение сейчас открытое. Ребята приходят на фудкорт, потому что тут розетки и интернет.

- Законом не запрещено, - сказал дылда с пушком усиков. - Вы сами-то как молодость свою проводили?

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Если ребенка не развивали, в музей с друзьями он не пойдет»

- Вокруг фудкортников развернулась типичная взрослая паника, которая повторяется из поколения в поколение. Названия и внешний вид субкультур меняются, но потребность подростков объединяться остается. Ребенку жизненно важно чувствовать, что он не один. Для него это равноценно безопасности, заметности, поддержке и принятию. Особенно сейчас, когда молодежь разобщена и у многих подростков мало живого общения, - рассказывает детский и семейный психолог, коррекционный педагог Мария Тодорова.

Тревожиться сверх меры, если ваш ребенок зачастил на фудкорты, родителям не стоит.

- Нет никакого доказанного роста подростковой агрессии как массового явления. Подростковая культура всегда раздражала взрослых. Просто сейчас это гораздо заметнее: конфликт или просто странное поведение мгновенно попадают в интернет и создают ощущение, что проблема повсеместная.

Педагог рекомендует смотреть на формат досуга детей на фудкортах с другого ракурса. Это лучше, чем гаражи или дальний угол парка. Вокруг охрана и взрослые. А зимой - не простынет без шапки.

- Предлагайте альтернативы досуга: пригласите к себе домой друзей ребенка, отправьте с друзьями в кино, театр, музей, на выставку. Но не забывайте, что подросток хочет сепарироваться и самостоятельно придумывать досуг. Если до этого родители не обращали внимания на интересы ребенка и не развивали их в более интеллектуальном направлении, в музей и на выставку он сам не пойдет.

ПО ТУ СТОРОНУ БАРРИКАД

А что думают представители торговых комплексов?

- Шумные компании на фудкортах - проблема, с которой торговые центры сталкиваются уже давно. Подростки собираются со своей едой, надолго занимают места и могут мешать другим посетителям. Бороться с этим пытаются по-разному: кто-то усиливает охрану, а кто-то вводит ограничения на посещение фудкортов несовершеннолетними без взрослых (в Москве мы таких прецедентов не нашли, но они, например, есть в Самаре и Брянске. - Авт.), - говорит директор по управлению взаимоотношениями с арендаторами управляющей компании комплексов «Место встречи» Евгения Кузьминых.

Спикер рассказывает: ТЦ стараются решать проблему не запретами, а переделкой пространств. Цель - сделать так, чтобы в помещении не было изолированных мест, «слепых зон», где любят собираться подростки.

- Когда фудхолл заполнен разными группами посетителей, вероятность асоциального поведения подростков сильно снижается, - отмечает Кузьминых.

- У подростков всегда были свои точки притяжения, - продолжает основатель Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. - В советское время - дворы, дома культуры, спортсекции и хоккейные коробки. В 90-е и нулевые - скверы, подъезды, торговые павильоны. Сегодня - торговые центры, потому что в них формируется современная городская среда с общественными пространствами, событиями, едой и возможностью проводить время в компании. При правильном маркетинговом подходе такие подростки - это будущие покупатели, поэтому с этой аудиторией важно работать. К сожалению, еще с 90-х подобные группы посетителей практически никто системно не вовлекает, поэтому и позитивный эффект от их присутствия остается ограниченным.

*Фудкортники - подростки, проводящие все свободное время на фудкортах.

Нормисы (англ. normie) - сленговое слово, обозначающее «нормального человека» с типичными увлечениями и распространенными в обществе взглядами.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

В семье подросток: стихийное бедствие или повод наконец-то поговорить по-взрослому