Через тернии - к танцам

Настя мечтает пойти учиться на хореографа. Фото: Личный архив героев публикации

Насте Айгиновой был год, когда родители заметили у нее искривление ног. Девочка начала косолапить при ходьбе. Бросились в клинику - посмотрев рентгеновские снимки, врач помрачнел и отправил к нефрологам.

- Там нам и поставили диагноз - «гипофосфатемический рахит». При заболевании нарушается обмен веществ, почки избыточно выводят фосфор и кальций из организма, минерализация костей нарушается и…конечности искривляются, - поясняет мама Насти - Дарина Игоревна. Кроме этого, девочка практически не росла: максимум 2 сантиметра в год. Из-за дефицита фосфора начались проблемы с зубами. Врачи разводили руками - лекарств от этой болезни тогда не было. Препарат, который хоть немного помогал Насте, был только в Германии. Родители его покупали сами, просили друзей привезти в Россию. Но даже максимальные дозы почти не давали эффекта.

- Четыре года назад профессор, которая наблюдала Настю, рассказала про фонд «Круг добра». Мы собрали документы, и вскоре дочке нашли новое лекарство! Укол - раз в две недели, лечение - за счет фонда, - делится мама.

Изменения заметили практически сразу. У девочки перестали болеть ноги, ушла усталость. А еще - она начала расти!

- За год дочка выросла на 10 см! Сегодня Насте 14 лет, и ее рост - 145 см. И мы продолаем расти! - не может нарадоваться Дарина.

Девочка с детства была влюблена в гимнастику и танцы, занималась конным спортом. И в 14 лет появилась возможность отдавать всю себя танцу. Прошлым летом Настя даже выступала в «Артеке»! И теперь мечтает поступить в Институт культуры и искусства - на хореографа.

- Наконец Настя ничем не отличается от сверстников. А ведь при ее диагнозе танцы - это недосягаемая мечта. И она для нас стала реальностью именно потому, что в стране есть «Круг добра», - благодарит мама.

КСТАТИ

Фонду «Круг добра», который был создан Владимиром Путиным для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в этом году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили уже более 30 тысяч детей со 110 тяжелыми и редкими болезнями по всей России.