Муж для Бортич и жених для Стречиной: Какие сериалы посмотреть на этой неделе

Сможет ли Таня (Саша Бортич) найти отца своим детям? Фото: Кадр из сериала «Между нами химия», 2024

«Между нами химия»

Драмеди, 16+

Сериал забрал несколько наград на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в прошлом году. Режиссера проекта Карину Чувикову назвали открытием фестиваля, а Саша Бортич получила приз за главную женскую роль. Она играет мать-одиночку Таню, которая воспитывает двоих детей и по ночам работает в такси, чтобы прокормить их. Однажды Таня узнает о смертельном диагнозе, и поиск мужа (читай - отца детям) становится для нее вопросом жизни. В буквальном смысле.

Претендентов на руку и сердце героини Бортич в итоге становится слишком много. Среди них даже есть близнецы Борис и Николай, роли которых сыграл Никита Ефремов. Прочитав сценарий, он отметил, что такая сложная тема подается с нового ракурса и даже в самых трудных ситуациях можно найти свет и надежду.

Первый канал.

С 8 июня

в 22.00

«Пять минут тишины. Леса и реки»

Роман Курцын (слева) вернулся к роли спасателя Грека. Фото: Кадр из сериала «Пять минут тишины. Леса и реки», 2025

Детектив, 16+

В эфире новый сезон сериала «Пять минут тишины» про отважных спасателей с Игорем Лифановым и Романом Курцыным в главных ролях. На этот раз команда МЧС возвращается из Сочи в Северогорск, где когда-то происходили события первого сезона. Героям предстоит спасти множество людей, среди которых даже будут маленькие воспитанники детского дома. В ходе операции спасатели познакомятся с мальчиком Димкой (Даниил Никитин) и настолько проникнутся историей о его пропавшем отце, что Юля Аверина (Майя Вознесенская) даже возьмется за собственное расследование этого дела.

«Юля не может иметь ребенка, да и не хочет, но берется за распутывание детективной линии, связанной с мальчиком. Героиня попытается найти тех, кто убил его родителей», - рассказала актриса.

НТВ.

С 12 июня

в 13.00

«Тысяча «нет» и одно «да»

В героиню Ксении Трейстер еще влюбляется и режиссер Лифанов (Вячеслав Чепурченко). Фото: Кадр из сериала «Тысяча «нет» и одно «да», 2025

Романтическая драма, 16+

Ксения Трейстер, которая прославилась ролью жены великого поэта в сериале «Натали и Александр» (16+), на этот раз сыграла девушку Оксану, жизнь которой полностью меняет одна случайная встреча.

Начинается все на свадьбе сестры Оксаны, Тани (Ангелина Стречина). Мало того что туда зачем-то заявляется бывший парень невесты - самоуверенный спортсмен Костя (Иван Жвакин). Так еще и не менее уверенный в себе бизнесмен Сергей (Константин Белошапка) вдруг делает предложение самой Оксане. Как со всем этим разберутся девушки и их мама Галя (Елена Лядова)?

Проект снимали в Москве и Сочи.

СТС.

С 8 июня в 15.00

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