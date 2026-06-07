«Дети играли в Олега Кошевого и вели за него школьный дневник»: 100 лет назад родился один из лидеров «Молодой гвардии»

Памятник молодогвардейцам на Миусской улице открыли в 1973 году перед зданием Дворца пионеров и школьников. Фото: lana1501/Фотобанк Лори

8 июня 1926-го появился на свет Олег Кошевой - лидер подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». В сентябре 1942 года, вскоре после оккупации города Краснодон Ворошиловоградской области (сейчас территория ЛНР), 24 девушки и 47 парней от 14 до 18 лет организовались и пять месяцев боролись с фашистами.

Но в начале января 1943-го пошли аресты. Молодогвардейцев нацисты пытали страшно. Измученных, но еще живых сбрасывали в шахты, расстреливали. Мать Олега Кошевого едва опознала тело своего 16-летнего сына - так он был обезображен. Только 8 человек из молодогвардейцев остались живы.

Многие из ребят за свою подпольную деятельность удостоены государственных наград. Сам Олег Кошевой посмертно награжден «Золотой Звездой» Героя Советского Союза. Его памятники стоят в десятках городов по всему бывшему СССР. Но главное, что советские ребята во дворах играли в Олега Кошевого - он стал настоящим народным героем.

О том, каким он парнем был, «КП» расспросила директора музея «Молодая гвардия» в Краснодоне Наталью Николаенко.

ЧЕЛОВЕК-БУКСИР

- Наталья, у Олега было непростое детство. Но кто сформировал из парня с трудной судьбой настоящего Героя?

- Отец Олега ушел на советско-финскую войну, когда мальчику было еще 13. Его мать уходила в другую семью, но потом вернулась к сыну. И Олег был очень привязан к Елене Николаевне.

- А в школе он как учился?

- Его бабушка говорила, внук брал в учебе «на буксир» по семь отстающих. А с третьего класса пошел еще и работать - спасателем на лодочной станции. Олег еще отлично стрелял и даже получил значок «Ворошиловский стрелок» - выбивал 49 из 50.

- А дрался он часто? Хулиганистый был?

- Была история, что он отобрал самопал у школьного хулигана. Сдал ствол учителю, но самого хулигана не выдал. Вообще Олег был очень коммуникабелен, со многими дружил, делал в школе стенгазету.

«ИХ ЗАКАПЫВАЛИ ЗАЖИВО»

- В июле 1942 года Краснодон оккупировали немцы. А почему Кошевого и его семью, других ребят не отправили в эвакуацию?

- Их отправили летом 42-го. Но Олег вернулся - они не успели проехать, потому что немец быстро наступал.

Настоящий народный герой - Олег Кошевой. Фото: wikimedia.org.

- Как у него вообще родилась идея «Молодой гвардии»?

- Возможно, это произошло, когда он увидел, как фашист убил женщину с грудным ребенком.

Из показаний матери Олега Кошевого, Елены, от 12 октября 1946-го в следственной части по особо важным делам МГБ СССР: «На его глазах происходила расправа немецкого солдата над советской женщиной… Солдат хотел ограбить ее, она сопротивлялась. Немец расстрелял женщину. А ее грудного ребенка, схватив за ноги, ударил головой о мостовую. Затем труп ребенка переехал мотоциклом... Вечером немцы вывели людей в городской парк. Заставили их рыть себе ямы. Там, связанные за руки, они стояли в ряд по пять. Их закапывали живыми. Дети кричали. И я, и Олег слышали эти крики. Сын ходил по двору и все обращался ко мне: «Где же достать оружие, одними листовками всего не сделаешь».

- Когда ребята стали организацией?

- В первых числах сентября 1942-го. Название предложил Сергей Тюленин.

Из воспоминаний Елены Кошевой: «Вокруг Олега и его товарищей сгруппировалось до 25 учащихся школ имени Горького и Ворошилова. В сентябре 1942 года у нас на Садовой улице, 6 (домашний адрес Кошевых. - Ред.), было первое собрание участников подпольной организации. Было решено, в целях конспирации, всех вновь вступающих комплектовать в пятерки.

СОЖГЛИ НЕМЕЦКУЮ БИРЖУ

- Сколько их было?

- Раньше была официальная версия - 92 человека. Но тогда имелось в виду и молодежное, и партийное подполье. А именно «Молодой гвардии», тех, кого потом убили в шурфе, - 71 человек.

- Правда, что в доме Кошевых жили немцы, но это не остановило Олега от сопротивления?

- У них остановился генерал фон Вильзен с денщиком, который говорил по-русски. И, конечно, в доме стало опасно собираться. Ребята собирались на квартире Виктора Третьякевича.

- Какой урон молодогвардейцы нанесли оккупантам?

- Они сделали около пяти тысяч листовок по сводкам Совинформбюро - когда информации не было, они была глотком воздуха и надеждой на победу. Сожгли немецкую биржу труда со списками - это спасло две тысячи молодых людей от угона в Германию на работы. Они нападали на немецкие машины с подарками солдатам, обмундированием.

- Комиссаром «Молодой гвардии» называют то Кошевого, то Третьякевича. А кто был на самом деле?

- О комиссарстве. В указе 13 сентября 1943 года формулировка такая: присвоить звание Героя Советского Союза организаторам и руководителям «Молодой гвардии». Там они идут по алфавиту. Слова «комиссар» там нет вообще. Кошевого так назвали позже. А когда встал вопрос о присуждении звания Героя России Виктору Третьякевичу, которого после войны оболгали предатели, в указе тоже было: «Одному из организаторов и руководителей».

- Вы были знакомы с матерью Олега.

- Да. Елена Николаевна всю свою жизнь после войны занималась воспитанием патриотической молодежи. (Умерла в 1987 году в возрасте 80 лет. - Ред.) Когда я сама училась, у нас были классы, которые носили имена молодогвардейцев, были именные парты - за ними сидели лучшие ученики. Мы вели дневник за Кошевого, за него отвечали, когда вызывал учитель. И с этим дневником те, кто сидел за именной партой Кошевого, ходили к Елене Николаевне. И она, как родитель, каждую неделю расписывалась за оценки Олега, которые получали наши ребята за ее давно погибшего сына.

КСТАТИ

Когда на Украине в 2007-м отмечали 65 лет «Молодой гвардии», из Краснодона ходатайствовали о присвоении Героя Украины Виктору Третьякевичу. Ходатайство отклонили. Зато тогдашний президент Виктор Ющенко дал это звание Бандере и Шухевичу. А в 2004-м на Украине вышла книга «Последний молодогвардеец» оуновца* Евгена Стахива, где тот утверждал, что это он создал «МГ» и она боролась как с немцами, так и с Советами.

*Организация украинских националистов (ОУН)запрещена в России как экстремистская.

ИЗ АРХИВОВ ФСБ

Палачи и жертвы

В 2024 году были рассекречены архивы по «Молодой гвардии». Убийцы молодогвардейцев были задержаны в 1947 году. Это начальник Ровеньковской окружной жандармерии капитан Эрнст Ренатус и его экс-подчиненные - Якоб Шульц, Отто Древитц и Эрих Шредер. В 1949 году все четверо получили по 25 лет лагерей (смертная казнь в Советском Союзе тогда была отменена).

Из допроса Шульца: «Кошевого я запомнил - стрелять в него пришлось два раза. После выстрелов все арестованные упали на землю и лежали неподвижно. Только Кошевой привстал и посмотрел в нашу сторону. Это рассердило командира, он приказал жандарму Древитцу добить его. Древитц подошел к Кошевому и выстрелом в затылок убил его…»

Вместе с Олегом Кошевым немцы убили еще четверых молодогвардейцев - Ивана Земнухова, Сергея Тюленина, Ульяну Громову и Любовь Шевцову.

Из допроса Древитца: «Я запомнил Шевцову. У нее была красивая стройная фигура, продолговатое лицо. Она держала себя очень мужественно. Когда я подвел ее к краю ямы для расстрела, она не произнесла ни слова о пощаде. И с поднятой головой приняла смерть».