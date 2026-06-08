Владимир Мединский: У человечества есть ядерное оружие, но нравственно оно не доросло даже до арбалета

Владимир Мединский собрал полный зал в павильоне Союза писателей России на фестивале «Красная площадь» (0+). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На выступлении Владимира Мединского в павильоне СПР собралось очень много гостей фестиваля «Красная площадь». Ему активно задавали вопросы, внимательно слушали, ждали момента, когда можно будет получить автограф. Вот несколько фрагментов этой встречи.

«У ТЕХ, КТО ЖИЛ В ПОМПЕЯХ, БЫЛИ ТАКИЕ ЖЕ ИНТЕРЕСЫ, КАК У НАС»

- Каким историческим деятелем вы восхищаетесь?

- Если говорить о современных - я бы назвал одну фамилию, но не буду, потому что получится грубая лесть. А он, я знаю, этого не любит (улыбается). Догадывайтесь сами! А в нашей истории бесконечное количество людей, которые вызывают восхищение. У меня за последние несколько лет набралось уже 150 лекций по истории, большинство посвящено конкретным людям, и каждым я так или иначе восхищаюсь. Может быть, кроме Разина и Пугачева - они очень сложные персонажи. А с остальными пообщался бы с удовольствием.

- Семь лет назад при вашем участии был открыт Музей военной формы на Большой Никитской. При ком в России была создана самая удобная и комфортная военная форма?

- Если говорить о дореволюционной истории, то при Потемкине. Для своего времени она была очень хороша и опережала мировые тенденции на сто лет. Только век спустя в Европе сделали форму, думая о солдате, а не о внешних лоске и красоте.

- Какую книгу вы хотели бы обсудить в приятной компании?

- Компании, в которые я попадаю вне работы, состоят из образованных, успешных людей, но делятся на две части. Одна часть за ужином, за бутылкой вина обсуждает впечатления, и чаще поверхностные. Кто куда съездил, кто в каком новом ресторане побывал, изредка - кто какую модную премьеру посмотрел. А другая часть - и такие компании встречаются гораздо реже - обсуждает проблемы. Книги, спектакли, поднимающие эти проблемы... Я терпеть не могу первые компании, мне в них скучно, и очень люблю вторые.

- Ваши любимые места в Москве?

- Их очень много. Я люблю ходить пешком и могу вам назвать расстояние в центре от одного места до другого с точностью до 200 шагов. Вообще очень рекомендую пройтись по Бульварному кольцу. Целиком. Это недолго, максимум - 10 000 шагов, два часа, прекрасная прогулка в выходной день.

- О чем вы мечтаете?

- О том же, о чем и все, здесь собравшиеся. Все люди мечтают об одном и том же. Я еще в начале 90-х побывал в Помпеях, мы целый день по ним гуляли с очень хорошим экскурсоводом. И главный вывод, который я сделал, - у тех, кто жил в Помпеях две тысячи лет назад, были абсолютно такие же, как у нас, интересы, страсти, конфликты, союзы... Ничего не меняется. Меняются сейчас разве что модели мобильных телефонов.

«МЫ ВЕРНУЛИ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ»

- До вашего прихода в руководство союза очень многие числились его членами. И вдруг - переаттестация, а в здание СПР на Комсомольском проспекте нельзя пройти без электронных пропусков. Почему?

- Все не так. Все члены союза, которые в нем состояли, сохраняют членство, ни один пока не исключен. Но у нас проходит переаттестация. Выяснилось, что огромное количество членов полностью утратили связь с организацией. Одни выбыли по естественным причинам, однако числятся до сих пор. Другие, как выясняется, даже не писали заявлений, не заполняли анкеты, не платили взносы, но непостижимым образом все равно стали и остаются членами. Третьи числятся в союзе, хотя в жизни ничего не писали... Мы сейчас выделили год на то, чтобы неспешно, вместе с региональными организациями провести переаттестацию и заменить членские билеты. А историческое здание на Комсомольском проспекте, по секрету вам скажу, мы вернули: Союз писателей в нем раньше находился на птичьих правах, без документов занимая несколько комнат. Теперь это полностью наше здание. В которое члены проходят по пропускам как нового, так и старого образца - можете просто показать его охраннику, он откроет для вас турникет.

Вопрос от писателя Александра Проханова:

- С вашим приходом в Союз писателей начались новации, пожалуй, даже революционные. На задний план отошли те, кого я условно называю «представители оккупационной литературы», многие из них уехали. На авансцене стали появляться патриотические писатели. Вам удалось отстоять и вернуть назад ЦДЛ. Но самое главное в Союзе писателей, по моему мнению, - восстановить литературный процесс. Это очень тонкая и мучительная задача. Потому что, когда в домне или мартене долгое время не варят сталь, она запекается, и ее приходится высекать зубилом... Как в полной мере восстановить тот литературный процесс, который в СССР порождал школы, внутренние состязания, диссидентскую литературу, а после 1991 года погас?

- Александр Андреевич, я точно этого не смогу сделать один. Только вместе с вами, с членами союза. Это не задача функционера, а задача наша общая. Мы со своей стороны можем подталкивать, организовывать честные премии, фестивали вроде «Красной площади», где Союз писателей принимает непосредственное участие, продвигать наших членов, поддерживать литературные журналы... Прославленный журнал «Москва», «Литературная газета», издательство «Художественная литература», «Роман-газета» вернулись сейчас в Союз писателей, и та же «Литературная газета» - теперь его орган. Уверен, что все от этого выиграют.

«В ДЕТСТВЕ Я МЕЧТАЛ О ПРОГУЛКАХ С ЛЕНИНЫМ»

Вопрос от литературоведа Игоря Волгина:

- Россия 200 лет была страной литературоцентричной. Не было парламента, не было политических партий, все общественные страсти шли через литературу. Сейчас мы потеряли это качество. И в мире нет стран литературоцентричных. Зато есть искусственный интеллект, и я вижу его влияние на своих студентов: человек, не способный связать два слова на семинаре, приносит хорошо написанную работу, и понятно, кто за него ее сочинил... Возродится ли в России литературоцентричность? И сможет ли интеллект естественный противостоять искусственному?

- Вопрос не в бровь, а в глаз. Мне сегодня интересную новость прислали: компания Anthropic, один из гигантов ИИ, официально заявила о необходимости притормозить его развитие. Она боится, что не может контролировать создаваемый ею продукт. Заявление очень тревожное и характерное. Это как с ядерным оружием, только его мы хоть как-то пытаемся контролировать, а с ИИ все совсем непонятно. При этом надо иметь в виду: нравственно человек до сих пор находится примерно на уровне лука и стрел. Мы еще не доросли до арбалета - потому что арбалетом ребенок без особой подготовки на расстоянии может убить взрослого человека. Вот мы не доросли даже до того, чтобы обращаться с этим оружием, мы во временах раннего Средневековья, если не Римской империи! А уже у нас атомная бомба и дроны. Мы не готовы к этому, мы внутри - дети!.. С ИИ повторяется то же самое.

Игорь Волгин:

- Моя дочь, которой 8 лет, посмотрела ваши лекции и выучила всех представителей династии Романовых. Я в ее возрасте этого не знал! Она вам тоже хочет задать вопрос. (Передает микрофон дочери, она говорит: «Владимир Ростиславович, о чем вы мечтали в детстве?»)

- Не поверите (улыбается), я в детстве жил на Украине, гулял по городу и мечтал, как встречусь с дедушкой Лениным, изображенным на моем октябрятском значке. Буду показывать ему, как мы хорошо живем. Хвастаться: вот какое у нас мороженое замечательное, какой детский сад, какой дворик красивый! А дедушка Ленин будет говорить: «Вот вы молодцы, не зря я вас учил и воспитывал!» Такая странная мечта...