Как будут повышать безопасность на дорогах: В России принята новая стратегия на 10 лет

- Пропустите начинающего водителя! Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Безопасность на наших дорогах – одна из приоритетных национальных задач. Благо, многое для нее уже сделано. Хотя, как признают чиновники – сделано недостаточно. 14 ноября Владимир Путин утвердил «Стратегию повышения БДД (Безопасности дорожного движения) на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В том же Указе сообщалось, что Правительство должно в 6-месячный срок представить план мероприятий по реализации этой самой Стратегии. Что было сделано даже с опережением графика – 21 мая.

Кстати, подобная Стратегия – отнюдь не первая. Предыдущая действовала в 2018-2024 годах. И даже была признана успешной (пусть не без оговорок). Так, по данным статистики МВД, аварийность на наших дорогах за этот период упала на 22,1% (относительно 2017 года). Смертность – на 24,5%, Число пострадавших – на 23,5% (см. «Только цифры»). Согласно опубликованным выводам, тем самым удалось (потенциально) спасти жизни более 20 тысяч человек! Однако сами ДТП продолжают оставаться одной из ведущих причин смертности среди детей и лиц трудоспособного возраста, а социально-экономический ущерб от подобных аварий только в 2024 году составил свыше 1,5 трлн рублей!

Если вкратце – все делаем правильно, но надо делать больше, а стараться - лучше. Главная цель новой Стратегии – добиться снижения показателей аварийности в 1,5 раза к 2030 году и минимум вдвое – к 2036-му (относительно результатов 2023-го).

Собственно, на это и направлен план мероприятий, представленный Правительством. Список внушительный – 266 пунктов. Приводить его полностью мы, конечно, не будем. Изучим основные моменты. Которые условно можно разделить на группы, каждая из которых направлена на устранение одной или группы причин, мешающих развитию дорожной безопасности. Их, кстати, перечислили в тексте Стратегии. Если выделить главное, речь идет о:

- плохом техническом состоянии автомобилей и дорожной инфраструктуры;

- недостаточной культуре и дисциплине участников дорожного движения;

- несоответствии нормативов безопасности современным требованиям и технологиям;

Итак, что предлагается сделать в ближайшие годы? И чем это «грозит» простым автолюбителям?

Только цифры

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОПАРКА

Согласно официальной статистике, по итогам 2024 года в России числилось 63,1 млн транспортных средств (на 6 млн больше, чем в 2017-м). При этом на легковые автомобили приходится 82,9% всех случаев ДТП с пострадавшими и погибшими. Почти четверть из этих машин (23%) старше 15 лет. А 9 из 10 отечественных «легковушек», выпущенных на российских заводах в 2022-2024 гг., не имеют отдельных систем безопасности. Правда, не указано – каких именно. Зато указано, что «по мере увеличения срока эксплуатации транспортных средств все чаще выявляются технические неисправности и увеличивается тяжесть ДТП».

Ну, тут секрет полишинеля. Понятно, что чем старше машина – тем хуже ее состояние в силу износа. Плюс – уже в силу возраста - в ней может не быть современных систем безопасности. Так что со старением автопарка надо бороться, а контроль за состоянием текущего – улучшить и ужесточить.

Что предлагается?

Увы, про возможное снижение утильсбора и прочих пошлин, что повлекло бы рост доступности новых машин, в плане мероприятий – ни слова (хотя есть намерения стимулировать обновление автопарка через льготные кредиты, государственные закупки и страховые привилегии). Зато Правительство поручило Минтрансу, Минэкономразвития и Росстату к 2030 году разработать методику, позволяющую «использовать данные о пробеге автомобилей для вычисления относительных показателей аварийности». Еще ранее – к 2028 году – должно быть готово исследование о «Рисках участия в дорожном движении праворульных машин» (этим займутся МВД, Минпромторг и Минтранс совместно с НАМИ). А в 2030-2031 годах Центробанк, МВД и Минпромторг, после консультаций со страховыми компаниями, должны предоставить доклад о возможности «индивидуализации страховых тарифов по ОСАГО в зависимости от характеристик машины».

- Бесспорно, старение автопарка и контроль за его техническим состоянием – проблема важная, - признает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Но, глядя на отдельные пункта списка мероприятий, невольно задумаешься: как бы не получилось, что принятые меры приведут лишь к росту цен на страховки для старых машин и каким-то дополнительным пошлинами – на праворульные автомобили.

- С последними – отдельная история. В самой Стратегии заградительных мер на их ввоз или эксплуатацию не планировалось. Этот вопрос обсуждался, но из окончательной повестки был исключен – как, например, и возможные ограничения для водителей старше 60 лет, - добавляет шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто. – Откуда в плане мероприятий взялось исследование, посвященное оценке рисков праворульных машин для безопасности на наших дорогах – загадка. Само по себе оно, может, лишним не будет. Но как бы не оказалось, что в результате будет сделан вывод об их «повышенной опасности», и, следовательно – необходимости каких-то ограничений на эксплуатацию или импорт подобных авто. Для Дальнего Востока, где местный автопарк чуть менее, чем полностью состоит из автомобилей с правым рулем, это стало бы катастрофой. Хочется верить, что до этого не дойдет.

Скептически относятся эксперты и к сбору подробной статистики по техническому состоянию автомобилей (их возраста, пробега, комплектации и т.д.), попавших в ДТП.

- Ведь на основе полученных данных предлагается корректировать тарифы ОСАГО. Мол, если у машины согласно данной статистике выше риск попасть в ДТП, значит, и полис на нее будет дороже. Но как все эти данные собрать? Учитывая колоссальное число разных моделей в разных комплектациях, которые ездят по нашим дорогам? Это попросту невозможно! – говорит Антон Шапарин.

Отсюда возникают риск, что все сведут к возрасту и пробегу. И окажется, что чем старше машина и больше число км на одометре, тем дороже будет на нее полис.

Довод «не покупайте старое, берите новое – и платите за страховку меньше!» - он, увы, не сработает.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМАТИВЫ

В общем, что делать со старыми автомобилями – не очень понятно (кроме как констатировать, что чем они старше – тем хуже). Зато можно усилить контроль за состоянием новых. Тут тоже есть, где развернуться. В частности, Правительство поручило:

1) к 2027-2030 годам перезапустить национальный рейтинг оценки безопасности машин RuNCAP.

Речь о краш-тестах, на основе которых модели будут оценивать на предмет защиты водителя и пассажиров в момент аварии (а также пешеходов – в случае наезда). Собственно, аббревиатура NCAP с английского и переводится как «программа оценки новых автомобилей». Свои «нкапы» есть во многих регионах мира. В нашей методики испытаний будут аналогичны европейской – EuroNCAP. Работа над национальным рейтингом стартовала в 2018-м, но «забуксовала» из-за Пандемии, а затем – из-за серьезных структурных изменений нашего рынка, связанных с уходом из России всех западных брендов. Но теперь ее активизируют. И, если все пойдет по плану, уже через год-два представленные в России модели начнут «бить» на профильных полигонах. Кто лучше себя проявит – получит какие-то преференции. Помимо явного рекламного эффекта (все же, для покупателей хороший результат подобных испытаний – отнюдь не пустой звук), это может быть и понижающий коэффициент при расчете цены на ОСАГО. Да, поручение проработать данный вопрос тоже содержится в постановлении Правительства.

- Само собой, такие испытания не станут лишними. Вопрос, как именно их организуют и хватит ли на это бюджета? Так же понятно, что устаревшие модели краш-тестов проходить не будут. А значит, стоимость страховки для них по умолчанию станет выше, - опять разводит руками Антон Шапарин.

2) Обновить требования к системам активной и пассивной безопасности в машинах (здесь речь лишь о новых моделях, хотя…). Сам список довольно внушительный (впрочем, возможно – не окончательный). Речь, в частности, о системах контроля за движением по полосам, помощи с рулевым управлением в аварийной ситуации, автоматического торможения в экстренных случаях… Конкретный перечень должны представить до 2030 года.

Нынешний - весьма куцый. Для получения ОТТС (Одобрения типа транспортного средства, которое нужно для выхода модели на наш рынок) необходимо разве что наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС (для автоматического оповещения служб спасения в случае ДТП), двух подушек безопасности и АБС. Маловато! Так что мера – разумная. Но чем больше опций – тем дороже машина. И если, например, «китайцы» большинство подобных систем и так предлагают чуть ли не в базовой комплектации, то как быть с российскими брендами? Сможет ли АвтоВАЗ на свои новые модели установить систему автоматического торможения? А если да – насколько эти модели станут дороже?

Меньше вопросов вызывают прочие поручения. Например, по разработке более четких критериев безопасности ДУУ (Детских удерживающих устройств – читай «детских кресел и бустеров») с учетом возрастных, антропометрических и физиологических особенностей ребенка. А также повышению их доступности – как в плане цен, так и в плане ассортимента на рынке. С этим, кстати, у нас есть проблемы. А безопасность детей – превыше всего!

ДИСЦИПЛИНА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Проблема – комплексная. Тут речь и о подготовке водителей. И о контроле за соблюдением ПДД. И об общей культуре участников дорожного движения. К которым, кстати, относятся даже дети. В том числе – дошколята.

Можно сколько угодно бороться за повышение безопасности транспортных средств. Но любая машина – это лишь механизм, которым надо уметь пользоваться. Перефразируя восточную мудрость: «Дай человеку «умный автомобиль», и он будет цел один день. Научи его правильно на нем ездить – и он будет цел всю жизнь».

Вот с последним у нас есть проблемы.

Снова немного статистики. За последние 15 лет число новых водителей сократилось почти в 2 раза! Если в 2010 году права впервые получили 2,2 млн россиян, то в 2025-м – всего 1,3 млн. Уровень успешной сдачи практических экзаменов в ГАИ с первой попытки – жалкие 14%. И это он еще подрос за последние годы!

Совсем плохо с подростками. В 2017-2024 годах число детей, «управляющих механическими ТС и погибшими в ДТП», выросло в 2,5 раза, раненных в подобных авариях – почти в 5 раз!

На 19,8% с 2022 по 2024 гг. увеличилось число погибших по вине начинающих водителей (к ним относятся автолюбители со стажем вождения до 2-х лет).

Если вкратце: учат в автошколах плохо. Учащихся становится меньше. Одновременно остро растет проблема присутствия детей (само собой – без должной подготовки и без прав) на дорогах общего пользования в качестве водителей ТС (в основном мототехники – всяких питбайков, мопедов, квадроциклов), а значит – и числа аварий с их участием (в том числе – с трагическим исходом). Смешаем это с общими пробелами в понимании детей и их родителей, как правильно вести себя на дорогах (хотя бы правильно переходить проезжую часть, в том числе – во дворах!) – и мы получим то, что называется «кризисом дисциплины участников дорожного движения».

Кстати, контроль за соблюдением ПДД со стороны и опытных водителей сюда тоже относится.

Чтобы исправить ситуацию, меры тоже придумали. Из числа наиболее любопытных изучаются варианты:

1) поэтапного допуска начинающих водителей к управлению транспортным средством. Речь о возможных ограничениях для автолюбителей, со стажем до 2-х лет.

- Для примера – в советское время были «юношеские права», - вспоминает автоэксперт Андрей Ломанов. – С ними нельзя было садиться за руль без присутствия рядом более опытного водителя – инструктора или родителя. Нельзя было ездить по скоростным магистралям или в темное время суток. Но это давало возможность ребятам уже с 16 лет получить неоценимый опыт управлением автомобилем. И к 18 годам стать полноценным и готовым участником дорожного движения. Возможно, что-то подобное можно возродить и сейчас.

Практика, кстати, широко применяема в других странах. Где-то начинающим автолюбителям не разрешают ездить слишком быстро (например, в Белоруссии скоростной лимит для водителей со стажем до 2-х лет – 70 км/ч). Где-то в первое время действует строгая бальная система штрафов (как в ОАЭ, где если за 4 года после получения прав набрал 12 штрафных очков, то отправляешься на пересдачу экзаменов). Что можно и нужно придумать у нас – решит МВД. Срок подготовки доклада по поручению Правительства – до 2027 года.

2) развитие юношеских мото- и автошкол. Их есть у нас – но не так много (около 130 штук на всю страну). Речь о чем-то вроде кружков или секций, посвященных подготовке юных автолюбителей. Где мальчишек и девчонок с младых лет (да хоть с младшего школьного возраста) учат водить машины и двухколесную технику на специальных закрытых площадках, разбираться в их техническом устройстве, а заодно – глубоко погружают в понимание основ ПДД. Тут поручение Правительства касается региональных властей – чтобы продумали возможности развития таких школ в связке с общеобразовательными учреждениями. Говоря по-простому – чтобы в обычных школах были не только футбольные, баскетбольные, волейбольные секции, но и «автомобильные».

- По крайней мере – так выглядит задумка. Что получим на выходе – пока неясно, - разводит руками Игорь Моржаретто. – Также пугает строчка в документе: «реализация программы должна осуществляться в рамках действующего финансирования». То есть, выделения дополнительных средств не планируют. В общем, идея-то хорошая! Но подобная формулировка почти не оставляет шансов на успех.

3) Реформа системы обучения в автошколах. Так, в Правительстве отмечают – подготовка водителей должна осуществляться «с учетом новых реалий дорожного движения». Уже на 2026 год запланированы изменения в списке вопросов экзаменов по теории. Основная задача – исключить фактор «заучивания» готовых билетов. Рабочая группа уже создана – и работает.

Возможно, что-то поменяют и в подходе к сдаче практических экзаменов.

Но это – что касается подготовки новых водителей. За уже «опытными» тоже будут следить. В числе прочих поручений Правительства:

– проработка вопросов о внедрении алкозамков (устройств, блокирующих запуск двигателя при наличии паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе) и иных устройств контроля за состоянием водителя;

- изучение необходимости применения дополнительных мер воздействия на водителей, которые систематически нарушают ПДД;

- расширения перечня медицинских противопоказаний для управления транспортным средством;

- подготовка проекта федерального закона о «повышенной ответственности родителей в случае нарушений детьми ПДД».

РЕЗЮМЕ

Сейчас весь список предполагаемых мер легко описать простой фразой: «За все хорошее против всего плохого». Как отмечают эксперты: «Мало конкретики, много размытых формулировок». Но с этого и начинаются такие программы – необходимо обозначить ключевые проблемы и наметить способы их устранения. В общем, важно начать – а остальное проработаем в процессе. Срок достаточный – 10 лет.

Как сработает? Мы не знаем. Но тут снова немного статистики. В 2011-2020 гг. средний уровень смертности на дорогах по всему миру упал на жалкие 5%. Россия вошла в число стран, сумевших снизить его вдвое! Знаете, сколько всего государств в этом списке? Всего 10.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Веские причины сменить АЗС: на что обратить внимание