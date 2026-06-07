Три российские семьи вернулись домой с Украины

Омбудсмены России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец на погранпереходе «Новая Гута» договорились о «гуманитарной дипломатии», создав первый канал обмена документами между странами. Фото: П/с уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

Анастасия с маленьким Мирославом. Родом из Ленинградской области. После смерти мужа осталась в Киеве - без жилья, без стабильной работы, без близких родственников. Несколько попыток выехать к сестре в Россию срывались из-за проблем с документами. Киевские чиновники гоняли молодую вдову по кругу годами.

Пожилая корейская пара наконец доберется из Днепропетровской области на Сахалин. Оба родились в Южной Корее, познакомились уже в России, осели в Сахалинской области, а позже перебрались на Украину - в Днепропетровщину. Там их и застала война. Мужу в 2022-м поставили кардиосклероз, в 2024-м - повторный инфаркт. Дочь Елена, оставшаяся на родине, несколько месяцев билась за родителей через российского омбудсмена.

Лариса - самый тяжелый случай. Еще до ковида работала техником-лаборантом в строительной лаборатории Нового Уренгоя. Весной 2020-го поехала во Владимир-Волынский - забрать к себе стареющую мать. И тут ковид, границы закрылись. Шесть лет на Украине: без статуса, без перспектив, со здоровьем, которое неуклонно ухудшалось. На родине ее ждал сын Иван - он же и встретил.

А теперь о главном - почему эта история не только про семьи.

Омбудсмены России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец договорились о «гуманитарной дипломатии». Раз дипотношений между нами нет - и в обозримом будущем не будет, - два омбудсмена становятся официальным каналом обмена гражданско-правовыми документами. Свидетельства о смерти, о рождении, справки для наследства, бумаги для пенсий и выплат семьям погибших бойцов.

Три вернувшиеся семьи - это как раз те случаи, ради которых такой канал и нужен.

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