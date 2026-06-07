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Общество7 июня 2026 20:38

Как ребёнку безопасно подработать летом, чего мы не знаем о Пушкине и что доказывает существование инопланетян

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
Михаил НЕБЕРА
Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Путин — про путь России, письмо Зеленского и новое мироустройство

2 место. Когда же российской разведке удастся выследить и уничтожить Зеленского

3 место. Украину надо резать на две части по Днепру

4 место. Наше все: Пушкин, которого мы не знаем

5 место. На работу с 12 лет? Что надо знать родителям подростка, решившего подзаработать летом

6 место. Хватит называть нашу медицину бесплатной!

7 место. ИИ никогда не заменит врачей

8 место. «Дом дракона», «Мыс страха», «Вы нам не подходите» и «Малахит»: какие сериалы смотреть в июне

9 место. Существование инопланетян доказывает наличие кротовых нор. Так они прилетают на Землю

10 место. Съемки «Альпийской баллады» с Иваном Янковским, возвращение Паулины Андреевой в кино и возрождение «Фабрики звезд»