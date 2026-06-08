ФСБ России выявила в стране сеть нелегальных онлайн-казино. Фото: Wpadington/Shutterstock/Fotodom

На основании информации Федеральной службы безопасности, Следственный комитет России приступил к расследованию уголовного дела в отношении руководящего состава и членов преступной группы, которая контролировала на территории страны сервисную платформу финансовых операций в интересах онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена.

«Злоумышленники, как установило следствие, занимались незаконным приемом ставок для азартных игр, проводимых через онлайн-платформы, такие как «Pin-Up», «FreshCasino», «Leon», «MelBet», «MostBet», «PlayFortuna», «Punch», «RioBet», «Shangrilla», «WhyCasino», «lwin», «Azino», «WinWin», «888Casino». Полученные денежные средства затем перенаправлялись указанным игровым заведениям», - перечислила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Пресечена деятельность преступного сообщества, обеспечивающего финансирование незаконной игорной деятельности

Она отметила, что ежедневно подозреваемые обрабатывали тысячи транзакций на перечисленных игровых платформах. Для точного определения суммы незаконно полученной прибыли проводятся судебные финансовые экспертизы.

По данным представителя СК России уже задержаны 24 члена организованной преступной группы. Им инкриминируется незаконная организация азартных игр, незаконный оборот средств платежа, а также создание преступного сообщества и участие в нем, согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ.

Лидеры и активные участники группировки взяты под стражу. Восемь других лиц, причастных к делу, объявлены в розыск.

В ходе обысков были конфискованы значительные суммы наличных денег и предметы роскоши, включая дорогие автомобили. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых.

Следственные действия по данному делу продолжаются.

Отметим, что сегодня в стране есть четыре легальных игорных зоны, где разрешено играть на деньги. Однако, преступникам оказалось проще находить клиентов в сети. Отдельной проблемой стало распространение нелегальных игр среди военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации. Преступники делали все, чтобы вовлечь в игру военнослужащих, которые получали крупные денежные выплаты.

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