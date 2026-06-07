Глюкоза в честь 40-летия снялась без одежды

Глюкоза отметила 40-летие. Фото: Наталья ВОЛОШИНА.

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) отметила 40-летие. В честь круглой даты артистка опубликовала в соцсетях пикантную фотосессию, в которой позирует обнаженной. Наталья снялась без одежды в постели, шокировав подписчиков своей откровенностью.

На одном из фото она сидит на кровати с телефоном в руках. Певица сделала необычную «рваную» стрижку, высветлила брови и отказалась от макияжа.

Наталья снялась без одежды. Фото: соцсети.

На другом фото Глюкоза лежит на подушке с косметической маской на лице. В кадре крупным планом снята ее голая грудь.

«Мне сегодня 40», - лаконично подписала снимки Наталья.

«Не верится, что тебе 40», «В душе всегда подросток!» - написали подписчики в комментариях, поздравляя исполнительницу хита «Невеста» с юбилеем.

Артистка выложила откровенные кадры в своем блоге. Фото: соцсети.

Глюкоза в последнее время постоянно шокирует подписчиков в соцсетях провокационными образами: то покрасит волосы в синий цвет, то сбреет брови и сделает короткую стрижку. Далеко не все одобряют ее эксперименты с собственной внешностью, считая, что Наталья только уродует себя. Поклонники умоляют певицу прекратить издеваться над собой и вернутся к прежнему имиджу. А заодно уволить своего стилиста.

Ранее Глюкоза объяснила, почему она решила резко сменить имидж. По словам артистки, ее прежний образ перестал интересовать поклонников, поэтому она осознала, что ей нужно что-то менять. Певица искренне удивляется: чего все так переполошились, ведь она всегда была эпатажной и часто меняла образы.

В эфире программы Ксении Собчак «Что о тебе думают?» Наталья Ионова впервые рассказала о том, как 53-летний супруг Александр Чистяков относится к ее экспериментам с собственной внешностью.

По словам Глюкозы, муж во всем поддерживает ее и даже видит в смене образов особые преимущества.

«Это так круто - взять и сделать что-то по-другому, потому что все можно смыть за три секунды. Ему нравится, вообще мужчинам нравится, когда женщина меняется. Потому что так у него сразу много женщин, и все они в одной», - рассказала Наталья.