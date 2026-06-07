79-летняя Татьяна Васильева предстала на сцене нагой в образе Венеры

Татьяна Васильева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Татьяна Васильева в свои годы продолжает активно работать. Звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» играет на театральной сцене и не отказывается от самых смелых ролей. В соцсетях появился ролик, снятый во время спектакля «Плохие девчонки». В одной из сцен 79-летняя Васильева предстает… абсолютно нагой.

В спектакле режиссера Эдуарда Радзюкевича кроме Татьяны Васильевой играют Олеся Железняк и Ольга Орлова. Комедия рассказывает истории трех разных женщин, которые одновременно оказываются в одном месте, чтобы изменить свою жизнь.

Героиня Васильевой предстает в образе Венеры, написанной итальянским живописцем Боттичелли – с длинными рыжими кудрями. Татьяна Григорьевна появляется на сцене в длинном алом плаще. В какой-то момент она сбрасывает накидку и остается перед зрителями обнаженной, с золотыми ракушками на груди. Ее наготу прикрывают лишь длинные локоны.

Сбросив алый плащ, актриса осталась нагой. Фото: кадр видео.

«Это такое счастье, когда на тебя нацелены камеры, и кажется, что ты не зря родился, не зря живешь на земле. Миллионы людей будут смотреть на тебя: кто-то улыбнется, кто-то всплакнет, кто-то станет чище, добрее, терпимее», - говорит Васильева со сцена.

Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что на актрисе надет комбинезон телесного цвета, имитирующий голое тело. Тем не менее, для того, чтобы появиться на сцене в таком виде в 79 лет требуется незаурядная смелость.

Стоит отметить, что на восьмом десятке артистка сохранила стройную фигуру и выглядит вполне гармонично – никакого лишнего веса, длинные ноги и изящная талия.

Героиня Васильевой предстает в образе Венеры Боттичелли. Фото: кадр видео.

Ранее стало известно, что в семье Татьяны Григорьевны грядет пополнение. Артистка готовится стать бабушкой в восьмой раз. 47-летний сын звезды Филипп Васильев и его жена Мария снова станут родителями.

От первого брака с актрисой Анастасией Бегуновой у Филиппа есть сыновья Иван и Григорий, а во втором союзе с Марией Болонкиной у него родились дочери Мирра, Сарра и сын Яша.

Дочь актрисы Елизавета, которой сейчас 39 лет, подарила матери внуков Адама и Леонида.