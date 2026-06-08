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Политика8 июня 2026 6:13

Отбор в войска беспилотных систем занимает один-два днявидео

Всем прибывшим кандидатам оплачивают проезд, а иногородних устраивают бесплатно на ночлег
Александр БОЙКО
Работа пункта отбора на военную службу по контракту

Работа пункта отбора на военную службу по контракту

Атаки ударных дронов киевского режима на мирные города России вызывают закономерный рост желающих подписать контракт с Минобороны России.

В пункте отбора города Ростов-на-Дону уже не протолкнуться.

В Ростовский-на-Дону пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО обращаются граждане со всей страны

Если раньше граждане приходили, чтобы получить исчерпывающую информацию о контрактной военной службе, то сегодня большинство прибывают на пункты отбора, чтобы подписать документы.

Всю необходимую информацию они получают на сайте Минобороны России.

Большинство вопросов связано с порядком подготовки и получения военных специальностей, уточняют сведения о денежном обеспечении, а также льготах для военнослужащих и их семей.

Всем прибывшим кандидатам оплачивают проезд, а иногородних устраивают бесплатно на ночлег.

Кандидат на контрактную службу из Краснодара, Владислав Босов, выразил заинтересованность в войсках БпС: «Я приехал из Краснодара. Где-то месяц-два назад я еще задумывался, что бы пойти на СВО, но тут мне друзья предложили такой вариант, как войска БпС. Это достаточно интересная вещь, по сути это новый род войск и проблем с обучением там не должно быть».

На оформление документов уходит один - два дня.

«Процесс отбора включает медицинское освидетельствование, сдачу анализов, в том числе на социально значимые заболевания, и консультацию с психологом. По результатам всех этапов, с учетом предпочтений кандидата, определяется место его дальнейшей службы», - комментируют кадры в Минобороны России.

Успешно прошедшие отбор контрактники направляются в воинские части для прохождения подготовки по воинской специальности.

По прибытии в часть, новобранцы будут официально зачислены в штат подразделения, начнут получать установленные выплаты и приступят к углубленной общевойсковой подготовке на полигонах.