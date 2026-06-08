Одноклассники запускают Народный день подарков

Одноклассники объявили 24 июля Народным днем подарков – новым летним поводом, который предлагает дарить близким небольшие подарки и знаки внимания без привязки к официальным праздникам. Идея проекта – напомнить пользователям, что повод для теплых слов и сюрпризов может быть не только по календарю.

Одноклассники – народная социальная сеть и площадка для повседневного общения, где люди поддерживают связь с близкими, поздравляют друг друга и делятся теплыми словами. Народный день подарков продолжает эту идею и предлагает еще один летний повод для знаков внимания.

Интерес к инициативе подтвердили и результаты опроса ОК: 74% респондентов положительно оценили идею появления отдельной даты в году, которая напоминала бы дарить подарки и проявлять заботу не только по большим праздникам.

В преддверии Народного дня подарков, с 8 июня по 24 июля, пользователи ОК смогут присоединиться к тематическим активностям на платформе и получать «народные билеты» в приложении Колесо призов. Они дадут возможность участвовать в розыгрыше главных призов, итоги которого подведут в прямом эфире 24 июля.