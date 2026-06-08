«Мы кормим не только себя»: Александр Дронов о прорыве Новгородской области

Губернатор Новгородской области Александр Дронов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В интервью «Радио «Комсомольская правда» в кулуарах Петербургского международного экономического форума губернатор Новгородской области Александр Дронов подвелитоги 2025 года: индекс промпроизводства региона составил109%, уровень безработицы - 1,2%, регион занимает первое место в производстве картофеля. Область входит в топ-10 национального рейтинга инвестклимата и готовится к запуску ВСМ, которая сократит путь из Петербурга до 29 минут.

ОХЛАЖДЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И РЕКОРДЫ ОБЛАСТИ

— Поздравляю с избранием и вступлением в должность губернатора! Прошел почти год с вашего назначения. Какие главные итоги 2025 года вы бы выделили для области?

— Спасибо. Буквально неделю назад я выступил перед депутатами Новгородской областной Думы с отчетом о деятельности правительства региона в 2025 году. У нас есть положительные показатели в социально-экономическом развитии, наши крупнейшие предприятия продолжают работать и даже наращивают обороты. Мы продолжаем реализовывать крупнейшие инвестиционные проекты, капитально ремонтировать школы и детские сады, медицинские учреждения, оснащать их современным оборудованием.

Большое внимание – социальной политике. В прошлом году мы ввели шесть выплат при рождении детей введены в Новгородской области за прошлый год.

Приведу несколько цифр. 109% — индекс промышленного производства, показатель выше среднероссийского. 1,2% — уровень безработицы, тоже лучше среднероссийского. Новгородская область — первая по картофелю и вторая на северо-западе по овощам. Это говорит о том, что мы кормим не только себя, но и можем обеспечить качественными продуктами соседей. За этими цифрами — колоссальная работа предприятий, правительства и бизнеса. А конечный итог — это уровень жизни наших людей.

— На полях ПМЭФ регион традиционно представляет ключевые инвестпроекты. Какие приоритеты у делегации на этот раз? Ожидаете ли суммы, сопоставимой с прошлым годом?

— В этот раз подписали 8 соглашений о привлечении инвестиций на сумму свыше 8 млрд рублей. По проектам будет создано более 400 новых рабочих мест. Эти цифры являются индикаторами зрелости инвестиционного климата. Сейчас на первый план выходит эффективное управление уже привлеченными ресурсами. Соглашения, которые мы подпишем в этом году, - это зачастую не проекты «с нуля», а второй, третий и даже четвертый этапы уже действующих проектов. К тому же мы никогда не стремимся искусственно набрать объем инвестиций, скорее ориентируемся на качество проектов, отбираем те, в реализации которых уверены.

ИНВЕСТКЛИМАТ ПЕРВОЙ ДЕСЯТКИ

— Новгородская область поднялась на 44 позиции в национальном рейтинге инвестиционного климата и вошла в топ-10. Впечатляющий результат. Какие факторы сыграли ключевую роль?

— Наш регион уже пять лет в первой десятке Нацрейтинга. Это результат большой, системной работы и яркое подтверждение того, что в нашем регионе комфортно и выгодно заниматься предпринимательством.

Мы выстраиваем партнерские связи с бизнес-сообществом. Открытость к диалогу – наш ключевой инструмент.

Второй важный момент – комплексное сопровождение проектов Агентством развития Новгородской области в режиме «одного окна». Это позволяет инвестору получать оперативную информацию обо всех доступных мерах поддержки, обеспечивает проработку кадровых вопросов совместно с техникумами и колледжами региона, а также гарантирует содействие в эффективном взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями и органами местного самоуправления для ускорения реализации проектов.

Мы ежегодно улучшаем процедуры подключения к сетям, вводим новые меры поддержки и стараемся быстро реагировать на ситуацию, если что-то у инвестора идет не так.

Предприниматели чувствуют это. Их мнения отражаются в результатах опросов Агентства стратегических инициатив.

— Великий Новгород — город с тысячелетней историей. В 2026 году продолжается реализация мастер-плана. Какие знакое проекты будут реализованы в ближайшие годы?

— Самый главный проект — строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. По новгородскому участку работы начались в прошлом году, сейчас идут подготовительные работы. Расстояния останутся прежними, а скорость перемещения изменится колоссально. Время в пути из Москвы до Великого Новгорода составит чуть более полутора часов, а из Новгорода до Петербурга — около 27–29 минут, в зависимости от подвижного состава.

Если говорить о городе: это строительство корпуса полупроводников, канатной дороги, продолжение строительства кампуса на 4000 мест по программе Минобрнауки России.

Кампус — глобальный проект в рамках нашего приоритетного направления «Город- университет». Нельзя сказать, что какой-то проект важнее. Все они направлены на повышение качества жизни населения и на то, чтобы молодежь оставалась в регионе после обучения, применяла знания на практике. А также чтобы к нам приезжали учиться из других субъектов и оставались жить и работать.

ПОРТРЕТ ТУРИСТА

— За четыре года турпоток в регион вырос вдвое. С запуском ВСМ ожидается кратный рост. Как регион готовится к этому? Какие новые форматы отдыха и фишки предложите?

— В 2025 году регион принял более 2,6 млн туристов, что вдвое превышает показатель 2021 года. Растущий турпоток – это и возможности, и объект системной работы для региона. Планируется, что с запуском ВСМ он вырастет до 3 млн человек в год.

Ежегодно мы развиваем туристскую инфраструктуру: увеличиваем количество отелей, улучшаем сеть придорожных объектов, создаем и обновляем пляжи и причалы.

Активно развивается экономика впечатлений: ежегодно проводится более 500 культурно- массовых мероприятий, привлекающих туристов.

Изменился портрет туриста. Это житель столиц возрастом около 40 лет с временем пребывания около 4 суток.

— Как вы работаете над созданием новых мест?

— Во-первых, поддерживаем их создание. Первый пятизвёздочный отель в столице региона появился в 2024 году, и у этого сегмента сохраняется высокий спрос и инвестиционный потенциал.

В 2025 году при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на курорте «Старая Русса» введён в эксплуатацию корпус №14 «Граф Муравьев», получивший категорию 4 звезды. Сетевые отели «3А» появились в Валдае и Старой Русса». Идет развитие и в бюджетном сегменте – нам важно, чтобы возможность познакомиться с Новгородской землей была у каждого путешественника.

Отмечу также хороший опыт вовлечения объектов культурного наследия: в последние годы в зданиях исторического центра Великого Новгорода, Боровичей, Старой Руссы появились атмосферные отели и ресторана.

— Какие события ждут гостей?

— Скоро завершится масштабная реконструкция театра драмы имени Достоевского. Само по себе здание - уникальный памятник архитектуры позднесоветского периода. А театральные проекты - в том числе международный фестиваль Достоевского, который отметит в этом году свое 30-летие - привлекают не только жителей региона, но имеют мощный туристический потенциал. После обновления, уверен, мы получим еще одну точку роста для отрасли гостеприимства – театральный туризм.