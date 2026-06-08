От кошки Дэн Сяопина до искусственного интеллекта: как Китай соединил коммунизм, рынок и древнюю культуру

Директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

ТЫСЯЧИ ЛЕТ РАЗВИТИЯ

- А знаете, Кирилл, мне повезло! На днях я вернулся из большого путешествия по Китаю, увидел много нового и интересного. И вот мне выпал шанс задать все интересующие вопросы эксперту в этой теме.

Первое, что мне бросилось в глаза - при всем своем экономическом развитии Китай остается Китаем – со старинными (но по-современному уютными) деревеньками, красными фонариками, вездесущими кафешками национальной кухни. Как им удалось сохранить все это, живя, по сути, в будущем?

- История Китая насчитывает четыре тысячи лет. И чтобы поменять эту страну, нужно, наверное, еще столько же - то, что складывалось настолько долго, никакая современная цивилизация быстро изменить не сможет.

Сегодня Китай известен нам как страна высокоскоростных поездов, гигантских небоскребов, высочайших технологий и дронов, которые опыляют сельскохозяйственные угодья. Но прежде всего это древняя цивилизация, которая из поколения в поколение передает одни и те же ценности. Это уникальная культура, существующая на свете столько времени, что, пожалуй, ни одна другая цивилизация не может с ней сравниться. Все древние цивилизации давно отошли в учебники, а Китай продолжает существовать, развиваться и интегрировать современные достижения в свою культуру.

Сегодняшний Китай — это смесь исконных традиций, марксизма, пришедшего из Советского Союза, и современной рыночной экономики, которая зародилась на Западе. Стране удалось соединить эти три элемента настолько органично, что они способствуют развитию именно в таком сочетании.

- А как вы считаете, у нас может получиться так же эффективно соединить рыночную экономику и свою историю, культуру, традиции?

- Наша культура не такая древняя, как китайская, но и в СССР, и в современной России гораздо больше русского, чем кажется с первого взгляда. Но коммунисты так сильно боролись с русской культурой, что возникло ощущение: современное развитие и традиционная культура - это антиподы. В Китае этого не было и нет. Наоборот, там люди с удовольствием берут напрокат национальные костюмы, чтобы фотографироваться на улицах.

Думаю, вы часто такое видели (о, да! – Ред.): возле памятников истории и архитектуры немало женщин в красивых традиционных нарядах. У нас же такое не принято: это считается несовременным, устаревшим, деревенским. И в этом отличие: уважение и даже почитание традиционной культуры сегодня — часть современного Китая.

Шанхайский Пудун, за пару десятков лет превратившийся из захолустья в район небоскребов и крупнейший финансовый центр, стал символом китайского экономического чуда. Фото: Евгений ОРЛОВ.

РЕЦЕПТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА

- В чем главные причины китайского экономического чуда?

- Здесь стоит вспомнить столетний упадок китайской цивилизации с середины XIX по середину XX века. В Китае этот период называют столетием унижений. Страна тогда была полуколонией Запада. Это было отступление от привычного образа Китая как крупнейшей мировой цивилизации и центра силы.

Сегодня Китай возвращает себе законное место, ведь много столетий он был одной из крупнейших экономик мира.

Конечно, успех во многом обусловлен правильно выбранным курсом. Придя к власти в 1949 году, коммунисты допустили множество ошибок - вспомним события 50-60-х годов (эпоха радикальных социально-экономических экспериментов, включая Культурную революцию, которые привели к экономическим проблемам, - Ред.). Но с конца 70-х годов китайцы взяли курс на открытость и реформы, который позволил соединить то, что в Советском Союзе казалось несоединимым: марксизм и рыночную экономику, традиционную культуру и рыночные отношения. Это удалось благодаря гению Дэн Сяопина и его команды.

Он, как известно, говорил: «Какая разница, какого цвета кошка, если она ловит мышей?» То есть: почему мы должны быть обязательно красными, если рыночная экономика позволяет развивать страну быстрее? В итоге из бедности вывели 700 миллионов человек — это беспрецедентный случай в истории человечества. Китай стал второй экономикой мира, через пять лет станет первой. Это доказывает правильность выбранного курса.

- В России подход к экономической политике нередко оборачивается крайностями: либо неповоротливый госплан, либо дикий рынок. А какова роль государства в китайской экономике?

- Экономика в Китае серьезно управляется государством. Но без нарушения законов рынка.

Например, развитие искусственного интеллекта сегодня приобретает гигантское значение и становится главным национальным проектом. Как это происходит? Государство объявляет: с этого дня развиваем искусственный интеллект. И любая коммерческая компания, внедряющая ИИ, получает налоговые льготы, субсидии, может рассчитывать на кредит от государства по заниженным ставкам; более того, предоставляются бесплатные государственные технологии. Поэтому каждая компания понимает, что получит дополнительную прибыль, если будет использовать высокие технологии в производстве, сельском хозяйстве, медицине, промышленности, где угодно.

Так, через стимулирование, а не запреты, происходит экономический рост. Китайские власти грамотно ставят задачу и контролируют исполнение. Получил субсидию или льготу - представь результат. Для этого в крупных компаниях работают партийные комитеты, а мелкие отчитываются перед городскими партийными комитетами. Но все они точно знают: государственный контроль есть и он работает.

Так государство маневрирует, делая акцент на определенных сферах экономики в соответствии с пятилетним планом. Китайцы до сих пор живут пятилетками, сейчас началась 15-я. И они реализуют ее, сочетая государственное управление, контроль и рыночную экономику.

- Государственный контроль у многих ассоциируется с гипер-регулированием на грани удушения. Китаю удается этого избежать?

- Гипер-регулирования там нет, коммерческие компании развиваются достаточно автономно. Если вы крупнейшая корпорация, то должны действовать в тесной связке с государством, понимая его задачу. Но вам не запрещают зарабатывать на этой задаче: выбирайте направления из пятилетнего плана, в которых можете что-то сделать, и зарабатывайте, сколько хотите. Главное — двигаться в русле общей цели.

Китай - лучший пример долгосрочного планирования. На Западе такого нет. Западная рыночная экономика больше подвержена изменениям, кризисам и политической конъюнктуре. Руководители государства думают о переизбрании через 2-3-4 года, а Китай рассчитывает на 50 лет вперед, знает, какими должны быть цифры на несколько пятилетних планов. Эти цифры доводятся до предприятий, а они, работая по госплану, получают выгоду в виде налоговых послаблений, льгот, дополнительного финансирования.

- Еще мне бросилась в глаза очень развитая инфраструктура: кругом магистрали, мосты, транспортные развязки, вокзалы, аэропорты, железные дороги… Это тоже один из секретов китайского экономического чуда?

- Акцент на строительство и обновление инфраструктуры был сделан несколько десятилетий назад. За эти годы достигнуты гигантские результаты: например, мост через огромную реку возводится за несколько дней.

Китаю удалось полностью обновить жилищную инфраструктуру, модернизировать ветхий жилой фонд. А также обновить дороги, железнодорожные магистрали, аэропорты. Сейчас даже возникла проблема перепроизводства инфраструктуры: много незаселенного жилья, не задействованы строительные мощности. Размахнулись на гигантский проект, который очень сложно теперь тормозить. И это достоинство может превратиться в проблему для китайской экономики. Многие говорят, что в этом кроется опасность инфраструктурного кризиса. Поживем – увидим, но на сегодня результат потрясающий: ни одна страна не смогла так быстро осовременить свою инфраструктуру в таком масштабе.

На фото слева Директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

КАК ИМПОРТИРОВАТЬ БЛАГОПОЛУЧИЕ

- Что мы могли бы позаимствовать у Китая в плане развития?

- Прежде всего планирование. Это основа. У нас в стране можно гораздо успешнее осуществлять долгосрочное планирование. Нужно неторопливо и вдумчиво, тщательно расписать этапы на несколько десятилетий, а затем скрупулезно контролировать выполнение, не допуская резких изменений налоговой, промышленной, финансовой политики. Китаю это отлично удается. Он стабилен, и это привлекательно для граждан, иностранных инвесторов, для создания атмосферы стабильности. А она очень важна для экономики.

Несколько дней назад мне исполнилось 48 лет. Это ровно столько, сколько Китай проводит политику открытости и реформ, начавшуюся в 1978 году. И все эти 48 лет мой ровесник постоянно видит, как страна богатеет. Да, случалась пандемия, финансовый кризис в 1997 году, но в целом уровень жизни населения неуклонно растет. Он уверен, что так будет всегда, потому не знает другой жизни. Стабильность и внутренняя уверенность, что завтра будет еще лучше, - гигантская ценность для развития экономики. Эта ценность и заключена в государственном планировании, которому у Китая может поучиться весь мир.

- А откуда у Китая деньги на это развитие? На субсидирование частного бизнеса, строительство инфраструктуры и т. д.

- Деньги заработаны прежде всего на экспорте. За последние полвека Китай превратился в мировую фабрику, и до сих пор у него очень большой профицит торгового баланса (превышение экспорта над импортом, - Ред.). Китай продолжает экспортировать по всему миру товары, которыми мы пользуемся ежедневно. Он постепенно повышает их уровень: когда-то это были термос и детская игрушка, теперь - смартфон и электромобиль. Китай остается экспортной державой номер один и получает сверхприбыли, которые вкладывает в технологии будущего.

- А нам есть что дать Китаю, помимо ресурсов?

- Конечно. Китайцы очень заинтересованы в наших военно-технических, космических, цифровых технологиях. За последние годы у нас сделали большой шаг вперед современные направления, пока еще недостаточно развитые в Китае - например, банковские технологии, финтех. Наши крупнейшие банки работают гораздо лучше китайских, они более продвинутые. То же касается сферы госуслуг и цифровых государственных платформ. А также космоса, который Китай сейчас активно развивает, во многом опираясь на российские технологии. Китайские истребители летают на российских двигателях, КНР продолжает закупать российские вертолеты…

Но нужно помнить: Китай быстро учится. Пройдет немного времени — и он будет запускать истребители на собственных двигателях, делать более совершенные космические аппараты, чем наши. Поэтому нам нельзя отставать, нужно оставаться на равных с великим восточным соседом.

Суперсовременный Китай чтит свою древнюю культуру. Девушки любят фотографироваться в национальной одежде у исторических зданий. Фото: Евгений ОРЛОВ.

СОВЕТЫ БИЗНЕСУ И ТУРИСТАМ

- Что бы вы посоветовали знать и учитывать российским предпринимателям, которые хотят вести бизнес с Китаем?

- Очень важно понимать китайскую культуру. Она ритуализирована, содержит много символики, традиций, которые в Китае воспринимают очень чувствительно. В нашей европейской культуре такого нет.

Многие российские бизнесмены уже начинают использовать китайскую деловую культуру себе во благо. Этому стоит поучиться, это не так сложно, но может дать быстрый человеческий контакт с китайскими партнерами. В противном случае к вам могут относиться с напряжением.

- Можете привести примеры таких ритуалов?

— Допустим, приглшаете китайского партнера, прибывшего в Москву из Пекина, зайти в переговорную. Вам безразлично, где он сядет. Но для китайца важно, где его посадит хозяин. Он должен сидеть напротив двери, лицом к входу — это самое почетное место и в переговорной, и на деловой встрече, и во время обеда.

Или взять для примера подарки. У нас они не особенно приняты: договорились, пожали руки, разбежались. А у китайцев важно после встречи вручить символический подарок.

В общем, есть много мелочей, которые способны либо быстро сблизить с партнером, либо при несоблюдении этих правил превратить любую сделку в невозможную, даже если вам улыбаются и говорят, что все будет хорошо.

- Сейчас активно развиваются не только бизнес-связи, но и туризм. Дайте, пожалуйста, три главных совета туристам, едущим в Китай.

- Первый совет: чтобы увидеть настоящий Китай, советую посетить небольшой старинный городок, а не огромный туристический центр типа пекинского Запретного города или храма Неба, где толпы могут ужаснуть и отпугнуть. Таких городков очень много, есть они и недалеко от Пекина или Шанхая. Побродите там, где поменьше туристов и побольше подлинной китайской культуры.

Второй совет: выучите базовые слова на китайском языке, ведь очень мало китайцев говорят по-английски.

И третье: установите на телефон несколько китайских приложений, без которых будет трудно чувствовать себя комфортно. Alipay и WeChat — две основные платформы для платежей (а WeChat – еще и для общения с китайцами). Туда можно спокойно перевести деньги онлайн из российских банков. DiDi — заказ такси. Если интересуют закупки — есть прекрасное приложение Taobao. Для путешествий на автомобиле или ориентирования на местности установите карты AMap, потому что Google Maps в Китае вам ничего не покажет.

- От себя добавлю, что еще стоит установить онлайн-переводчик. Действительно, среди китайцев немногие говорят по-английски, а вот через такие приложения они общаются охотно, и качество перевода сейчас достойное.

Кирилл, а какие отрасли экономики сейчас наиболее перспективны для сотрудничества России и Китая?

- Мы экспортируем огромные объемы нефти и газа, много агропромышленной продукции. Импортируем электронику, автомобили, промышленные товары. Но самые перспективные технологии – это те, что создают технологический суверенитет. И нам, и Китаю. Обе страны в этом очень заинтересованы.

Поэтому нужно сотрудничать в сфере высоких технологий: это цифровизация, искусственный интеллект, электронные финансовые технологии, роботизация, биомедицина. Технологии будущего постепенно заменяют людей и они чрезвычайно важны и для китайской экономики (где сокращается количество рабочей силы), и для российской. У нас схожие проблемы с Китаем, и решать их можно схожими инструментами, вкладываясь в совместные высокотехнологичные проекты.

Хотите увидеть настоящий Китай - отправляйтесь не только в Запретный город или Храм неба, но и в небольшие уютные городки. Фото: Евгений ОРЛОВ.

ЧЕРЕЗ ДВЕ ПЯТИЛЕТКИ

— И в завершение - философский вопрос. Если заглянуть на 10 лет вперед, каким вы видите Китай в 2036 году? Что изменится сильнее всего? И каким видите наше сотрудничество?

— К 2036 году Китай — уже первая экономика мира, очень высокотехнологичная, с уровнем жизни не ниже сегодняшних ведущих европейских стран. Люди будут пользоваться всеми благами цивилизации, больше внимания уделять культуре, музеям, театрам, путешествиям. И, конечно, Китай станет еще больше открыт для мира. Он станет более интернациональным. Наверное, больше людей заговорят по-английски или по-русски.

Что касается российско-китайских отношений, то я убежден: мы нужны друг другу, и через 10 лет останемся ведущими стратегическими партнерами на евразийском пространстве и в мире. Возможно, это партнерство удастся расширить за счет других стран, создав новую глобальную инфраструктуру международных отношений, о которой постоянно говорят наши лидеры. Рассчитываю, что за 10 лет на этом пути удастся сделать очень многое.