Больше фото смотрите по ссылке: сообщение о столкновении поездов под Санкт-Петербургом использовали для накрутки подписчиков

Поезда следуют по расписанию Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях Ленинградской области появились сообщения о том, что под Санкт-Петербургом произошло лобовое столкновение двух поездов. В качестве доказательства приводится фотография. В кадре опрокинутые пассажирские составы, много людей. Указано, что жуткие снимки нельзя публиковать просто в посте, поэтому их предлагается посмотреть по специальной ссылке. Правда, ни в одном СМИ информации о крупном крушении не было. «Комсомольская правда» разоблачила фейк. Показываем, как он был создан, и на что нужно обратить внимание.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на раскрытие недостоверной информации.

Первое, что бросается в глаза при анализе новости — полное отсутствие официальных подтверждений. В официальном канале РЖД нет сообщений о столкновении поездов в Санкт-Петербурге. Но что более странно, о крупном крушении нет ни слова в информационном пространстве Ленинградской области — ни в СМИ, ни в пабликах, которые первыми реагируют на любые ЧП в регионе. Об аварии сообщили только несколько каналов, получив информацию через предложку. При этом посты имеют пометку «Информация может быть недостоверной».

Сообщения использовали фотографию аварии. Откуда же она взялась? Поиск по изображениям быстро расставил все на свои места. Проверка показала, что фото сделано 18 декабря 2024 года, когда поезд Мурманск — Санкт-Петербург на станции Княжая столкнулся с грузовым составом.

Фотография изначально опубликована в телеграм-канале «Заполярный ворчун/Мурманск». Как сообщается в посте, снимки были сделаны через 15 минут после столкновения составов.

Чтобы выдать старый кадр за «свежую сенсацию из-под Питера», создатели фейка прибегли к нехитрому фотомонтажу: они отредактировали снимок, изменив темный вечерний фон оригинального кадра на светлый дневной, пытаясь обмануть алгоритмы поиска дубликатов.

Зачем авторам каналов пугать людей вымышленными катастрофами? Ответ банален — жажда легкой наживы и циничная накрутка аудитории. В конце каждого подобного «экстренного» сообщения размещается ссылка с обещанием показать «видео момента столкновения» или «списки раненых». На деле же ссылка ведет не на авторитетный источник, а на телеграм-бота для накрутки подписчиков. Это типичный «серый» метод продвижения, паразитирующий на человеческом любопытстве и тревоге.

Подобные схемы кликбейтных фейков довольно часто появляются в соцсетях. Чаще всего они используют темы ДТП, которые не было или которые произошли давно. Периодически в в интернете всплывают старые кадры обрушений путепроводов из Китая или США с подписью, что трагедия произошла в условной Твери или Новосибирске.