Павел Акимов: «Строительство всегда будет профессией будущего»

Ректор НИУ МГСУ, академик Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), профессор, доктор технических наук Павел Алексеевич Акимов.

За это время вуз стал главным центром подготовки инженерно-строительных кадров в стране, а его научно-педагогические школы, преподаватели, исследователи и выпускники внесли значимый вклад в развитие строительной и смежных отраслей, как в России, так и за ее пределами.

О том, как меняется строительное образование, почему цифровизация не заменит инженера и какие направления будут определять развитие отрасли в ближайшие годы, рассказал ректор НИУ МГСУ, академик Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), профессор, доктор технических наук Павел Алексеевич Акимов.

- В этом году НИУ МГСУ отмечает 105-летие. Что вы считаете главным достижением университета за эти годы?

- Главным достижением я бы назвал то, что на протяжении всех прошедших лет наш университет являлся и является исключительно востребованным и нужным отрасли и стране в целом. Менялись техника, технологии, сложность строительства, подходы к проектированию, возведению и эксплуатации зданий, но НИУ МГСУ сохранял свою роль ведущего центра подготовки специалистов, исследований и разработок для строительного комплекса.

За этими 105 годами стоят десятки тысяч подготовленных нами специалистов, которые работали и продолжают работать на крупнейших строительных объектах мира. Именно преемственность сильных инженерно-строительной и архитектурной школ, а также способность отвечать на новые вызовы отрасли я считаю нашим главным достоянием.

Особенно важными для нас стали последние годы. С 2021 года НИУ МГСУ участвует в главной программе поддержки российских вузов — программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», реализует стратегические технологические проекты, связанные с технологическим лидерством и суверенитетом России в строительной отрасли, развивает научные исследования. Среди ключевых направлений – разработка новых строительных конструкций и технологий, новых материалов, новых цифровых решений, а также научно-технический консалтинг и инжиниринг. В интересах обеспечения национальной безопасности мы работаем над созданием защитных сооружений нового поколения, технологий ускоренного восстановления объектов. Важнейшей, по сути определяющей развитие НИУ МГСУ на десятилетия вперед, стала поддержка Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным проекта создания на базе НИУ МГСУ кампуса мирового уровня. Эта инициатива реализуется сейчас в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Первые объекты кампуса уже строятся: блоки «А» и «Б» нового Образовательно-научного кластера будут включать передовые образовательные и научные пространства с высокотехнологичными лабораториями, зоны коворкинга и локации для самостоятельной и проектной работы, конференц-зал. Завершение строительства этих объектов запланировано на 1 сентября 2027 года, а в целом весь проект создания нового кампуса включает образовательные и научные объекты, здания для проживания обучающихся и сотрудников, объекты социальной и спортивно-оздоровительной инфраструктуры, а также технопарк.

- Как менялась роль строительного образования в России и что сегодня позволяет НИУ МГСУ оставаться одним из ведущих строительных вузов?

- Строительство на протяжении всей истории было связано с созданием комфортной и безопасной среды для жизни, работы, учебы и отдыха человека. Постепенно эта задача становится все более сложной и многогранной.

Современное строительство влияет на комфорт, качество жизни, здоровье, продуктивность, возможности для общения и развития. Среда жизнедеятельности может поддерживать, вдохновлять, помогать сосредоточиться или, наоборот, создавать ощущение дискомфорта. Одним словом, инженерно-строительные, архитектурные и градостроительные решения напрямую влияют на человека и общество.

Соответственно меняется и роль строительного образования. Сегодня недостаточно научить будущего инженера проектировать конструкции, определять нагрузки и воздействия. Важно сформировать специалиста, который понимает последствия своих решений и способен комплексно смотреть на развитие городской среды. При этом современный инженер должен уверенно владеть цифровыми инструментами, технологиями моделирования, нормативной базой и методами управления проектами. Именно сочетание фундаментальной инженерной подготовки, востребованных и перспективных компетенций лежит в основе образовательной модели НИУ МГСУ.

Особое значение имеет принцип непрерывного образования. Сегодня инженер учится на протяжении всей профессиональной карьеры. В этой связи НИУ МГСУ развивает программы дополнительного образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки, помогая специалистам осваивать новые технологии и современные управленческие практики.

Отдельного внимания заслуживает международное сотрудничество. Так, например, университет возглавляет Ассоциацию строительных вузов (АСВ), с 2024 года НИУ МГСУ является базовой организацией государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, что подтверждает высокий уровень экспертных и образовательных компетенций университета.

Наш университет также активно участвует в развитии научно-технической и нормативной базы строительной отрасли. Для профильного инженерного вуза эта работа принципиальна: сильная профессиональная школа обучает в соответствии с действующими требованиями и участвует в их совершенствовании, формируя экспертную и научную основу инновационного развития отрасли.

- Может ли строительная отрасль в ближайшие годы стать одной из самых технологичных в экономике?

- Безусловно. Более того, по ряду позиций строительная отрасль уже является высокотехнологичной.

Со стороны строительство нередко по-прежнему ассоциируется с бетоном, техникой и монтажом конструкций. Но за современным объектом стоит огромный комплекс работ по цифровому моделированию и проектированию, инновационные технологии возведения и мониторинга состояния, сложные инженерные системы.

Сегодня технологичность строительства проявляется, например, в информационном и численном моделировании, автоматизации контроля, цифровом мониторинге объектов, прогнозировании состояния конструкций, использовании искусственного интеллекта и роботизированных решений.

Строительный комплекс огромен по масштабу, поэтому даже небольшое технологическое улучшение здесь дает колоссальный экономический эффект. Я убежден, что в ближайшие годы строительство будет входить в число наиболее технологически развитых отраслей экономики.

- Как искусственный интеллект меняет строительство?

- Искусственный интеллект (ИИ) уже начинает менять проектирование, строительство и эксплуатацию объектов.

Этот инструментарий способен анализировать большие объемы данных, выявлять потенциальные ошибки и помогать в принятии решений. На строительной площадке искусственный интеллект, в частности, уже сейчас полезен для контроля за ходом работ, сопоставления фактического состояния объекта с календарным графиком и цифровой моделью. В эксплуатации зданий его роль, на мой взгляд, будет еще более заметной: прогнозирование аварийных ситуаций, планирование ремонтных работ, управление энергопотреблением, контроль состояния инженерных систем, анализ обращений жителей или пользователей объекта. Вместе с тем, важно понимать: ответственность инженера никуда не исчезает. Окончательное решение всегда принимает специалист, который понимает физику процессов, требования безопасности, нормативные ограничения и особенности эксплуатации объекта.

Приведу пример. После пожара в 2000 году на Останкинской телебашне решение о ее сохранении и восстановлении было принято на основе инженерной оценки конкретного специалиста, нашего коллеги, академика РААСН Владимира Ильича Травуша. Прецедентов проведения ремонтных работ на объектах такого масштаба ранее никогда не было, зато было немало коллег, предлагавших снести этот уникальный объект.

Наши студенты должны уметь профессионально работать с современными инструментами, включая искусственный интеллект, и критически оценивать их результаты.

- Какую роль цифровизация играет в подготовке будущих инженеров?

- Как уже отметил, современный инженер должен уверенно работать с расчетными программами, проектной документацией, информационными моделями объектов капитального строительства и цифровыми системами управления строительством.

В НИУ МГСУ этому уделяется большое внимание. Мы развиваем проект «Цифровая кафедра», благодаря которому наши выпускники наряду с основным дипломом, по сути, получают второй диплом с допуском к новому виду деятельности в сфере информационных технологий.

Большие надежды связываем с цифровой образовательной платформой «Открытый строительный университет», которая была разработана нами для предоставления бесплатного доступа к онлайн-курсам (которые мы и сами активно создаем) в области строительства и смежных дисциплин. Эта цифровая платформа ориентирована на студентов, преподавателей, исследователей и профессионалов строительной отрасли, реализует беспрепятственный доступ к современному образовательному контенту для поддержки обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительного образования. Кроме того, сформированы модули по организации кадровой политики в части поиска вакансий, грантовой поддержки науки, централизованного информирования о мерах поддержки в части науки, единый календарь образовательных событий в части строительства, а также создание единого идентификатора для пользователей, связанных со строительным направлением “Stroy-ID”.

Хотел бы отметить, что цифровые технологии, разумеется, не заменяют традиционное инженерное образование. Лабораторные работы, практика, работа с оборудованием и участие в реальных проектах остаются фундаментом подготовки специалиста.

- Есть ли риск, что часть традиционных инженерных компетенций станет менее востребованной?

- Такой риск есть для любой профессии, где значительную часть работы составляют повторяющиеся действия. Автоматизация действительно берет на себя часть рутинных операций: расчеты, оформление документации, проверка отдельных решений. Вместе с тем это, конечно, не означает, что роль инженера снижается. Напротив, чем совершеннее становятся цифровые инструменты, тем выше требования к специалисту, который ими пользуется.

Программное обеспечение может выполнить расчет, построить модель или сформировать прогноз. В этой связи часть соответствующих навыков, конечно, будет уходить в автоматизацию. Вместе с тем программа не способна самостоятельно оценить корректность исходных данных, проверить правильность расчетной схемы или учесть реальные условия эксплуатации объекта. Все это остается задачей инженера. Таким образом, фундаментальная инженерная подготовка не теряет значения, а становится еще более востребованной.

- Какие компетенции сегодня наиболее важны для будущего инженера-строителя?

- Наряду с профессиональными знаниями существенную роль приобретают так называемые метакомпетенции. Прежде всего это способность критически оценивать результаты своей работы, анализировать ошибки и делать выводы. Для инженера это один из ключевых факторов профессионального роста.

Не менее важна готовность постоянно учиться. Технологии, программное обеспечение и методы расчетного обоснования и проектирования строительных объектов развиваются очень быстро, поэтому современный специалист должен регулярно обновлять свои знания и осваивать новые инструменты.

Еще раз повторю, что фундаментальная инженерная подготовка остается основой профессии. Именно она позволяет понимать физическую сущность процессов, принципы работы строительных конструкций, принимать обоснованные решения и эффективно использовать цифровые технологии.

Отдельно снова отмечу ответственность за результат. От качества инженерных решений напрямую зависят безопасность людей и надежность объектов, поэтому специалист должен уметь критически оценивать свои решения, проверять их и постоянно повышать квалификацию.

Не менее важны навыки работы в команде. Наши выпускники становятся руководителями строительных проектов, инженерных коллективов, исследовательских групп. Поэтому умение взаимодействовать с людьми и брать на себя ответственность становится ключевой компетенцией современного инженера.

- Какие направления будут определять развитие строительной отрасли в будущем?

- Я бы выделил несколько стратегических направлений.

Первое – реконструкция, капитальный ремонт и продление жизненного цикла зданий. В нашей стране огромный фонд объектов, которые требуют грамотной оценки технического состояния, усиления, модернизации инженерных систем, повышения энергоэффективности, адаптации к современным требованиям безопасности и комфорта. Это поле работы для инженеров, проектировщиков, специалистов по эксплуатации, экспертов, технических заказчиков.

Второе — развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры. От состояния сетей, очистных сооружений, систем водоснабжения и водоотведения во многом зависит качество жизни людей. Здесь нужны новые технологии диагностики, роботизированные решения для ремонта труднодоступных участков.

Третье направление — безопасность. Это сейсмостойкое строительство, защита критической инфраструктуры, устойчивость объектов к чрезвычайным воздействиям, развитие научных основ возведения уникальных зданий и сооружений, развитие нормативной базы. Для НИУ МГСУ это одно из самых значимых направлений.

Кроме того, все большую роль будут играть инклюзивное проектирование, устойчивое развитие территорий и создание комфортной городской среды.

- Как университет взаимодействует с отраслью и помогает студентам получать практический опыт?

- Практическая подготовка всегда была одной из сильных сторон НИУ МГСУ. Это важнейшая составная часть образовательной программы, предоставляющая возможность студентам закрепить полученные в течение обучения знания и навыки. Производственная практика дает уникальный шанс начать свой трудовой путь, для большинства являясь стартовой точкой в выбранной профессии. Кроме этого, для профильных организаций прием обучающихся на производственную практику также является прекрасной возможностью заранее начать формирование кадрового резерва из числа лучших обучающихся, тем самым привлекая ценные молодые кадры. В вопросах практической подготовки мы активно сотрудничаем с работодателями, прежде всего из числа членов Попечительского совета НИУ МГСУ, имеем особые отношения с Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы. Кроме того, участвуя сами в научно-техническом сопровождении проектирования и строительства уникальных зданий и сооружений в России и за рубежом, стараемся вовлекать студентов в реальные отраслевые проекты уже во время обучения.

- Что бы вы хотели пожелать студентам, преподавателям и выпускникам НИУ МГСУ в юбилейный год?

- Преподавателям, научным работникам и сотрудникам НИУ МГСУ хочу выразить огромную и искреннюю благодарность за их труд, неравнодушное отношение к делу, стремление сделать наш университет лучше.

Студентам желаю ответственно относиться к учебе и использовать годы обучения максимально эффективно. Это действительно уникальное время для получения знаний и профессионального становления.

Выпускникам НИУ МГСУ хочу пожелать сохранять связь с университетом. Для нас важны Ассоциация выпускников, профессиональные контакты, наставничество, участие выпускников в образовательных, научных и отраслевых проектах.

Вообще, НИУ МГСУ, как и любой университет, славен прежде всего, своими людьми.

Абитуриентам хочу пожелать успешно пройти все испытания и сделать правильный выбор будущей профессии. Я убежден, что профессия строителя – это очень хороший выбор. Все, что нас окружает (жилые массивы, дороги, мосты, театры, школы, больницы, промышленные предприятия) создано руками строителей.

И, наверное, мало профессий, в которых спустя годы можно пройти мимо результата своего труда – построенного объекта и сказать своим детям: «Этот дом проектировал, рассчитывал или строил я». В этом есть большая человеческая и профессиональная ценность, уникальность нашей профессии.