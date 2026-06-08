Дмитрий Песков: Петербургский международный форум давно прочно стоит на ногах

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич, Петербургский экономический форум получился таким очень ярким. Ну, в силу определенных причин, обстоятельств - где-то больше было внимания уделено политическим вопросам… И в какой-то момент темы экономики ушли на второй план. Тем не менее, вчера подвели итоги, и они оказались рекордными. Заключено контрактов на 6,6 триллиона рублей, в форуме приняли участие представители 142 стран мира. Как в Кремле - и, в частности, президент Владимир Путин - оценивают экономический аншлаг Петербургского форума?

- Александр, во-первых, мы все вам признательны за столь подробную информацию о состоявшемся форуме, - заметил официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 8 июня, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Я думаю, это для всех было весьма интересно.

Послушайте, форум давно стоит прочно на ногах как международное мероприятие… Мероприятие, которого ждут не только у нас в стране, но и международные инвесторы, международный бизнес… Который, как мы с вами уже давно согласились, несмотря на все незаконные санкции, во многом продолжает оставаться на нашем рынке.

Мы продолжаем свою заинтересованность в привлечении иностранных инвестиций.

Об этом шла речь также и в выступлении президента, и в ходе панельной дискуссии, которая имела место.

Конечно, все представители бизнеса проявляют неподдельный интерес к форуму, и это находит свое отражение в тех самых цифрах, которые вами подробно были озвучены.

- Спасибо!