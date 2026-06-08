ДОМ.РФ назвал имена 100 финалистов программы Архитекторы.рф

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Завершился отбор на восьмой поток образовательной программы Архитекторы.рф. Организатор – ДОМ.РФ – подвел итоги конкурса. Из 2716 откликов, поступивших из 86 регионов России, экспертный совет из 20 ведущих специалистов выбрал 100 финалистов. Их имена опубликованы на официальном сайте проекта.

В число отобранных участников вошли не только архитекторы и градостроители. Среди прошедших отбор – сотрудники государственных и муниципальных органов, урбанисты, девелоперы, а также эксперты в области территориального планирования.

В 2026 году финалистам предстоит решать проектные задачи по трем ключевым направлениям: мастер-планирование, комплексное развитие территорий и сохранение культурного наследия. Командная работа будет строиться на реальных кейсах российских городов, что позволит участникам сразу применить полученные знания на практике.

«Интерес к программе Архитекторы.рф стабильно растёт. Она уже доказала свою эффективность. Её выпускники образуют общероссийский центр компетенций. Среди них — главные архитекторы регионов и профильные специалисты, которые внедряют знания на практике и выигрывают профессиональные конкурсы. Именно такие кадры станут ключевым звеном при разработке мастер-планов для 200 городов. Мы видим в них архитекторов перемен, которые создают новый стандарт городской среды», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Отборочная кампания стартовала в конце марта. На первом этапе кандидаты заполняли анкеты на сайте, прикладывали портфолио и рекомендательные письма, писали мотивационное эссе. Второй этап включал видеоинтервью, где претенденты рассказывали о своем профессиональном опыте и взглядах на развитие городов и территорий.

Программа обучения состоит из четырех очных модулей и нескольких дистанционных занятий. Первый очный модуль пройдет в Москве уже в июле и будет посвящен развитию профессиональных и личностных компетенций. Формат обучения включает лекции, тренинги, образовательные экспедиции по России и зарубежью, а также практические занятия.