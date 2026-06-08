Войска МО РФ уничтожили более 1445 украинских боевиков

В минувшие сутки российские войска уничтожили более 1445 украинских военных и иностранных наемников. Фото: Александр Река/ТАСС

На пресс-брифинге представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщил о взятии под контроль населенного пункта Химик, находящегося вблизи Горловки. Теперь наши группировки получили оперативный простор для выхода к Краматорске и Славянску.

Он также озвучил свежие сведения о потерях украинской армии за минувшие 24 часа. Сообщается, что в минувшие сутки российские войска уничтожили более 1445 украинских военных и иностранных наемников. Наибольшие потери нанесли врагу подразделения прифронтовых группировок: «Север» - уничтожили свыше 235 боевиков ВСУ, «Запад» - 220, «Южная» - 180, «Центр» - 325, «Восток» - 450, а «Днепр» - 35 человек.

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Помимо живой силы, за последние сутки ВСУ потеряли 12 единиц бронетехники, семь артиллерийских систем и 78 единиц автомобильной техники.

Используя армейскую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию, Объединенная группировка войск ВС РФ нанесла удары по складам с боеприпасами и топливом, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры. Также были поражены временные пункты дислокации украинских формирований и наемников в 139 районах.

Системы ПВО России зафиксировали уничтожение восьми управляемых авиабомб и 634 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 8 июня 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

158 461 - дронов.

661 - ЗРК.

29 664 - танков и бронемашин.

1 729 - РСЗО.

35 268 - орудий.

63 602 - единиц спецтехники.