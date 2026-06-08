«Редкоземельная гонка»: Ставка на глубокую переработку и технологический суверенитет

Можно ли говорить о том, что редкоземельные металлы стали новой нефтью? Фото: TSViPhoto/Shutterstock/Fotodom

Скажите навскидку, какие редкоземельные металлы вы знаете? Скорее всего, немного. Но широкой аудитории это и не важно. А вот для властей и владельцев крупного бизнеса редкоземельные металлы становятся критически важным компонентом для целого списка ключевых производств. От энергетики и электроники до оборонной промышленности. Можно ли говорить о том, что редкоземельные металлы стали новой нефтью? Где формируется реальная ценность – в добыче, переработке или в технологиях конечного применения РЗМ? И как получить от этого наибольшую выгоду? На эти и другие вопросы попытались ответить участники сессии «Редкие, стратегические: суверенитет и международное сотрудничество в области РЗМ и критических минералов», прошедшей в рамках ПМЭФ-2026.

Суверенитет через переработку: новая философия недропользования

Россия обладает одной из крупнейших сырьевых баз редкоземельных металлов в мире - 28,4 млн тонн запасов. Тем не менее обращаться с этими запасами нужно бережно и так, чтобы максимально возможная добавленная стоимость оставалась внутри страны. Технологический суверенитет невозможен без продукции высоких переделов.

- Без редких и редкоземельных металлов сегодня невозможно мыслить производство высокотехнологической продукции. Государство подставило плечо нашим инвесторам, мы компенсировали часть затрат на НИОКР. Я рассчитываю, что в 2028 году у нас будет полная линейка технологий разделения, - заявил Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства России.

Этот принцип стал краеугольным камнем государственной политики.

- Отечественная сырьевая база обеспечивает любой уровень потребления и экспортных поставок. Но с 2024 года любые месторождения дефицитного минерального сырья лицензируются с обязательством глубокой переработки внутри страны. Мы законодательно это закрепили, - заявил Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России.

Конкретный проект, который должен замкнуть цепочку, уже реализуется.

- На базе Соликамского магниевого завода в Пермском крае ведется строительство первого в стране промышленного комплекса по производству и разделению редкоземельных металлов. Сырьевой базой станет Ловозерское месторождение в Мурманской области. Запуск комплекса запланирован на 2028 год, - пояснил Александр Козлов.

Кроме того, для стимулирования вовлечения техногенных отходов правительство упростило регуляторику: действующие компании могут извлекать РЗМ из отходов без дополнительных лицензий, а для новых инвесторов закреплено право «второоткрывательства» на техногенных месторождениях.

Узкий рынок, санкции и уникальность каждого месторождения

Несмотря на амбициозные планы, отрасль сталкивается с системными ограничениями.

- Низкий внутренний спрос существенно сужает емкость отечественного рынка, в то время как жесткие санкционные ограничения блокируют экспортные возможности. Ситуация усугубляется технологическими трудностями: подбор рентабельных способов обогащения требует проведения сложных индивидуальных исследований, - перечислил три ключевых барьера Александр Козлов.

По его словам, универсальных технологических решений не существует - «каждое редкометалльное месторождение обладает своей уникальной спецификой». Кроме того, дополнительной проблемой является устаревшая система учета запасов. Идет работа над законопроектом, направленным на повышение достоверности данных.

- Запасы по многим объектам утверждались еще в советский период - при совершенно иных экономических и технологических условиях, - посетовал глава Минприроды.

Это особенно актуально для многокомпонентных месторождений, таких как Черногорское (в Красноярском крае).

- Руды Черногорского месторождения содержат медь, никель, теллур, селен, кобальт, золото, серебро, палладий и платину. Все эти металлы критически востребованы как в гражданских отраслях, так и в рамках выполнения гособоронзаказа, - рассказал Муса Бажаев, президент АО «Группа Альянс».

От неоколониальной модели к технологическому партнерству

В глобальном масштабе борьба за критическое сырье приобретает новую этику.

- Для Сьерра-Леоне и других африканских стран критически важно уйти от модели простой поставки сырья за рубеж. В противном случае мы получаем «колониализм 2.0», когда континент выступает лишь сырьевым донором. В качестве альтернативы мы совместно с Россией сейчас активно развиваем проекты по локализации перерабатывающих производств непосредственно внутри нашей страны, - рассказал Джулиус Маттай, министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Республики Сьерра-Леоне.

Саудовская Аравия также видит будущее за совместными технологическими платформами.

- В секторе критических полезных ископаемых на первый план выходят технологические аспекты: глубокая переработка, инфраструктура и стабильное финансирование. Нам необходимо детально изучать международные платформы для совместного решения этих вопросов, - заявил Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф, министр промышленности и минеральных ресурсов королевства.

По сути, все обладатели сырьевых ресурсов заняли схожую позицию - пытаются реализовать внутри страны полный цикл.

- В эпоху глобального технологического перехода спрос на критическое сырье ежегодно растет на 20–30%. Наша главная задача - сформировать целостную экосистему полного цикла: от геологоразведки до реализации готовой продукции, - заявил Ерсайын Нагаспаев, министр промышленности и строительства Республики Казахстан.

Наука как фундамент: большие глубины и координационные центры

При этом любой технологический прорыв невозможен без фундаментальной науки и без координации усилий власти, ученых и бизнеса.

- В мировой геологической науке отсутствует однозначное понимание генезиса редкоземельных элементов и универсальных критериев их поиска, - считает Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета.

По его словам, перспективные оруденения находятся на больших глубинах - значительно ниже традиционных горизонтов. Решением он видит создание специализированных координационных центров.

Таким образом, глобальная конкуренция за редкоземельные металлы и критические минералы переходит из плоскости владения недрами в плоскость технологической компетенции, глубины переработки и равноправного международного партнерства. Россия, Казахстан, Саудовская Аравия и страны Африки, судя по заявлениям, готовы выстраивать новую модель - не сырьевого придатка, а промышленного альянса.

СПРАВКА «КП»

29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Это главное экономическое событие года, где заключаются крупнейшие сделки. Суммарно на триллионы рублей. Главная тема ПМЭФ на этот раз звучит так: «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». При этом одной из основных тем стало развитие искусственного интеллекта и его влияние на глобальную и российскую экономику.

Всего в деловой программе запланировано более 150 пленарных сессий, круглых столов и дискуссий разных форматов. Параллельно проходят тематические форумы: молодежный, малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и другие. Кроме того, запланирована насыщенная спортивная и культурная программы. В этом году на форум съехались представители 130 стран и территорий. Общее число участников – 24 тысячи человек.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ПМЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».