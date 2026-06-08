«Через 50 лет автомобили будут сами отвозить детей в школы»: самые яркие заявления гостей открытой радиостудии «КП» на ЦИПР-2026

Фото: предоставлено пресс-службой ЦИПР.

Одной из главных тем, обсуждаемых на ЦИПР-2026, стала проблема с кадрами. Многие предприятия испытывают дефицит специалистов. По оценкам экспертов, нехватка синих воротничков в реальном секторе экономики доходит до 70-80%. Не случайно, руководители соответствующих компаний ищут инструменты для повышения эффективности, сокращения времени на выполнение рутинных задач. Эксперты отмечают, что высококлассные специалисты идут туда, где есть цифровизация. HR-специалистам требуется привлекать самые лучшие кадры, использовать методы удержания, развития персонала. HR-функция сейчас все больше становится и стратегической: требования к цифровизации в области управления персоналом заметно растут. Более 70% сотрудников хотят повысить свою квалификацию за счет работодателя, но такая возможность есть только у трети, согласно опросу hh.ru. И вот здесь на помощь приходят цифровые решения, которые помогают удерживать и развивать сотрудников.

«Сегодня HR-автоматизация — это уже не просто «оптимизация процессов», а реальный инструмент, который помогает бизнесу быть устойчивее. Компании всё больше вкладываются в удержание и развитие людей, и цифровые HR-инструменты, в частности, HRM-системы, помогают в реализации этого.

Так, для системного обучения линейных руководителей в группе компаний «Нацпроектсрой» запустили «Школу Мастера» на базе Neon HRM. В рамках этой программы сотрудники проходят обучение без отрыва от производства, из любой точки страны и с любого устройства, получают обратную связь от наставников и видят свой прогресс в личном кабинете системы. Это один из примеров нашей практики, когда цифровые решения дают компании измеримый результат, а сотрудникам – понятный карьерный трек», - рассказал «КП» директор по маркетингу компании «Нэксайн» Олег Глебов.

Цифровые решения помогают и в других отраслях экономики, например, в ритейле, е-коммерции, автопроме, почтовых сортировочных центрах при логистических перемещениях.

- При складских операциях наши решения по роботизации помогают увеличить производительность труда в 2-3 раза, увеличить скорость обработки заказов на четверть и сократить трудоемкость. Замена ручной обработки отправлений на робота-сортировщика позволяет увеличить производительность в 5-6 раз. А самое главное, роботизация увеличивает точность обработки заказа и снижает ошибки до всего лишь 0,5%. Это позволяет компаниям снизить расходы, высвободить трудовые ресурсы, направить на другие участки, где есть дефицит, либо на тех же складских мощностях делать просто больший объем обработки заказов и отправлений, не строить новый склад, как приходилось делать раньше, - поделился с «КП» управляющий директор направления электрологистики и роботизации «Роснано» Иван Соловов.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие роботизации поможет изменить структурный дисбаланс на рынке труда, где сейчас большой дефицит неквалифицированных трудовых ресурсов. Использование на производствах роботов может снять остроту этой проблемы. Наиболее востребованными специалистами при этом будут инженеры, конструкторы и операторы роботизированных систем , разработчики программного обеспечение, а также специалисты в области искусственного интеллекта.

Использовать ИИ или жить по-старинке?

- Современные инструменты анализа больших данных позволяют перерабатывать гигантские объемы информации, чтобы посмотреть с разных сторон то или иное явление. Например, стоит в технологию вкладываться или подождать? Закупить какое-то готовое решение или пытаться сделать своими силами? Сейчас выросла цена ошибки в бизнесе: увеличивается поляризация между теми, кто использует искусственный интеллект и теми, кто действует по старинке. Те, кто используют ИИ, становятся в десятки раз более продуктивными по сравнению с теми, кто не использует, они за пару вечеров могут сделать то, на что раньше требовались месяцы и даже годы кропотливой работы целых коллективов, - рассказал «КП» директор центра стратегической аналитики и больших данных (iFORA) ИСИЭЗ НИУ «Высшая школа экономики» Константин Вишневский.

При этом, как отмечают эксперты, искусственный интеллект не подменяет собой руководителя компании или направления, он является своего рода усилением: позволяет больше, лучше, качественнее реализовывать те задачи, которые стоят перед бизнесом.

Но возникает вопрос: а можно ли полностью полагаться только на ИИ, на то, что он правильно просчитает спрос на твой продукт, а также потребности того или иного сектора? И вот здесь кроется большая ловушка: возникает иллюзия, что ты можешь задать ИИ вопрос и через одну секунду получить верный ответ. Но, как пояснили «КП» эксперты, проблема в том, что если пользоваться открытыми глобальными моделями, то они по-прежнему достаточно часто галлюцинируют, выдумывают факты и могут нами манипулировать. Именно поэтому гораздо безопаснее использовать отечественные модели и решения, которые не будут внедрять какие-то чуждые нам нарративы.

От Питера до Казани за 24 часа на беспилотнике

Пообщавшись с представителями компаний, которые привезли на ЦИПР свои цифровые разработки, создается ощущение, что совсем скоро наша жизнь будет напоминать страницы произведений писателей фантастов прошлого века. Вот взять хотя бы сферу транспорта. Все активнее внедряется автономный транспорт, для управления которыми не требуется участие человека. И все это благодаря искусственному интеллекту.

- Не за горами тот момент, когда мы увидим транспортные средства без водителей-испытателей, передвигающиеся по обычным дорогам. На одном из курортов страны уже используется наш автономный шаттл на 30 мест, который без водителя перевозит клиентов отеля, - рассказал «КП» директор управления маркетинга и коммуникаций с государственными органами Navio (ООО Автотех) Иван Соломин. - А через 50 лет вся сфера транспорта кардинально изменится. При появлении автономных транспортных средств отпадает необходимость в каршеринге, в такси, потому что ваш автомобиль повезет куда угодно. Ваш личный автомобиль без вас сможет сам отвозить детей в школу. Экономический эффект колоссален! Мы это доказали, проехав в полностью автономном режиме из Санкт-Петербурга до Казани за 24 часа. А с водителем этот путь занимает более 50 часов, потому что действуют режимы труда и отдыха.

Действительно, искусственному интеллекту не нужны остановки, а значит, доставка продуктов питания, товаров общего потребления может ускориться в разы! Но чтобы это стало реальностью, предстоит решить еще немало вопросов. Например, ВАТС на дороге должен научиться взаимодействовать с инспекторами ГИБДД, а еще должны быть решены вопросы безопасности, чтобы избежать использования автономного транспорта со злым умыслом. В конце 2027 года планируется вступление в силу федерального закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который определит, как беспилотники должны сертифицироваться и каким требованиям соответствовать перед выездом на дорогу.

«То, что русское хуже и дороже, это стереотип!»

Действительно ли российские ИТ-разработки все еще ниже по качеству и при этом дороже западных? Этот вопрос мы задавали многим гостям открытой радиостудии «КП» на протяжении всех трех дней ЦИПР. И признаться, ответы наших гостей скорее внушали оптимизм.

- То, что русское хуже и дороже, это стереотип, просто его заучили как мантру. Многие компании воспитались на импортном оборудовании. Но сейчас ситуация меняется, российские компании очень уверенно себя чувствуют на рынке и конкурируют с западными и по технологиям, и по фичам. Наше оборудование было успешно протестировано ключевыми операторами связи, которые подтвердили его соответствие мировым стандартам. Западное оборудование, к которому они привыкли, уже не доступно, а наше - доступно. Многие скажут: вы тут делаете свое оборудование, но внутри у вас импортные процессоры, импортные чипы, так что у вас не русский продукт. Практически все мировые производители электроники используют комплектующие, произведенные всего в двух странах — Китае и США. Это не делает продукт менее "российским" с точки зрения разработки, сборки и функциональности, - рассказал «КП» генеральный директор компании «Сигналтек» Алексей Алясев.

Руководители компаний, в отношении которых введены санкции, признаются: «Это нас стимулирует! Появляется глобальная цель занять место западных производителей. Потенциал здесь огромный!»