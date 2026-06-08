Песков ответил на вопросы об ударе ВСУ по поезду и дефиците бензина в Крыму

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…-,Дмитрий Сергеевич, вопрос – о ситуации в Крыму, где сегодня дрон ударил по пассажирскому поезду, вследствие чего движение пассажирских поездов в Крыму было остановлено. Помимо всего прочего, там наблюдается дефицит с энергоносителями, продуктами питания и так далее… Как Кремль оценивает происходящее?

- Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 8 июня, на вопросы журналистов. - Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного.

Давайте вспомним, как пару лет назад, в Москве и в других крупных городах нашей страны, скупали гречку… В то время, как никакого дефицита гречки не было.

Иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям.., Но, опять же, все власти работают, для того чтобы никаких дефицитов не было.

Но главное в этом именно то, что вы упомянули, - это удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима.

Безусловно, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию.

Мы остаемся открытыми к этому, но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- В продолжение вопроса коллеги про Крым, по поводу поставок топлива. Все-таки там уже долгое время ограничена продажа бензина в одни руки, сейчас было ограничение продажи бензина за наличные. В целом видят ли в Крыму угрозу топливного кризиса и из-за этого - изоляции от материковой части России?

Песков:

- Принимаются меры, для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго.

В настоящий момент, действительно, определенные проблемы есть, и разрабатывается комплекс мер, для того, чтобы эту ситуацию исправлять.