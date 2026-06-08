Доктор Алекс Питер Дос Сантос: «Регулирование — более умный путь, чем тотальные запреты»

Алекс Питер Дос Сантос, специалист в области клинической онкологии и директор Института образования и инноваций в области здравоохранения (INTES). Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Здоровьесбережение — это одна из тем, которой было посвящено довольно много дискуссий в рамках ПМЭФ. И, наверное, главный фактор, который влияет на здоровье населения, - это вредные привычки. Одна из них — курение. Как с ним бороться? Как можно снизить риски никотиновой зависимости? Как влияют на поведение курильщиков жесткие запреты? И какие могут быть альтернативные подходы? Об этом и многом другом в студии «Комсомольской правде» на полях ПМЭФ-2026 рассказал Алекс Питер Дос Сантос, специалист в области клинической онкологии и директор Института образования и инноваций в области здравоохранения (INTES).

- Господин Дос Сантос, добро пожаловать в Россию. Я знаю, что вы у нас впервые. Ваши первые впечатления?

- Да, я первый раз в России. И я очень рад быть в Санкт-Петербурге – городе великой истории. Сегодня утром я видел, как петербуржцы бежали марафон. Это так приятно было наблюдать – люди, занимающиеся спортом. Это полезно для здоровья. Сотни людей бежали – и так приятно было наблюдать, как народ улучшает свое здоровье, и совмещает несколько важных вещей сразу. Спорт – это полезно для здоровья, а когда вы занимаетесь им на природе, да еще в городе с такой красивой архитектурой, как в Санкт-Петербурге, это вообще замечательно.

- Вы приехали из Бразилии. Что можете рассказать об опыте вашей страны в борьбе с табакокурением? Какие отмечаете тенденции в последние годы?

- У Бразилии была довольно успешная программа, которая способствовала сокращению никотиновой зависимости. Доля курильщиков снизилась с 35% в 1989 году до 12% в 2019. То есть, втрое за 30 лет. Для этого повысили налоги и запретили рекламу сигарет. Кроме того, на пачках сигарет указывается, к каким последствиям для здоровья ведет их привычка.

- Очень похоже на российский опыт…

- Да, но сейчас ситуация осложняется. Мы пошли по другому пути, чем в России. Дело в том, что новые средства потребления никотина – такие как электронные сигареты – в Бразилии находятся под полным запретом. Наше правительство не пыталось ничего регулировать, оно просто запретило новые средства потребления никотина – и все.

- А чем это плохо?

- Последствием такого подхода стало то, что возник черный рынок такой продукции. То есть, наше правительство не попыталось помочь людям, которые хотят бросить курить, но у них не получается. В итоге желающие уйти от зависимости люди, если они законопослушны, не имеют доступа к электронным сигаретам, которые могли бы помочь постепенно избавиться от вредной привычки. А молодежь, имеющая доступ к черному рынку, покупает такие средства потребления никотина, которые никто не проверял на вредность.

- Что лучше сделать в подобной ситуации?

- По моему мнению, вывод тут следующий: запрещение чего-либо требует от властей способности сделать этот запрет действенным. Если вы не можете навязать свой запрет железной рукой, используйте регулирование – это самый умный выход. Он позволяет помочь части населения постепенно избавиться от вредной привычки, одновременно избегая потребления вредных веществ молодыми людьми. Это прагматичнее, чем просто запрет.

- В России табак и электронные сигареты можно легально покупать. И что касается «электронок», то многие молодые люди серьезно подсаживаются на них. Курят постоянно…

- Если у вас не запрет, а регулирование, то вы можете снизить риски. Во-первых, потребовать от покупателя документ, подтверждающий возраст, - во избежание продажи несовершеннолетним. Во-вторых, вы можете точно выяснить, что там внутри того устройства для потребления никотина, который вы видите в продаже. В-третьих, появляется возможность подталкивать людей к тому, чтобы они вели себя более ответственно. Это более прагматичный подход. Исходя из опыта Бразилии, я уверен, что при полном запрете вы теряете контроль над ситуацией. Если вы знаете, что какой-то продукт вреден, но он пользуется спросом среди совершеннолетних курильщиков, то более умный путь – сокращать зависимость, уменьшать риски, а не пробовать решить проблему одним волевым усилием.

- Какова разница в последствиях потребления никотина через обычные сигареты или при помощи новых средств? Например, в частоте возникновения рака или других болезней?

- Есть набор данных, собранных в так называемую «библиотеку Кокрейна», которые позволяют утверждать: переход на использование никотинсодержащей продукции вместо продолжения курения сигарет позволяет постепенно уйти от зависимости от курения. Если вы прежде никогда не потребляли никотин, то и не надо вам начинать. Но что делать, если вы уже втянулись? У меня, как у клинического онколога, среди пациентов есть люди с легочным раком. Для таких людей бросить курить – просто необходимо. И вот я часто слышу от своих пациентов: «Доктор, я знаю, что мне надо бросить, потому что я уже приступил к лечебным процедурам, но я не могу». А мне необходимо таким людям помочь. Лучше человеку помочь, чем обвинять его. И вот тут альтернативные системы доставки никотина оказываются альтернативой – пусть и нежелательной.

- Что посоветуете тем людям, которые никак не могут бросить курить?

- Я бы посоветовал таким людям рассматривать процесс выхода из зависимости как своего рода приключение. Потому что, когда кто-то решает похудеть или бросить курить – это новые требования и ощущения. Вы должны принимать решение каждый день – чего мне сегодня нельзя делать. И вы ищете альтернативы, которые бы сработали. Как врач, я должен датьсовет, предупредить. В каждом индивидуальном случае мы вырабатываем план. Конечная цель – полная свобода от никотина. Но из опыта и научных данных мы знаем: есть люди, которым не удается одним лишь усилием воли избавиться от зависимости. И тогда никотинсодержащая продукция – это мощная альтернатива для втянувшихся в курение людей. Нужно идти по пути лечения и постепенного выхода из зависимости.

СПРАВКА «КП»

29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Это главное экономическое событие года, где заключаются крупнейшие сделки. Суммарно на триллионы рублей. Главная тема ПМЭФ на этот раз звучала так: «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». При этом одной из основных тем стало развитие искусственного интеллекта и его влияние на глобальную и российскую экономику.

Всего в деловой программе находилось более 150 пленарных сессий, круглых столов и дискуссий разных форматов. Параллельно прошли тематические форумы: молодежный, малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и другие. Кроме того, реализована насыщенная спортивная и культурная программы. В этом году на форум съехались представители 130 стран и территорий. Общее число участников – 24 тысячи человек.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ПМЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».